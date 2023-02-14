На землетрясении в Турции наживаются мошенники - они собирают деньги якобы на помощь пострадавшим

Ханна Гелбарт

Корреспондент отдела Би-би-си по дезинформации

14 минут назад

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Автор фото, Panagiotis Kotridis Подпись к фото, Для сбора пожертвований использовали изображение, созданное искусственным интеллектом

Катастрофические землетрясения в Турции подстегнули традиционный для таких ситуаций вид мошенничества: обманщики через интернет собирают деньги якобы на помощь выжившим.

По последним данным, жертвами двух подряд землетрясений в Турции и Сирии стали более 37 тысяч человек, однако эти цифры, судя по всему, далеки от окончательных.

После катастрофы в социальных сетях появилось немало фальшивых объявлений о сборе пожертвований, авторы которых часто дают собственные криптовалютные кошельки и аккаунты в PayPal.

Би-би-си выявило несколько из многих методов, используемых псевдоблаготворителями, и рекомендует некоторые из способов, которыми можно защитить себя от мошеннических схем при жертвовании денег.

На платформе TikTok Live создатели контента могут получать деньги в виде донатов (или "подарков" - добровольных переводов на произвольную сумму). Там появилось много профилей, которые размещают фото и видео разрушений и просят денег. Подписи к ним гласят "Давайте поможем Турции", "Молитесь за Турцию" и "Пожертвуйте жертвам землетрясения".

Так, в одном из профилей, который просуществовал больше трех часов, в прямом эфире транслировали видео разрушенных зданий, снятое с дрона, с размытыми частями на экране (в местах, где обычно стоят названия телеканалов и указываются авторы съемки), сопровождаемое звуками взрывов.

Подпись к фото, В прямых трансляциях в TikTok показывают фото и видео и просят пожертвовать деньги

На фоне этого видео звучал голос - мужчина смеялся и говорил по-китайски. Подпись под видео: "Давайте поможем Турции. Пожертвования".

В другом стриме - снимок ребенка, убегающего от взрыва. Подпись на экране: "Пожалуйста, помогите достичь этой цели" - призыв делать пожертвования в TikTok.

Однако это фото сделано не во время землетрясений. Обратный поиск по изображениям показал, что этот же самый снимок был размещен в Твиттере в 2018 году с подписью "Остановите геноцид в Африне" - это город на северо-западе Сирии, откуда турецкие вооруженные силы и их союзники из сирийской оппозиции вытеснили курдских повстанцев.

Автор фото, UGC Подпись к фото, Для сбора пожертвований в TikTok использовали старую фотографию

Еще одно предостережение о донатах на TikTok: расследование BBC показало, что платформа оставляет себе до 70% доходов от цифровых подарков, которые получают владельцы профилей, хотя TikTok утверждает, что берет меньше.

Представитель TikTok сказал Би-би-си: "Мы глубоко опечалены разрушительными землетрясениями в Турции и Сирии и вносим свой вклад в ликвидацию последствий землетрясения. Мы также активно работаем над тем, чтобы люди не обманывали и не вводили в заблуждение членов сообщества, которые хотят помочь".

В Твиттере люди делятся эмоциональными картинками, прилагая к ним просьбы о пожертвованиях и ссылки на криптовалютные кошельки.

В одном из аккаунтов восемь раз за 12 часов было опубликовано одно и то же обращение с изображением пожарного с маленьким ребенком на руках среди обрушившихся зданий.

Автор фото, UGC

Однако это не настоящая фотография. Греческая газета OEMA сообщает, что эта картинка была создана генерал-майором эгейской пожарной команды Панайотисом Котридисом с использованием программного обеспечения искусственного интеллекта Midjourney.

Генераторы изображений на основе искусственного интеллекта часто допускают ошибки, и пользователи Твиттера быстро заметили, что у этого пожарного - шесть пальцев на правой руке.

Для дальнейшей проверки мы попросили коллег из центра технических исследований BBC Blue Room попытаться создать аналогичные изображения с использованием того же программного обеспечения.

Они запросили у программы "изображение пожарного после землетрясения, спасающего маленького ребенка в шлеме с греческим флагом", и получили следующие варианты:

Автор фото, Midjourney Подпись к фото, Изображения пожарного, спасающего ребенка, созданные искусственным интеллектом

Кроме того, один из приведенных адресов криптокошелька использовался в мошеннических и спам-твитах с 2018 года. Другой адрес был размещен в российской социальной сети ВКонтакте вместе с порнографическим контентом.

Когда Би-би-си попыталась связаться с владельцем этого аккаунта, на том конце ответили, что связь очень плохая, однако прислали ответы на наши вопросы, переведенные через онлайн переводчик Google Translate:

"Моя цель - быть способным помочь людям, пострадавшим от землетрясения, если я смогу собрать средства. Люди замерзают в зоне катастрофы, еды нет, особенно для младенцев. Я могу доказать весь процесс с помощью чеков".

Однако ни чеки в доказательство своих намерений, ни каких-либо подтверждений своей личности владелец аккаунта так и не прислал.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как мошенники наживаются на войне в Украине

Некоторые мошенники для сбора средств создают в Твиттере поддельные учетные записи и публикуют ссылки на кошельки PayPal.

Акс Шарма, эксперт по кибербезопасности в Sonatype, говорит, что эти учетные записи ретвитят новостные статьи и отвечают на твиты знаменитостей и компаний, чтобы привлечь к себе внимание.

"Они создают поддельные учетные записи будто бы для сбора помощи пострадавшим при стихийных бедствиях, они выглядят как аккаунты настоящих организаций или новостных каналов, но затем переводят средства на свои собственные адреса PayPal", - сказал он Би-би-си.

К примеру, аккаунт @TurkeyRelief появился в Твиттере в январе, имеет всего 31 подписчика и призывает делать пожертвования через PayPal. На данный момент на этот счет в PayPal поступило пожертвований на сумму 900 долларов США, правда 500 из них - от самого создателя страницы. По словам Шармы, это делается для того, чтобы сбор средств выглядел подлинным.

Это только один из более чем сотни аккаунтов, открытых после землетрясения в PayPal с целью сбора пожертвований. Некоторые из них созданы мошенниками.

По словам Шармы, донорам следует быть особенно осторожными с аккаунтами, в которых в качестве месторасположения указана Турция, поскольку PayPal не работает в Турции с 2016 года.

"Есть настоящие благотворительные организации за пределами Турции, использующие PayPal, но когда сборщики средств говорят, что они в Турции, это - сигнал тревоги", - говорит он.

Другие вещи, на которые, по его словам, следует обращать внимание - анонимный ли аккаунт собирает средства, и сколько он собрал. По словам Шармы, настоящие благотворительные организации чаще всего собирают значительные средства, в то время как у многих мошенников, собирающих деньги через PayPal, не набирается и 100 долларов.

Подпись к фото, После землетрясения в PayPal появилось больше сотни аккаунтов, собирающих пожертвования, некоторые из которых - мошеннические

PayPal приостановил действие мошеннической учетной записи, а представитель компании сказал Би-би-си: "Несмотря на то, что подавляющее большинство людей, использующих PayPal для приема пожертвований, руководствуются самыми лучшими намерениями, неизбежно найдутся те, кто попытается воспользоваться благотворительностью и щедростью других".

"Команды PayPal всегда усердно работают над тщательной проверкой и блокировкой учетных записей, особенно после таких событий, как землетрясение в Турции и Сирии, чтобы пожертвования шли на заявленные цели", - говорится в заявлении компании.

Twitter также заблокировал @TurkeyRelief, но компания не ответила на запрос о комментарии.

Среди других рекомендаций, как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников при отправке пожертвований, можно назвать следующие: