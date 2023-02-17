В Китае бесследно пропал очередной миллиардер, обрушив акции своей компании на бирже. Пекин пропажи не заметил

9 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Руководство инвестиционного холдинга China Renaissance утверждает, что основатель компании не выходит на связь уже несколько дней

Руководство китайской финансовой группы China Renaissance сообщило о пропаже основателя и основного владельца компании.

Бао Фань, личное состояние которого исчисляется сотнями миллионов долларов, неожиданно исчез в начале текущей недели и вот уже несколько дней не выходит на связь.

Поздно вечером в четверг совет директоров компании, основной офис которой расположен в Гонконге, был вынужден сделать по этому поводу официальное заявление, как того требует местное законодательство.

В опубликованном документе утверждается, что представителям China Renaissance "не удается связаться с господином Бао, который возглавлят совет директоров [...] и является владельцем контрольного пакета акций" холдинга.

"Совет не располагает никакой информацией, дающей основания предполагать, что пропажа г-на Бао может быть связана с деятельностью [China Renaiisance]", утверждается в сделанном заявлении, поэтому пока что компания "продолжит работать в обычном режиме".

Впрочем, продолжить работу в обычном режиме China Renaissance вряд ли удастся.