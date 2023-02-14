Госдума одобрила штрафы за покупку сведений о недвижимости у "двойников". Кому они грозят?

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, ITARR-TASS

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 400 тысяч рублей за создание сайтов-"двойников" Росреестра, через которые можно купить выписки об объектах недвижимости и их владельцах, а также за перепродажу и распространение таких данных.

Законопроект был внесен правительством в конце декабря 2022 года. Он дополняет статью 14.35 Кодекса об административных правонарушениях России об ответственности за нарушения правил кадастрового учета и кадастровой деятельности. Появится новый состав административного правонарушения.

Новая норма предусматривает штрафы за перепродажу сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и создание сторонних сайтов, программ и мобильных приложений, которые позволяют получить доступ к ЕГРН (и связанным с Росреестром региональным и муниципальным интернет-порталам).

Штрафовать власти также собираются за использование сайтов-"двойников", если предоставление полученных с их помощью сведений третьим лицам не содержат признаков уголовного преступления.

Гражданам за такие правонарушения придется заплатить до 25 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - до 100 тысяч рублей. Самые крупные штрафы от 350 тысяч до 400 тысяч рублей могут получить компании, занимающиеся таким бизнесом. При повторном привлечении к ответственности штрафы удвоятся.

Второе чтение проекта Госдума проведет после 15 марта - к этому моменту в России вступят в силу жесткие ограничения на использование данных ЕГРН: по закону, принятому в июле 2022 года, с 1 марта получить сведения о владельце объекта недвижимости можно будет только с его согласия.

Без этого выписку могут получить только он сам, его супруг или супруга, а также некоторые сотрудники госорганов и нотариусы.

Эксперты отмечают, что государство введением штрафов пытается запретить распространение баз данных недвижимости имущества, что создает риски для журналистов-расследователей и частных детективов.

Как правительство объясняет новые штрафы

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на защиту "выпадающих" доходов бюджета, персональных данных собственников недвижимости, а также потенциальных заказчиков выписок из ЕГРН, которых вводят в заблуждение названия сайтов-"двойников" Росреестра.

Кроме того, их деятельность, по версии правительства России, способствует мошенничеству в сфере оборота недвижимости и затрудняет оперативно-розыскную деятельность силовикам.

Получить выписку из ЕГРН в самом Росреестре сейчас можно только с помощью ключа доступа, который идентифицирует паспортные данные получателя. Однако через сторонние сайты выписку можно заказать анонимно - запросы в ЕГРН в таком случае формируются с помощью чужих ключей доступа. Эту практику власти и хотят пресечь.

Правительство также утверждает, что сайты-"двойники" перегружают своими обращениями федеральную информационную систему ЕГРН, что тормозит получение выписок без посредников. Как подсчитали в Росреестре, от двойников к ним поступает до 7500 запросов в сутки. А их владельцы, по мнению чиновников, зарабатывают миллиарды рублей, при этом часто регистрируют свои сайты в США и на территории Евросоюза.

Чиновники в пояснительной записке признают, что, несмотря на запрет рекламы услуг сайтов-"двойников" и судебные иски прокуратуры по запрету размещенной на них информации, "динамика появления новых сайтов остается высокой, а сохранение достигнутых результатов и полное устранение сайтов представляется невозможным".

Что говорят эксперты

Адвокат проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев говорит, что цели, декларируемые правительством содержат ряд внутренних противоречий, а сам закон, по его мнению, работать не будет.

Аргумент о выпадающих из бюджета доходах из-за продажи выписок сторонними сайтами адвокат считает необоснованным.

"Открытый реестр недвижимого имущества и сделок с ним создан не для пополнения государственного бюджета, а для обеспечения стабильности оборота недвижимости, - говорит эксперт. - Плата за доступ предполагает компенсацию усилий госоргана по предоставлению госуслуги. И если за госорган найти нужные сведения в реестре может робот, то это должно приводить к снижению стоимости госуслуг - вплоть до ее полной бесплатности".

По словам адвоката, в некоторых странах получение сведений из реестра недвижимости оплачивать не нужно. "Да и в России все больше сведений доступны онлайн без оплаты", - напомнил он.

Идею защиты персональных данных от обработки на иностранных серверах Селезнев так же считает неосуществимой, поскольку, по его словам, это не исключит обработку данных, полученных от самого Росреестра, всеми желающими в любой юрисдикции.

"Если законопроект будет принят, вместо того, чтобы упорядочить деятельность коммерческих организаций, обеспечить платный доступ к API и как раз снабдить бюджет доходами, они будут и в дальнейшем скачивать данные, но уже точно только из других юрисдикций", - полагает Селезнев.

Сомнения у эксперта вызывает и аргумент о перегрузке серверного оборудования из-за сотен тысяч запросов с сайтов-двойников: "Наличие открытых данных заведомо предполагает интерес к ним. Даже если кто-то регулярно выгружает открытые данные Росреестра, это снижает нагрузку от прямых обращений пользователей к сайту Росреестра".

Тот факт, что некоторые граждане могут случайно заказать выписку не в Росреестре, а на сайте "двойника", он считает сомнительным поводом лишать удобства сотни тысяч сознательных пользователей услуг: "Кроме того, незаконное использование товарных знаков и государственной символики уже наказуемы, так что инструмент у Росреестра есть и сейчас".

Кто в группе риска?

Коммерческие сервисы во всем мире работают с открытыми данными государства, касающиеся собственников объектов недвижимости. Но в России борьба государства за монополию информации ведется давно.

"В мирные времена Росреестр выступал за запрет доступа к его информации посредников, которые оказывают услуги гражданам и бизнесу. Но тогда основной аргумент сводился к увеличению стоимости выписок и росту рисков мошенничества для граждан - и этом не находило понимания у участников рынка и обывателей", - сказал Би-би-си гендиректор "Трансперенси Интернешнл" Илья Шуманов (он и организация признаны в России "иностранными агентами").

Но с началом войны, по словам Шуманова, "тренд на закрытие информации с отсылкой в вопросам безопасности стал главным, поэтому решения о блокировке и штрафах коммерческих сервисов, предоставляющих посреднические услуги гражданам, не находит сколь-нибудь видимого сопротивления со стороны общества".

Селезнев обратил внимание на то, что для пользователей, которые покупают платные выписки на сайтах-"двойниках", но информацию не передают, законопроект в первоначальной редакции наказаний пока не предусматривает.

Но он создает риски для частных детективов и журналистов-расследователей. Эксперт не исключает, что это и есть истинная цель борьбы с сайтами-"двойниками".

Cелезнев также отмечает, что в России растет число особо охраняемых лиц, сведения о которых засекречиваются. Но поскольку из открытой части Росреестра пока еще "можно выкачать все", в случае засекречивания нового круга лиц скрыть данные о них будет сложнее, и власти пытаются угрозами штрафов взять под контроль этот процесс, полагает эксперт.

Поскольку с 1 марта официально сведения о владельцах получить будет нельзя без их согласия, государство введением штрафов пытается обеспечить запрет распространение имеющихся баз данных недвижимости, резюмирует Селезнев.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: