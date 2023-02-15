Суд оправдал Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Суд в Италии оправдал бывшего премьера страны 86-летнего Сильвио Берлускони, которого обвиняли в подкупе свидетелей по делу о сексуальных вечеринках с участием несовершеннолетних девушек.

"Я могу быть только чрезвычайно доволен", - заявил журналистам после вынесения приговора адвокат Берлускони Федерико Чеккони.

Итальянская прокуратура требовала приговорить Берлускони к шести годам лишения свободы за подкуп 22 свидетелей в предыдущих процессах о проституции и сексуальных связях с несовершеннолетними, в которых экс-премьер был полностью оправдан.

По мнению следователей, экс-премьер, а ныне медиамагнат и сенатор выплатил около 10 млн евро за молчание участникам своих так называемых вечеринок Bunga Bunga.

Сторона обвинения утверждала, что Берлускони имел интимные отношения с марокканской танцовщицей Кариме эль-Махруг по прозвищу Руби, которой на тот момент не было 18 лет. Сам Берлускони на суде отрицал сексуальную связь с Руби и другими девушками.

Следствие заявило, что именно Руби досталась половина денег за молчание.

В 2013 суд в Милане приговорил Берлускони к семи годам тюрьмы за склонение к проституции несовершеннолетних и использование служебного положения. Однако апелляционный суд его полностью оправдал.

Через два года итальянская прокуратура начала новое расследование - по подозрению политика и его адвокатов в выплате денег за молчания девушек во время предыдущего процесса.

Обвинения основывались на прослушивании разговоров самого Берлускони и людей из его окружения, а также предполагаемых проституток.

Сам Берлускони не отрицал, что выплачивал деньги некоторым из своих гостей, однако заявил, что это было компенсацией возможного репутационного ущерба для них в связи с участием в вечеринках Bunga Bunga.

Судебный процесс в Милане постоянно прерывался из-за проблем со здоровьем экс-премьера, и, как полагали наблюдатели, даже если бы его признали виновным, вряд ли он отправился бы в тюрьму, учитывая длительные апелляционные процессы и его преклонный возраст.

86-летний Берлускони, который остается лидером партии "Вперед, Италия", также ожидает решения Европейского суда по правам человека.