Морские маневры России и Китая у берегов Южной Африки: кому и зачем это нужно?

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российская эскадра, возглавляемая фрегатом "Адмирал Горшков"

В пятницу ЮАР начинает совместные морские учения с Россией и Китаем. Маневры, которые продлятся 10 дней, совпадают по времени с годовщиной полномасштабного российского вторжения в Украину и уже вызвали критику со стороны Соединенных Штатов.

В учениях, которые будут проходить с 17 февраля в Индийском океане у берегов Южной Африки, примут участие 350 военнослужащих Сил национальной обороны ЮАР.

Москва направила на учения фрегат Северного флота "Адмирал Горшков", на борту которого установлены недавно принятые на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". По заявлениям российских военных, эти ракеты способны развивать скорость, в девять раз превышающую скорость звука, и поражать цели на расстоянии до 1000 км, хотя западные военные эксперты сомневаются в их реальных способностях.

Силы обороны ЮАР не слишком распространяются о предстоящих учениях.

В аналогичных маневрах с участием тех же стран в 2019 году были задействованы семь кораблей - по одному от каждой страны плюс вспомогательные суда и танкеры с топливом. Они практиковались в тушении прибрежных пожаров, борьбе с последствиями наводнений и освобождении судов, захваченных пиратами.

В США с недовольством воспринимают учения с участием России, проходящие во время развязанной ею войны против Украины. "Соединенные Штаты испытывают озабоченность по поводу любой страны, проводящей учения вместе с Россией, когда Россия ведет жестокую войну против Украины", - говорилось в январском заявлении Белого дома.

В прошлом ЮАР воздерживалась от голосования в ООН по резолюции, осуждающей российское вторжение в Украину. Она также отказалась присоединиться к международным санкциям в отношении России.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Суперъяхта "Норд" в Гонконге

Власти страны также позволили суперъяхте "Норд", которую связывают с находящимся под санкциями российским миллиардером Алексеем Мордашовым, встать на стоянку в Кейптауне. Российскому сухогрузу "Леди Р", также находящемуся под санкциями, было разрешено разгрузиться на южноафриканской военно-морской базе. Правительство страны заявило, что судно доставило давно заказанный груз боеприпасов.

Власти ЮАР не видят в нынешних учениях ничего особенного, подчеркивая, что с 2011 года четырежды проводили совместные маневры с США, а кроме этого еще и с Францией и Германией.

"Все страны проводят военные учения со своими друзьями по всему миру", - заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, нанесшим визит в страну в январе.

Зачем это нужно ЮАР?

По словам Наледи Пандор, попытка помешать Южной Африке проводить совместные учения с теми странами, с которыми она пожелает, может рассматриваться как нарушение сложившейся международной практики.

Как полагает глава южноафриканского Института международных отношений Элизабет Сидиропулос, причина, побуждающая ЮАР проводить эти маневры, заключается в том, что вооруженные силы страны страдают от хронического недофинансирования и нехватки ресурсов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В ходе встречи с Сергеем Лавровым глава МИД Южной Африки Наледи Пандор (справа) заявила, что ее страна вправе проводить маневры с кем захочет

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Главная задача военно-морских сил ЮАР - защита рыболовной отрасли в своих территориальных водах и борьба с пиратством в Индийском океане. "Им приходится объединяться с другими странами, чтобы поддерживать способность решать задачи у своих берегов - бороться с пиратами, например", - говорит она.

Кроме того, правящая в стране партия Африканский национальный конгресс (АНК) с давних пор поддерживает связи с Россией. Эта связь уходит корнями еще во времена до 1994 года, когда страной правило белое меньшинство, АНК находился в оппозиции и активно с этим боролся, в том числе при поддержке из Кремля, говорит доктор Алекс Вайнс из лондонского аналитического центра Чатем-хаус.

"Престарелые лидеры АНК все еще испытывают эмоциональную привязанность к Москве, поскольку она стабильно поддерживала их борьбу, - полагает он. - Из-за этого Южной Африке крайне сложно повернуться спиной к России из-за Украины".

Кроме того, сегодняшние связи между ЮАР, Россией и Китаем подкрепляются их общим участием в БРИКС - альянсе крупных развивающихся экономик, куда также входят Индия и Бразилия.

Что нужно России и Китаю?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фрегат "Адмирал Горшков" придет на учения, неся на борту гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Как полагает Денис Рева из южноафриканского Института изучения проблем безопасности, Москва посредством этих учений будет пытаться продемонстрировать, что несмотря на ее неуспехи в войне против Украины, ее вооруженные силы по-прежнему мощны.

Россия от этих учений постарается получить значительно больше, чем остальные участники, соглашается с ним Элизабет Сидиропулос: "Это показывает, что Россия все еще способна играть мускулами вдали от своих границ, и что у нее все еще остаются союзники в мире".

"Это позволит им заявить: смотрите, это не мир выступает против России. Против России только Запад", - говорит она.

По мнению доктора Вайнса, Пекин, в свою очередь, заинтересован в безопасности морских путей для коммерческого судоходства между китайскими портами и пунктами назначения в Африке. Кроме того, Китай хочет укрепить свои военно-морские позиции в Индийском океане близ африканского побережья.

"Для Китая это вопрос вывода своих военно-морских сил в международные воды, - говорит он. - КНР уже использует Джибути на восточном побережье африканского континента в качестве морской базы для борьбы с пиратством и, возможно, надеется обзавестись новыми базами".

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