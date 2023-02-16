У актера Брюса Уиллиса выявили деменцию

35 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Брюс Уиллис на Нью-Йоркском кинофестивале, 2019 год

У Брюса Уиллиса выявлена лобно-височная деменция, сообщила семья голливудского актера.

То, что четкий диагноз наконец поставлен, стало для близких артиста облегчением, говорится в заявлении, размещенном в соцсетях.

Прошлой весной у 67-летнего Уиллиса была диагностирована афазия, вызывавшая нарушения речи, однако болезнь прогрессировала, и теперь стало возможно уточнить диагноз, заявили родственники актера.

В их заявлении также отмечается, что лобно-височная деменция - это самый распространенный тип деменции среди людей старше 60 лет.

Однако, согласно описанию на сайте британской Национальной службы здравоохранения, лобно-височная - это "необычная" форма деменции. Она вызывает изменения в поведении и речи.

У больных развивается замедленность или скованность в движениях, позже потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией, а также ослабление мышц.

Родственники Брюса Уиллиса заявили, что решили предать гласности его диагноз в надежде привлечь внимание общества к этой болезни.

"На сегодняшний день лечения от этой болезни не существует, такова реальность, но мы надеемся, что она изменится в будущие годы", - отметила семья Уиллиса.

Уиллис получил всемирную славу своими ролями в блокбастерах "Крепкий орешек", "Шестое чувство", "Армагеддон" и "Криминальное чтиво".