Турция по-прежнему готова принять в НАТО Финляндию, но не Швецию

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

В четверг находящийся с визитом в Турции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пришло время окончательно ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс. Позиция Турции, однако, остается неизменной: Анкара готова одобрить заявку Финляндии, но со Швецией все гораздо сложнее.

Столтенберг прибыл в Анкару через 10 дней после разрушительного землетрясения, унесшего жизни почти 40 тысяч человек на юго-востоке Турции и в некоторых районах Сирии.

"В трудную минуту НАТО поддерживает Турцию", - заявил Столтенберг и призвал Анкару ратифицировать заявки Финляндии и Швеции в НАТО, добавив, что борьба с терроризмом будет занимать важное место в повестке дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Он подчеркнул, что Анкаре необходимо срочно прекратить сопротивление попыткам северных соседей присоединиться к альянсу.

"Я по-прежнему считаю, что настало время ратифицировать вступление и Финляндии, и Швеции", - сказал Столтенберг после переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Оба договора могут быть ратифицированы сейчас, - сказал Столтенберг. - Но главный вопрос не в том, что они будут ратифицированы вместе. Главный вопрос в том, чтобы они были ратифицированы как можно скорее".

После нападения России на Украину Швеция и Финляндия подали заявки о вступлении в НАТО, но Турция как член альянса может заблокировать их прием - и до сих пор не ратифицировала соответствующие документы.

Турция и Венгрия остаются единственными членами альянса из 30 стран, которые пока не ратифицировали заявки. Новые члены принимаются в НАТО единогласным решением стран-участниц.

Ожидается, что законодательный орган Венгрии одобрит обе заявки к марту. Однако Турция готова голосовать за принятие Финляндии - но не Швеции.

Автор фото, Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout Подпись к фото, Столтенберг также встретился с президентом Эрдоганом

"Мы можем рассмотреть процесс вступления Финляндии в НАТО отдельно от Швеции, - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции со Столтенбергом в Анкаре. - Позиция Турции в отношении членства этих двух стран была ясной и недвусмысленной с самого начала".

"Мы всегда говорили, что у нас нет серьезных проблем с Финляндией. Но не только мы заявляем, что Швеция должна предпринять конкретные шаги в этих вопросах. Когда министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем посетил нас после визита премьер-министра Швеции, он отправился в парламент и там услышал от всех сторон те же вопросы, о которых я говорю сейчас. Таким образом, это вопрос выше партийной политики... Обычно мы не против расширения НАТО, мы за сильное НАТО", - заявил Чавушоглу.

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В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на то, что Турция одобрит ее вступление в НАТО. Эрдоган сделал это заявление после того, как датский правый политик устроил в Стокгольме акцию протеста возле турецкого посольства, в ходе которой сжег Коран. Тогда же Анкара отменила планировавшийся визит министра обороны Швеции.

"Швеция не должна ожидать от нас поддержки вступления в НАТО, - заявил тогда Эрдоган. - Совершенно очевидно, что те, кто устроил такой позор перед посольством нашей страны, больше не могут рассчитывать на благосклонность с нашей стороны в отношении их заявки".

Однако главная претензия Эрдогана к Швеции - это отказ Стокгольма выдать Турции десятки человек, которых Анкара связывает с запрещенными курдскими группировками и попыткой государственного переворота в 2016 году.

Эрдоган утверждает, что Швеция укрывает членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция, США, Европейский Союз и некоторые другие страны считают террористической группировкой.