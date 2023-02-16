Власти Никарагуа лишили гражданства 94 известных критиков президента Ортеги

час назад

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Автор фото, Europa Press News Подпись к фото, Никарагуанского гражданства был лишен известный писатель Серхио Рамирес и еще 93 критика президента Даниэля Ортеги

Суд в Никарагуа лишил гражданства 94 критиков президента Даниэля Ортеги. Судья, оглашая решение, назвал диссидентов предателями отечества.

Среди лишенных гражданства - писатель и революционер Серхио Рамирес, поэтесса и писательница Джоконда Белли и католический епископ Сильвио Баез. Все они приговорены к конфискации имущества. В список также попали правозащитница Вильма Нуньес и журналист Карлос Фернандо Чаморро.

В феврале никарагуанский парламент принял поправки к 21-й статье Конституции, позволяющие лишать гражданства "предателей родины". Пока эти поправки не вступили в силу, но администрация Ортеги уже активно лишает гражданства инакомыслящих. На прошлой неделе его были лишены 222 освобожденных из заключения и принятых США критиков режима.

94 человека, лишенные гражданства в четверг, по словам судьи Эрнесто Родригеса, "совершили преступные действия, причинив ущерб миру, а также суверенитету, независимости и самоопределению никарагуанского народа".

"Из-за этих фактов обвиняемые больше не могут считаться гражданами Никарагуа", - добавил судья.

Многие лишившиеся гражданства давно живут за пределами страны. Этих людей судья Родригес назвал "беглецами от справедливости".

Экспатриантом стал один из самых известных никарагуанских писателей, лауреат Премии Сервантеса 2017 года Серхио Рамирес. В прошлом Рамирес был сторонником президента Ортеги и Сандинистского фронта национального освобождения. С 1985 по 1990 год он даже занимал в администрации Ортеги пост вице-президента.

Однако в 1995 году Рамирес обвинил Ортегу в "склонности к автократии" и рассорился с сандинистами, а в 2021 году на фоне оппозиционных протестов покинул страну. Через три месяца его обвинили в разжигании ненависти в Никарагуа с целью дестабилизировать режим.

Также среди лишенных гражданства - бывший посол Никарагуа в Организации американских государств (ОАГ) Артуро Макфилдс. В прошлом году, выступая на одном из заседаний, Макфилдс назвал выборы, на которых Ортега победил в четвертый раз подряд, нечестными, а самого президента - диктатором. С тех пор Макфилдс живет в США.