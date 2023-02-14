Air India разместила рекордный заказ на 470 самолетов Boeing и Airbus

14 февраля 2023, 19:28 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Air India уже использует широкофюзеляжные лайнеры Boeing 787

Авиакомпания Air India заказала у концернов Boeing и Airbus 470 новых самолетов различных модификаций - это рекордная сделка для авиационной отрасли. Таким образом компания планирует стать одним из крупнейших перевозчиков в мире.

Глава индийского концерна Tata Натараджан Чандрасекаран (Tata владеет Air India) заявил, что сделки позволят компании модернизировать флот и значительно расширить маршрутную сеть. Первый самолет будет поставлен в конце этого года.

Контракт с американской Boeing на 34 млрд долларов включает поставку 190 самолетов семейства 737 Max, 20 "Дримлайнеров" Boeing 787 и 10 самолетов серии 777X (их серийное производство еще не началось). Всего - 220 единиц, а также опцион на поставку еще 70 самолетов в будущем.

Концерн Airbus, который принадлежит Франции, Германии, Испании и Великобритании, произведет для Air India 250 воздушных судов - 40 широкофюзеляжных A350 и 210 узкофюзеляжных A320neo. Airbus не раскрывает сумму сделки, но она также оценивается в десятки миллиардов долларов.

"Сегодня исторический момент для Индии, для Air India и для Airbus, - заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори. - Объем заказа демонстрирует аппетит к росту в индийской авиационной индустрии, которая является самой быстрорастущей в мире".

"Подписанный сегодня утром контракт между Airbus и Tata Sons знаменует собой новый этап в стратегическом партнерстве между Индией и Францией. Спасибо дорогому Нарендре Моди за доверие к Франции и нашей промышленности", - написал в твиттере французский президент Эммануэль Макрон.

Для Boeing нынешний заказ - третий по стоимости за всю историю и второй по количеству воздушных судов. В совокупности обе сделки являются крупнейшим заказом со стороны коммерческого перевозчика (предыдущий рекорд принадлежал American Airlines, которая в 2011 году заказала 460 самолетов).

Президент США Джо Байден назвал сделку исторической и заявил, что она обеспечит более миллиона рабочих мест в США.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также сказал, что заказы помогут создать 450 рабочих мест в Великобритании, поскольку двигатели для "Боингов" будут поставляться компанией Rolls-Royce.

"Налаживая торговые связи с такими растущими экономическими державами, как Индия, мы делаем все, чтобы предприятия Великобритании оставались на передовой глобального роста и инноваций", - говорится в заявлении Сунака.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Air India заказала у Airbus 210 лайнеров A320neo

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О сделке было объявлено менее чем через два года после того, как правительство Индии продало авиакомпанию Air India крупнейшему индийскому конгломерату Tata Group.

Национализированная в 1953 году, авиакомпания долгое время сохраняла репутацию высококлассного перевозчика, однако в 1990-х годах конкуренция на авиарынке усилилась, и в начале нулевых компания начала нести убытки.

"Заказ огромный, но большая его часть - это давно назревшая замена. Air India сильно отстает в модернизации своего флота", - говорит независимый авиационный аналитик из Сингапура Брендан Соби.

По его словам, Air India приходится конкурировать с лоукостерами, которые стали активно удовлетворять спрос на внутренние перевозки в Индии, а также с крупными иностранными компаниями на международных маршрутах.

В последние годы компания уступила позиции конкурентам, таким как Emirates, Qatar Airways, Etihad и другим ближневосточным перевозчикам, которые в настоящее время выполняют большую часть рейсов в Индию.