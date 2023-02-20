Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты и угрожает превратить Тихий океан в полигон

13 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, South Korean Defense Ministry Подпись к фото, Американские и южнокорейские военные накануне провели военные учения

В понедельник Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты у своего восточного побережья. Согласно заявлению Пхеньяна, ракеты были запущены в рамках испытания пусковой установки, способной осуществить "тактический ядерный удар, который сотрет с лица земли все вражеские военные базы".

Это уже вторые ракетные испыьания, проведенные Пхеньяном за последние 48 часов. Два дня назад Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, упавшую в море у западного побережья Японии. Днем позже США провели совместные воздушные маневры по отдельности с Южной Кореей и Японией.

Пхеньян называет эти маневры, которые регулярно проводятся уже много лет, подготовкой вторжения в КНДР.

Запущенная в субботу с территории Северной Кореи ракета стала первой с нового года. Она упала примерно в 900 км от берегов японского острова Хоккайдо, достигнув высоты примерно в 5700 км, заявил официальный представитель японского правительства Хироказу Мацуно.

Военные Южной Кореи сообщили, что зафиксировали пуски двух баллистические ракет ближнего радиуса действия, которые упали в Японском море. Одна из них пролетела около 390 км, другая - 340.

"Посредством сегодяшних огневых испытаний сверхкрупных ракетных систем залпового огня, способных к тактическому ядерному удару, Народная армия продемонстрировала свою полную готовность к предотвращению и намерение к противодействию" состоявшимся накануне совместным воздушным учениям союзников, говорится в заявлении, распространенном северокорейским государственным новостным агентством ЦТАК. Эти пусковые системы достаточно мощны, чтобы превратить в пепел все действующие вражеские аэродромы, также говортся в нем.

Сеул охарактеризовал проведенные испытания как серьезную провокацию, которая подрывает мир и стабильность на Корейском полуострове, призвав КНДР остановиться немедленно.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Во вторник Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное обсуждению обстановки на Корейском полуострове.

После проведенных союзниками учений в воскресенье сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предостерегла США от наращивания своего военной мощи в регионе. "Частота использования Тихого океана в качестве нашего полигона зависит от характера действий американских сил", - сказала она в заявлении, переданном агентством ЦТАК.

Отношения между двумя Кореями достигли едва ли не самой низкой точки за предшествующие годы после того, как КНДР провозгласила себя "необратимо ядерной державой", а ее лидер Ким Чен Ын потребовал от своего военно-промышленного комплекса "экспоненциального наращивания" производства вооружений, включая тактическое ядерное оружие.

В прошедшие выходные страны "Большой семерки" осудили действия Пхеньяна, назвав их безрассудными. Запуск межконтинентальных ракет Пхеньяном угрожает миру и безопасности на региональном и международном уровне, говорится в заявлении группы, подписанное после неофициальной встречи в Мюнхене, где проходила международная конференция по безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал и отдельное заявление, призвав страны, обладающие влиянием на Пхеньян, заставить КНДР изменить свой нынешний курс.