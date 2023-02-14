Российские корабли оснастили тактическим ядерным оружием, утверждает норвежская разведка. Такого не было 30 лет

45 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Корабли российского военно-морского флота начали выходить в море с тактическим ядерным оружием - впервые за последние 30 лет, утверждает разведка Норвегии.

В ее ежегодном докладе, опубликованном в понедельник, говорится, что основная часть ядерных сил размещена на подводных лодках и кораблях Северного флота. На фоне ослабления обычного оборонного потенциала значение ядерного оружия для России значительно возросло, пишут авторы доклада.

"Тактическое ядерное оружие представляет особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО", - считает норвежская разведка.

Норвежский портал The Barents Observer, комментируя доклад, назвал это предположение "сенсационной новостью". "В советское время корабли из Североморска ходили в море с тактическим ядерным оружием, но подтверждений того, что ядерное оружие небольшой мощности находится в море, не было со времен последней холодной войны", - говорится в публикации.

Накануне замначальника разведывательной службы Норвегии Ларс Нордрам заявил, что Россия в ближайшие годы станет еще более "авторитарной и милитаризованной" (цитата по AFP).

Он исходит из того, что пропаганда и манипулирование общественным мнением в ближайшие годы только усилятся, а Москва будет искать еще более тесные связи с авторитарными режимами во всем мире.

Нордрам назвал войну "катастрофой для России" - по его оценке более 100 тыс. солдат были убиты или ранены.

Министерство обороны России пока не комментировало доклад норвежских разведслужб.

Шесть кораблей на дно одним залпом

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) - это небольшие ядерные боеприпасы, предназначенные для поражения крупных целей или скоплений войск противника на поле боя или в ближайшем тылу.

На флоте ими могут оснащаться как артиллерийские орудия, так и корабельные крылатые ракеты, палубная авиация, а также подводное оружие - торпеды, глубинные бомбы, якорные и донные мины. Во времена холодной войны ядерный арсенал имели на борту многие, даже не самые крупные корабли - например, класса фрегата (сторожевика).

О потенциальной мощи тактических ядерных боеприпасов говорит испытание советской ядерной торпеды 10 октября 1957 года. Тогда одним ударом субмарины с расстояния 10 км были уничтожены сразу шесть учебных мишеней - четыре надводных корабля и две подводные лодки. Аналогичные испытания проводились и в США.

Автор фото, Dmitry Yefremov/TASS

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29 мая 1990 года президенты СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший договорились о сокращении тактических ядерных вооружений в Европе и снижении степени их боеготовности. Стремление к сокращению ТЯО было обоюдным, но инициатива исходила, скорее, от США.

17 сентября 1991 года Буш заявил о вывозе на территорию Соединенных Штатов всех артиллерийских снарядов и боеголовок тактических ракет с их последующей ликвидацией, снятии ТЯО с кораблей, подлодок и морской авиации, а также об уничтожении части боеголовок морского базирования. Десять дней спустя Горбачев заявил о готовности Москвы пойти на симметричные меры.

В начале 1992 года, сразу после развала СССР, президент России Борис Ельцин подтвердил приверженность соглашению. В частности, Россия обязалась снять тактическое ядерное оружие с надводных кораблей и многоцелевых подлодок, ликвидировать их на одну треть и сократить наполовину количество боеголовок зенитных ракет и авиабомб.

Точных данных о выполнении обеими странами взятых на себя обязательств нет. Но до сих пор у российского и американского флота из ядерного вооружения были только баллистические ракеты, размещенные на атомных подводных лодках.

"Джентльменское соглашение"

О необходимости вернуть на российские корабли тактическое ядерное оружие заявил в августе 2022 года почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев. По его словам, они обсуждали это с ныне покойным главкомом ВМФ России адмиралом Владимиром Высоцким.

"Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами - вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах, - сказал академик. - Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше".

Он напомнил, что решение о сокращении тактических ядерных вооружений было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым на основе "джентльменского соглашения" с американцами.

Сколько в мире тактического ядерного оружия?

По оценкам независимых экспертов, у России имелось примерно 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.

Свыше 500 из них - это противокорабельные, противолодочные, противовоздушные ракеты, а также торпеды кораблей и подводных лодок, включая до 250 ядерных крылатых ракет КР-55 "Гранат". Есть также несколько сотен тактических ядерных авиационных ракет и глубинных бомб, которые может использовать морская авиация.

У США, по тем же оценкам, есть примерно 500 единиц тактического ядерного оружия - около 400 авиабомб типа В-61 и 100 крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками. Пентагон собирался утилизировать авиабомбы, но теперь, возможно, планы будут пересмотрены.

Из пятерки официальных ядерных стран тактического ядерного оружия нет только у Британии - она имеет на вооружении только стратегические силы. У Франции имеется 60 тактических боезарядов авиационного базирования. Подтвержденных данных по Китаю нет, но тактические ядерные боеприпасы у него точно имеются. Тактические ядерные боеприпасы есть и у Индии, Пакистана, возможно, у Израиля и Северной Кореи.

Многие ядерные боеприпасы были произведены ещё в 1950-60-х годах и выработали свой ресурс. По российским официальным данным, в начале 2000-х годов все они были перемещены на централизованные хранилища, а 30% было утилизировано.

Но методика этих подсчетов вызывает большие сомнения, писал в 2011 году руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН академик Алексей Арбатов. Он указывал, что тактическое ядерное оружие используют носители двойного назначения - те же, что могут нести обычное вооружение. Поэтому процесс сокращения или ликвидации ТЯО невозможно контролировать подсчетом числа уничтоженных пусковых установок, носителей или платформ.

Кроме того, в мирное время тактическое ядерное оружие обычно хранится на складах, куда никаких посторонних наблюдателей не допускают. Ни один договор о разоружении не предусматривает и присутствие иностранных инспекторов при ликвидации ядерных взрывных устройств во избежание утечки секретных сведений об их конструкции.

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