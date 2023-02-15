В России ловят "диверсантов" на железных дорогах. Какие известны случаи и в чем обвиняют задержанных

час назад

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Автор фото, Reuters

После вторжения России в Украину сообщения об умышленном повреждении железнодорожных объектов стали появляться заметно чаще, чем в мирное время. В среду стало известно о деле 19-летнего жителя Краснодарского края, которого обвиняют в диверсии. А ФСБ отчиталась о задержании в Подмосковье агента СБУ, который "по команде куратора" поджег два релейных шкафа на железнодорожных путях. Би-би-си рассказывает о последних случаях такого саботажа и об уголовных делах против "диверсантов".

Задержанным обычно предъявляют обвинения по статьям "Террористический акт" или "Диверсия", которые предполагают срок от 10 лет до пожизненного заключения. Как правило, подозреваемыми проходят молодые люди либо подростки. Следствие часто выдвигает версию о заказном характере диверсии: с исполнителями якобы связывались неизвестные, давали инструкции и обещали деньги за выполнение задания.

В среду телеграм-каналы и СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что 19-летнего жителя Краснодарского края обвинили в диверсии из-за поджога трансформатора на железной дороге.

По версии следствия, в сентябре он изготовил коктейль Молотова и поджег им трансформатор на участке железной дороги между городами Армавир и Курганинск. Следователи считают, что он таким образом пытался остановить поставки военной техники для войны в Украине. По статье о диверсии (ч.1 статьи 281 УК РФ) молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.

ФСБ в среду сообщила о задержании в Подмосковье агента Службы безопасности Украины (СБУ), к вербовке и отправке в Россию которого имели отношение спецслужбы Польши и Латвии. Он якобы был направлен в Россию "под видом беженца" из Латвии для террористической деятельности.

Мужчина "был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в городе Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики". Прибыв в Россию, мужчина якобы "по команде куратора из СБУ, в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги".

В ФСБ не уточнили, по какой статье УК РФ обвиняется задержанный.

Пензенская область

Во вторник, 14 февраля, стало известно о задержании четырех подозреваемых в поджогах на железной дороге в Пензенской области. В декабре было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК), а в начале этой недели следствие переквалифицировало дело на статью о диверсии, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемыми по делу проходят 16-летний подросток, студент Пензенского государственного университета архитектуры и еще двое молодых людей.

По версии следствия, 21 декабря прошлого года группа молодых людей подожгла релейный шкаф светофора, а на следующий день совершила поджог оборудования контактной сети станции Пенза-2. Следователи полагают, что они действовали по инструкциям неизвестного в телеграме, который пообещал заплатить им за поджог 40 тысяч рублей.

Красноярский край

В конце декабря-начале января серия поджогов произошла на станции Бугач в Красноярском крае.

Как сообщали телеграм-каналы SHOT и Kras Mash, по подозрению в поджоге электровоза и релейных шкафов у путей были задержаны пять человек в возрасте от 17 до 22 лет.

Изначально против них возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Позже дело было переквалифицировано на статью о диверсии. По новому обвинению молодым людям грозит до 20 лет колонии.

Свердловская область

В начале февраля ФСБ заявила о задержании трех россиян, подозреваемых в "подготовке и совершению терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области".

Имена подозреваемых ФСБ называть не стала, однако указала, что преступления совершались за "денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов". В ведомстве не уточнили, о каких именно происшествиях на железной дороге в Свердловской области идет речь.

Московская область

В конце января ФСБ сообщила о задержании троих восьмиклассников, подозреваемых в повреждении железнодорожных путей в Подмосковье.

Как утверждали в спецслужбе, "учащиеся 8 класса посредством мессенджера Telegram вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за денежное вознаграждение предложили повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД", сообщал "Интерфакс". После этого, по версии ФСБ, подростки "прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников", а затем зафиксировали результаты на видео.

Башкирия

В ноябре 2022 года в Уфе были арестованы четыре студента. По версии следствия, они "пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против проведения спецоперации на Украине и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкирии".

Как утверждает обвинение, они как минимум пять раз пытались повредить оборудование на железной дороге, выступая против вторжения России в Украину и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкортостане.

Источник "РБК Уфа" в правоохранительных органах рассказал, что задержаных подозревают в поджоге поста секционирования на перегоне Черниковка - Шакша, а также пункта управления разъединения контактной сети и четырех релейных шкафов на перегоне Дема - Блокпост.

Белгородская область

24 октября 2022 года, взрыв повредил железную дорогу в районе города Новозыбков (Белгородская область), примерно в 15 км от российско-белорусской границы. Эта железнодорожная линия связывает южные регионы России и Беларусь.

Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Остановите вагоны". На тот момент это был как минимум шестой случай саботажа на российских железных дорогах, за которые на себя ответственность взяла группа "Остановите вагоны". О задержаниях после инцидента в Новозыбкове официально не сообщалось.

Повод для беспокойства

Еще в конце октября прошлого года британская разведка обращала внимание на то, что российские власти должна беспокоить эффективность диверсий на железных дорогах

Для переброски войск в Украину российская армия в основном полагается на железнодорожный транспорт, но власти не могут обеспечить безопасность дорог, протяженность которых составляет более 33 тыс. км - в основном через малонаселенную местность.

Успешная деятельность таких сравнительно небольших, но эффективных антивоенных групп, как "Остановите вагоны", прибегающих к физическому саботажу, должна вызывать все большее беспокойство российского руководства, отмечали в британской разведке.

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