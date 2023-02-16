Байден отказался извиняться за сбитый китайский аэростат

13 минут назад

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Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден в короткой речи немного рассказал о неопознанных летающих объектах, которые в последние недели сбили над территорией США и Канады. Один из них был китайским разведывательным аппаратом, повторил Байден версию своей администрации. О том, откуда взялись остальные три объекта, сбитые американской авиацией, по-прежнему неизвестно.

4 февраля американские военные сбили у побережья Южной Каролины китайский аэростат, который вторгся в американское воздушное пространство, как заявили в Вашингтоне, со шпионскими целями.

Байден в четверг заявил, что безопасность воздушного пространства США остается одним из приоритетов его администрации. Он добавил, что обсудит произошедшее с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Я надеюсь, что мы с этим разберемся, но извиняться за то что мы сбили этот шар, я не собираюсь", - сказал он.

Пекин отрицает, что летательный аппарат был шпионским, и утверждает, что это был метеорологический аппарат, который залетел в США случайно,

"Нам нужен с Китаем не конфликт, а конкуренция. Мы не хотим новой холодной войны. Но я не извиняюсь", - добавил президент США.

После китайского аппарата, по словам Байдена, американские военные начали искать над США объекты, летящие на низкой скорости. Над Северной Америкой их оказалось три - это и были неопознанные объекты, обнаруженные за последние дни над Аляской, Канадой и американским озером Гурон.

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"Я приказал сбить эти три объекта из-за того, что они представляли опасность для гражданской и коммерческой авиации, и потому, что мы не могли исключить опасности попадания секретных учреждений под наблюдение", - объяснил Байден.

"Мы пока точно не знаем, что это были за объекты. Сейчас ничего не указывает, что они были связаны с программой шпионских аэростатов Китая или... с инструментами слежения других стран", - сказал президент.

"Не ошибайтесь, если какие-то объекты представляют угрозу безопасности американцев, то мы их собьем", - резюмировал Байден.

Корреспондент Би-би-си в США Энтони Зуркер считает, что сегодняшнее выступление Байдена на тему, по которой от него давно ждали высказывания, надежд по большому счету не оправдало.