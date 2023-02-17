Путинское помилование: как ЧВК "Вагнер" вывозит заключенных на войну с Украиной

12 минут назад

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Автор фото, TASS/EPA

ЧВК "Вагнер" вывозила из колоний на войну в Украине уже помилованных президентом России Владимиром Путиным заключенных. Это подтверждают документы, обнаруженные независимым журналистом Андреем Захаровым (в России признан "иностранным агентом").

"Есть такая полицейская база - ИБД-Ф. В нее вносится информация о том, какие преступления совершил человек, когда был осужден, где отбывал наказание и когда освободился. Я попросил человека, имеющего доступ к ИБД-Ф, проверить пару зэков, которые засветились на видео с Пригожиным как пример социального лифта "Вагнера": позавчера в тюрьме - вчера на фронте - сегодня свободен. Один - убийца, другой, говоря дореволюционным языком, - разбойник", - рассказал Захаров в своем телеграм-канале.

Он опубликовал скриншоты документов "разбойника" и "убийцы" без указания имен бывших заключенных. У обоих стоит пометка: "Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента "О помиловании". Судимость снята. Русской службе Би-би-си удалось подтвердить достоверность этих документов.

На обоих документах стоит дата президентского указа 6 июля 2022 года. Опубликован он не был. То есть завербованные ЧВК "Вагнер" заключенные воевали в Украине уже юридически свободными людьми со снятой судимостью - как и предполагала Би-би-си, это была единственная возможность документально оформить их отправку из колоний на фронт.

Людей вывозили на основании одного и того же указа Путина о помиловании в разные дни. В одном документе дата освобождения заключенного совпадает с датой указа 6 июля - в этот день, вероятно, была отправлена на фронт первая партия людей. Второй заключенный был освобожден по тому же указу, но уже 21 июля - вероятно, из другой колонии.

Формально документы о помиловании заключенным должны выдавать в колонии в момент освобождения. Но завербованные в ЧВК получают их не сразу, а лишь провоевав полгода. Именно этот срок прошел с 6 июля 2022 года до момента публикации прощания основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с первыми "отработавшими" полугодовой контракт бывшими заключенными. Досрочно справки о помиловании представители ЧВК вручали в октябре лишь потерявшим конечности бывшим заключенным - на справках, которые были показаны на видео, стояла та же дата путинского указа - 6 июля.

"Один из тех, кого я попросил посмотреть, досрочно оказался на гражданке осенью, так как на войне ему оторвало ногу. Другой появился на видео пригожинских медиа в начале января - как раз спустя шесть месяцев после того, как Владимир Путин помиловал его за готовность пойти и убивать своих соседей ради целей, которые четко не может сформулировать даже тот, кто начал эту войну", - говорит Захаров.

Неизвестно, подписал ли Путин только один указ, или их было несколько. В феврале стало известно, что ЧВК Вагнер больше не вербует заключенных в колониях. Сам Евгений Пригожин активно критикует на видео это решение властей, отмечая, что подразделения ЧВК продолжают сокращаться - "те, кто еще не получил помилование, далее будут его получать и уходить от нас".

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"В строгом соответствии с законом"

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Официального объяснения процедуры, по которой людей из зоны с колючей проволокой отправляют в окопы на территорию другого государства и возвращают на родину живыми или мертвыми, российские власти до сих пор не давали. Ответов от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не могут добиться и родственники завербованных заключенных. Би-би-си отправляла службе подробный запрос с вопросами о вербовке заключенных, ответа на него не последовало.

При этом отправлять заключенных на войну законы России прямо запрещают.

Кремль ясности в сообщения о помиловании заключенных, уехавших в Украину, долгое время не вносил, ограничиваясь словами о том, что все соответствует закону. 27 января Би-би-си еще раз спросила пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, как россияне, которые должны отбывать срок, оказываются на фронте, а некоторые впоследствии еще и получают награды из рук президента.

"Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что существуют открытые указы и указы с различными грифами секретности. Вот именно поэтому об указах я ничего не могу говорить. Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, сколько указов о помиловании подписал Владимир Путин.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева тогда интерпретировала слова пресс-секретаря Путина таким образом: "[Осужденные] к моменту вывоза из колонии были уже абсолютно свободными людьми. И это объясняет, почему ФСИН их легко отпускала и давала "пространные" ответы родным осужденных и правозащитникам". То есть, по мнению Меркачевой, Владимир Путин начал миловать заключенных еще летом - именно тогда первые партии осужденных попали на фронт.

Конституция России позволяет президенту помиловать кого угодно. Такие указы в прежние годы Путин издавал и публично, в том числе без какой-либо процедуры рассмотрения вопроса комиссиями о помиловании - достаточно вспомнить помилование украинской летчицы Надежды Савченко. В некоторых указах говорилось и о полном снятии судимости, то есть обещанный Пригожиным вариант теоретически действительно возможен.

При этом, как неоднократно признавал Верховный суд России, процедура президентского помилования "осуществляется за пределами правосудия" - она вообще не регулируется уголовным или уголовно-процессуальным законодательством. Даже если в указе о помиловании говорится не об одном, а о нескольких осужденных, он не считается нормативным правовым актом, содержит конфиденциальные сведения и потому не должен быть опубликован.

Как следует из решений Верховного суда, ни указы о помиловании, ни имена тех, кого помилует президент за согласие воевать в Украине, власти формально обнародовать не обязаны. На встрече 3 января Пригожин обещал раненым вагнеровцам, что "бумагу" о снятии судимости они получат через несколько дней после приезда домой, и "милиция" должна отнестись к ним "с уважением": "Есть помилование, есть бумага, есть благодарность от главы республики и есть медаль за отвагу".

Подробно о массовой вербовке заключенных на войну Би-би-си писала здесь.

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