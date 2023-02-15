Землетрясение в Турции и Сирии: чудеса спасения и угроза массовых инфекций

час назад

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Автор фото, Muzaffer Biyik/Facebook Подпись к фото, Кадры спасения женщины опубликовал в своем фейсбуке мэр города Дарыджа

В Турции и Сирии продолжают находить под завалами выживших, что можно считать настоящим чудом, учитывая, что через 48 часов после землетрясения шансы обнаружить людей живыми минимальны.

Двух женщин извлекли из-под завалов в городе Кахраманмараш в одноименной провинции в среду через девять дней после катастрофы.

Одной из этих женщин - Джемиле Кекеч - 74 года. На видео, разошедшемся по соцсетям, спасатели обнимают друг друга и аплодируют. Вместе с ней спасли 42-летнюю дочь Мелике Имамоглу.

"Мы стали свидетелями спасения 74-летней женщины Джемиле Кекеч, которая была извлечена живой из-под завалов благодаря усилиям наших команд на 226-м часу после землетрясения", - написал в комментарии под видео в своем фейсбуке мэр города Дарыджа Музаффер Байык.

Ранее в среду из-под завалов извлекли 46-летнюю женщину.

Число жертв в Турции и Сирии к среде превысило 41 тысячу человек. Миллионы выживших и пострадавших нуждаются в гуманитарной помощи, многие из них остались без крова на зимнем холоде.

Угроза болезней

Сейчас фокус властей и спасателей сместился на то, как помочь тем, кто выжил. В том же Кахраманмараше, оказавшемся в эпицентре землетрясения, тех, кто сумел спастись, живут в палаточном городке, который развернули на городском стадионе.

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Большая часть инфраструктуры в городе разрушена, и главная задача властей и медиков - не дать распространяться болезням.

"У нас не было возможности помыться с момента землетрясения", - говорит 21-летний студент-дизайнер Мохаммад Эмин.

На весь палаточный лагерь на стадионе в Кахраманмараше - всего шесть туалетов. Представитель Всемирной организации здравоохранения в Турции Батыр Бердыклычев предупреждает, что нехватка воды в пострадавших районах увеличивает риск болезней вспышек инфекционных заболеваний.

В другом пострадавшем городе - Искендеруне - фармацевт Джин Озсайгили, помогающий пострадавшим на оборудованном для этого пароме, также говорит о грядущих вспышках заболеваний.

"Мы ожидаем эпидемий холеры и брюшного тифа. Чтобы это предотвратить, нужно срочно убрать весь мусор, провести очистку и кальцификацию, но это на данный момент невозможно. Мы стараемся как можем [предотвратить болезни]", - говорит он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасательные работы в Турции продолжаются круглосуточно - по данным властей, в них участвует около 250 тысяч человек

Ситуация в Сирии

В Сирии все осложняется еще и гражданской войной - несколько раз попытки доставить помощь в пострадавшие районы провалились, поскольку путь пролегает через линии столкновения различных враждующих сил.

Гуманитарный конвой смог добраться в наиболее пострадавшие районы на северо-западе в ночь на среду. Очевидец подтвердил агентству Reuters, что на территорию, контролируемую Сирийскими демократическими силами (SDF) прибыла фура с одеялами, продуктами, палатками и медикаментами.

В сирийской провинции Африн местное управление здравоохранения вынуждено было спасать от возможного похищения младенца, девочку Аю, родившуюся прямо во время землетрясения - когда ее извлекли из-под обломков, она все еще была связана пуповиной с матерью. Соцсети облетели кадры чудесного спасения, после чего тысячи людей предложили удочерить девочку.

Мать Аи погибла сразу после ее рождения, как и отец, четверо братьев, сестер и тетя. По словам врачей, когда ее доставили, она вся была в шишках, синяках и еле дышала. В госпитале ее кормила грудью супруга управляющего, которая сама родила три месяца назад.

Больница, где лечили девочку, находится в удерживаемой оппозиционными силами районе. Накануне там произошел инцидент с применением насилия - двое мужчин избили управляющего больницей, и власти полагают, что это была попытка похитить младенца. В среду девочку перевезли в "безопасное место".

Позже глава местного управления здравоохранения Ахмад Хадж Хассан заявил Би-би-си, что инцидент в госпитале был "полностью внутренним вопросом, связанным с больницей, и не имел никакого отношения к ребенку". Он отверг предположения о неудавшейся попытке похищения.

Город Джандарис, где нашли ребенка, расположен всего в нескольких километрах от турецкой границы - это один из самых пострадавших в результате землетрясения районов Сирии. Там полностью разрушено около 200 зданий, из-под завалов извлечено более 500 тел.