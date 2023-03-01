Итоги зимней военной кампании в Украине: чего добились воюющие стороны

Илья Абишев

Би-би-си

32 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Февраль закончился. Широкомасштабного зимнего наступления, которое анонсировали как в Москве, так и в Киеве, не случилось. На большей части российско-украинского фронта всю зиму шли позиционные бои, и лишь на отдельных участках российские войска пытались вести активные наступательные действия. Чего удалось добиться сражающимся армиям и какая обстановка в зоне боев сложилась в преддверии весенней распутицы?

Возможности и предпосылки к крупному наступлению этой зимой имели обе стороны. Украина, победоносно завершившая осеннюю кампанию, могла попытаться развить успех на севере и западе Луганской области или атаковать на любом из южных направлений - а возможно, на нескольких сразу.

Россия, получив крупные подкрепления за счет проведенной мобилизации, могла перехватить инициативу на севере Донбасса, попытаться отбить потерянные территории в районе Лимана и на востоке Харьковской области, а также наступать на Запорожье и на юге Донецкой области.

"Генерал Мороз" мешает и помогает обеим воюющим сторонам - действия пехотных частей затруднены, но промерзший грунт благоприятствует перемещению бронетехники. Зимой плохо с маскировкой и хорошо с целеуказанием. Если летом была беда со снабжением - зимой будет ещё хуже.

ВСУ предпочли занять стратегическую оборону, ограничившись лишь локальными атаками в районе Кременной к северо-западу от Северодонецко-Лисичанской агломерации. ВС РФ, хотя и демонстрировали активность на разных участках фронта, сосредоточили основные усилия в Донецкой области - под Бахмутом на северо-востоке и в районе Донецка, где подконтрольные украинской армии выступы угрожают областному центру и путям снабжения российской группировки на юге Запорожской области.

Сейчас обе стороны накапливают резервы. Украина вводит в строй военную технику, полученную от западных стран, осваивает собственное производство, обучает штурмовые части, формирует новые подразделения и разрабатывает планы весенне-летнего наступления. Россия усиленно занимается инвентаризацией доставшихся ей советских военных складов, проводит экспертизу хранящихся там боеприпасов, ищет дополнительные источники поставок вооружений, обучает мобилизованных и тоже строит планы на теплое время года.

Краткий обзор ситуации на фронтах

Херсонская область

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После отхода с правого берега Днепра российские войска увели большую часть подразделений в глубину территории, подальше от огня украинской артиллерии. Вблизи линии соприкосновения, на островах и Кинбурнской косе остались небольшие рассредоточенные группы. Их основная задача - не допустить высадки украинского десанта на левый берег и вести тревожащий огонь.

На данный момент линия фронта там стабилизировалась по Днепру. Военные эксперты оценивают возможность перехода ВСУ в наступление на этом фронте как маловероятную. Во-первых, необходимо форсировать большую реку - а это очень сложная операция. Во-вторых, после форсирования Днепра надо обеспечить наступающие соединения бесперебойным снабжением, а как это сделать - большой вопрос. Мосты через Днепр разбиты, понтонные и паромные переправы ненадежны, авиации недостаточно.

И в-третьих, российские части в Херсонской области не были разгромлены, а совершили организованный отход и находятся в боеспособном состоянии. У них было достаточно времени на доукомплектование и обустройство оборонительных позиций.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, После того, как российские части оставили Херсон, они постоянно подвергают его обстрелам

Для российской армии попытка высадки на противоположный берег и вовсе не имеет смысла - такая операция, если только она не является частью более грандиозного замысла, обречена на провал по тем же причинам, что указаны выше. При этом российскому командованию все же приходится считаться с возможностью высадки украинского десанта на левобережье, в том числе и со стороны моря, и держать под постоянным контролем обширные территории, а для этого требуется много войск.

Запорожье

Украинская разведка оценивает численность российской группировки на Запорожском направлении в 30 батальонно-тактических групп, это примерно 25 тысяч человек. При такой численности наступать по всей линии фронта протяженностью свыше 100 км теоретически можно, но очень рискованно. В случае перехода противника в контрнаступление не будет резервов для его отражения, а равнинная безлесная местность способствует быстрому продвижению групп прорыва.

Но для обороны и локальных операций на узких участках фронта этих сил достаточно. В середине января российские войска попытались продвинуться на север, в направлении Орехова и Гуляйполя, сообщалось о захвате ими нескольких сел, но подтвердилось взятие лишь одного.

Вскоре бои в Запорожье приняли позиционный характер, в настоящее время там продолжаются отдельные стычки и артиллерийские дуэли, но в целом этот участок фронта остается относительно спокойным.

Тем не менее военные аналитики считают юг Запорожья наиболее перспективным направлением украинского наступления - в случае успеха ВСУ могут перерезать сухопутный коридор к Крыму, и положение херсонской группировки российских войск станет незавидным. Но для проведения такой масштабной операции Украине требуется много хорошо обученных и оснащенных солдат.

Угледар

Неудачное для России наступление на Угледар выявило концептуальные проблемы ее армии, во многом действующей по старым шаблонам, но, в отличие от советских вооруженных сил, не имеющей многомиллионной численности.

В попытке реализовать поставленную задачу российское командование создало высокую концентрацию сил и средств на одном узком участке шириной примерно три километра. И в этой ситуации в полной мере проявилось преимущество ВСУ в высокоточной мобильной артиллерии и эффективных средствах целеуказания и связи.

Было заметно и упорное следование российскими частями неудачной тактике, когда бронетехника пыталась совершить прорыв по одному и тому же маршруту, подрывалась на минах и попадала под удары украинских орудий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинская самоходная гаубица в районе Угледара

В итоге потери наступавших войск оказались огромны, а задача по взятию Угледара не выполнена.

Авдеевка

Авдеевку называют форпостом украинских войск в Донецкой области. Этот пригород Донецка нависает над его северной частью и служит плацдармом для возможной наземной атаки ВСУ на областной центр.

Попытки российских войск срезать этот неприятный для них выступ предпринимались еще до начала полномасштабной войны. Проблемы заключаются в том, что, во-первых, Авдеевка хорошо укреплена, во-вторых, к ней трудно подступиться: местность вокруг хорошо простреливается и поэтому относится к так называемой серой зоне - ее не может занять ни одна из сторон.

Зимой российская армия вновь активизировалась на авдеевском направлении. Сообщалось о переброске туда наемников из ЧВК "Вагнер", которые используют тактику мобильных штурмовых групп, в основной своей массе сформированных из завербованных российских заключенных.

Суть этой тактики заключается в непрестанных целенаправленных атаках небольшими подразделениями с целью вскрыть огневые точки противника и немедленно подавить их огнем артиллерии. Если это удается, уцелевшие штурмовики должны занять позиции и удерживать их до подхода резервов.

В Донбассе тактика вагнеровцев приносит определенные плоды - у российских войск получается медленно продвигаться вперед, хотя и ценой огромных потерь. В случае с Авдеевкой им удалось продвинуться по всей линии боестолкновения на несколько сот метров, хотя явных прорывов пока нигде нет.

Город находится в полукольце, на севере идут бои за Красногоровку, на юге - за Опытное. Но такая ситуация там была и раньше, а ресурсы наемников не безграничны.

Север и запад Луганской области

С осени прошлого года украинские войска вели наступление на Кременную - город, который называют ключом к находящейся под российским контролем Северодонецко-Лисичанской агломерации. Зимой атаки ВСУ продолжились, но без особого успеха. Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай называл ключевой проблемой на этом направлении повсеместное минирование территории российскими войсками.

К середине зимы российская армия получила подкрепления за счет мобилизованных и попыталась сама перейти в контрнаступление под Кременной, но успехов тоже не добилась. Сейчас линия фронта там практически статична.

Другим направлением российского контрудара стал север Луганщины. В начале февраля российские соединения вдруг резко активизировались на купянском направлении. В какой-то момент даже показалось, что это и есть то самое, ранее анонсированное, крупное наступление России.

Купянск - город в Харьковской области на берегу Оскольского водохранилища. Осенью в результате его потери российская группировка под Изюмом оказалась отрезана с севера и была вынуждена поспешно отступать, а ВСУ стали быстро продвигаться на север Луганской области. Попытка российской армии вернуть контроль над Купянском, отодвинуть ВСУ от ее крупного опорного пункта Сватово и реабилитироваться за осенние неудачи выглядела логичной.

Но российское наступление ограничилось небольшим продвижением на запад и занятием нескольких сел, не имеющих большого стратегического значения. Угроза прорыва украинских войск к Сватово по-прежнему сохраняется.

Бахмут

Наиболее ожесточенные бои сейчас идут за Бахмут на севере Донецкой области. Похоже, что российские части, ударную силу которых на этом направлении составляют боевики ЧВК "Вагнер", вознамерились взять город любой ценой.

Штурм Бахмута и атаки на его окрестности идут с разных направлений. Используя ту же тактику мобильных штурмовых групп, что и под Авдеевкой, бойцы ЧВК "Вагнер" прогрызают украинскую оборону с флангов и уже создали угрозу окружения города.

"Что-то они себе снова нарисовали, хотят побыстрее нас взять в кольцо… Окружения нет, очень тяжелая ситуация на дальнем северном фланге, оттуда идут штурмовые действия врага", - говорит о ситуации в Бахмуте командир ВСУ с позывным Мадяр.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По мере продвижения российских войск в обход Бахмута все больше населенных пунктов оказывается в зоне боев. На фото - пожар в городе Часов Яр в результате попадания снаряда

ВСУ могут оставить Бахмут в случае необходимости, заявил СNN советник президента Украины Александр Роднянский. "Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят - потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", - сказал он.

Бахмутское направление не представляет стратегической опасности для украинского командования. В случае взятия города наступающие российские войска упрутся в новые линии обороны и не смогут развить оперативный успех - им придется штурмовать следующий населенный пункт тем же самым методом медленного продавливания оборонительных порядков.

Однако, как рассказал российским СМИ командир отряда ЧВК "Вагнер", действующего на севере от Бахмута, пока что никаких признаков потери управления, готовящегося отступления и проблем со снабжением ВСУ не видно.

"Украинское командование эффективно применяет и вводит в бой резервы, пользуется полевыми дорогами исключительно в темное время суток, засечь какой-то подвоз или вывоз практически невозможно", - говорит он.

"Грамотное управление - плотно работает артиллерия, постоянно меняет позиции, плюс это артиллерия иностранного производства, которая более мобильна, чем наши российско-советские комплексы. Использует как обычные боеприпасы, так и высокоточные. "Высокоточку" в основном применяют по пунктам управления, по укрепленным блиндажам, если им удается нас засечь", - рассказал командир вагнеровцев.

Итоги зимней кампании

В целом линия российско-украинского фронта за прошедшую зиму не претерпела существенных изменений.

Российская армия исчерпала возможности для проведения крупных наступательных операций и может теперь добиваться успехов только при поддержке ЧВК "Вагнер", пишет New York Times со ссылкой на военного аналитика Rochan Consulting Конрада Музыку.

Как отмечает Музыка, на фронте происходит более или менее одно и то же каждую неделю: российская армия атакует почти по всей линии соприкосновения, но не добивается серьезных успехов. Все, чего ей удалось добиться за последние недели - это взять несколько деревень к северу от Бахмута.

В то же время аналитик предостерегает от недооценки российской армии: у Москвы все еще есть тысячи танков, артиллерийских орудий и численное преимущество, а генералы могут держать войска в резерве для весеннего наступления.

Войска РФ применяют новую наступательную тактику, чтобы компенсировать текущие ограничения боеспособности в свете продолжающихся неудач: бросают в бой более мелкие и маневренные общевойсковые соединения, чем те, которые применялись в начале вторжения, указывает Институт изучения войны (ISW).

Вероятным сценарием на ближайшие несколько месяцев является динамичный фронт, характеризующийся взаимным истощением и локальными наступлениями обеих сторон, писал в конце года американский военный аналитик Майкл Кофман. Пока что ситуация в Украине складывается именно так.

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