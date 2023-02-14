Бэнкси ко Дню святого Валентина создал арт-объект против домашнего насилия. Его тут же удалили

час назад

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Автор фото, BANKSY

Мурал, появившийся на стене в британском городе Маргит, был подтвержден как работа уличного художника Бэнкси. Однако холодильник, который был неотъемлемой частью работы, убрали всего через несколько часов после того, как художник подтвердил, что это его произведение.

На нем изображена домохозяйка 1950-х годов с опухшим глазом и отсутствующим зубом, которая, по-видимому, запирает мужчину в холодильнике.

Бэнкси опубликовал фото работы на своей странице в инстаграме утром в День святого Валентина, и многие предполагают, что он имеет в виду борьбу с насилием в отношении женщин.

Скрывающий свою личность знаменитый художник подписал мурал "Тушь ко Дню святого Валентина". Бэнкси также опубликовал фото, где крупным планом изображено улыбающееся лицо, по всей видимости, избитой женщины.

Автор фото, BANKSY

Художественное произведение включало в себя настоящий выброшенный холодильник, а также мусор, в том числе сломанный белый садовый стул и пивные бутылки.

Местные власти очень быстро убрали холодильник.

Автор фото, BANKSY

К районному совету обратились за комментариями по поводу удаления части работы Бэнкси. Комментариев пока не последовало.

Бэнкси уже создавал граффити ко Дню святого Валентина, в том числе картину, появившуюся три года назад в Бристоле. Тогда на стене жилого дома появилось изображение девочки, стреляющей из рогатки цветами.

В декабре Бэнкси выставил на продажу 50 оттисков своих работ для сбора средств на благотворительность в поддержку народа Украины. Известно, что в прошлом году анонимный художник провел некоторое время в Украине.

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