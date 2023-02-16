Немецкий балетмейстер, измазавший критика собачьими экскрементами, уволен из театра

час назад

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Автор фото, Alamy

Германский балетмейстер Марко Геке, измазавший лицо 57-летней критикессе Вибке Хюстер собачьими экскрементами, уволен из Государственного оперного театра Ганновера.

Геке напал на Хюстер в начале этой недели во время антракта другой постановки. Он подошел к критикессе, до этого напечатавшей в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung разгромную рецензию на его балет "В горах Голландии", и измазал ее лицо фекалиями.

Позже Геке объяснял, что не планировал свои действия заранее. Он хотел поговорить с Хюстер, но ее реакция на его вопросы показалась ему, "агрессивной и снисходительной". Балетмейстер подчеркивал, что не планировал нападение, а фекалии оказались у него при себе потому, что он часто выводит в свет свою таксу, и в тот вечер она была с ним в театре.

Позже, в интервью New York Times, хореограф извинился, но сказал что по его мнению критики не должны писать рецензий с личными выпадами.

Хюстер в беседе с Би-би-си заявила, что была шокирована атакой и уверена, что Геке все спланировал заранее. "Когда я поняла, что произошло, то закричала, запаниковала. Уверяю вас, это не импульсивные действия. Я считаю это нападением на свободу прессы", - сказала она в беседе с Би-би-си.

Сразу же после инцидента Геке отстранили от работы, а полиция начала расследование произошедшего.

В четверг в Ганноверском оперном театре объявили, что Геке уволен, а его действия "глубоко обеспокоили зрителей" и "разозлили публику".

Репутация театра от действий Геке "пострадала серьезнейшим образом", добавили в госучреждении.

"Я не могу себе представить, каково это, быть так сильно униженной на людях", - приводятся в заявлении театра слова его директора Лауры Берман.

Она уточняет, что принесла критикессе извинения. "Критика важна для создания и развития искусства", - добавляет Берман.

Предыдущие постановки Геке продолжат показывать на сцене ганноверского театра, отметили в нем, так как театр отделяет личность балетмейстера от его работы.