Никола Стерджен объявила о своей отставке с поста первого министра Шотландии

15 февраля 2023, 11:07 GMT Обновлено 57 минут назад

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Автор фото, PA Media

Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о своей отставке на спешно созванной пресс-конференции в Эдинбурге.

Объявляя ос воем уходе с поста первого министра, Стерджен сказала, что эта должность - "самая лучшая работа в мире", что она пережила на этом посту "тяжелейшие часы и тяжелейшие дни", но заявила, что чрезвычайно важно "почти инстинктивно почувствовать когда пришло время уступить дорогу кому-то другому".

По ее словам, это решение не было реакцией на сиюминутные проблемы, а стало результатом более глубокой и долгосрочной оценки.

"Правильно ли для меня будет продолжать? И что более важно, правильно ли это будет для страны, для моей партии и дела независимости, которому я посвятила свою жизнь?" - сказала Стерджен, добавив, что ответ на оба эти вопроса - "Нет".

По словам Николы Стерджен, она по-прежнему придерживается идеи о том, что следующие выборы в Шотландии можно де факто рассматривать как референдум о независимости страны.

Однако, как она заявила, общественное мнение по поводу ее личности стало препятствием для дебатов. По словам Стерджен, многие проблемы в Шотландии рассматриваются сквозь призму того, что люди о ней думают, и призвала политиков пересмотреть свое отношение к политическому дискурсу.

Стерджен также сказала, что вопрос о преемнике должен решать национальный исполнительный комитет Шотландской национальной партии, который установит график выбора нового лидера.

"Я твердо верю в то, что мой преемник приведет Шотландию к независимости", - заявила Стерджен в конце своего выступления.

Борец за независимость

Никола Стерджен уже десять лет занимает центральное положение в политике Шотландии и Великобритании. Она дольше всех остается на посту первого министра Шотландии и стала синонимом движения за независимость после прихода к власти в 2014 году.

Однако в последнее время Шотландская национальная партия столкнулась со сложностями. Реформа законов о признании пола вызвала споры как внутри партии, так и за ее пределами.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, У резиденции первого министра в Эдинбурге во время объявления об отставке Николы Стерджен

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Непонятны и перспективы второго референдума о независимости Шотландии, который Стерджен активно педалировала все последние годы.

Уже несколько лет ведутся спекуляции о будущем Стерджен. Например, высказывались предположения, что она может найти работу в международной неправительственной организации.

Никола Стерджен родилась в Ирвине в 1970 году и росла во времена, которые она называет темными днями эпохи Тэтчер.

Она вступила в Шотландскую национальную партию в 16 лет и изучала право в Университете Глазго, а затем работала адвокатом.

В политику Стерджен пришла в 1999 году, избравшись в новый состав шотландского парламента в качестве регионального депутата от Глазго.

Ее первым серьезным тестом в правительстве стала эпидемия свиного гриппа в 2009 году - Стерджен занимала пост заместителя первого министра и министра здравоохранения.

Затем она заняла пост министра, контролировавшего планирование референдума о независимости.