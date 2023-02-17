Бывший охранник посольства Британии в Берлине Дэвид Смит получил 13 лет за шпионаж в пользу России

7 минут назад

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В Лондоне вынесен приговор Дэвиду Смиту, ранее сознавшемуся в шпионаже в пользу России. Бывший охранник посольства Великобритании в Берлине приговорен к 13 годам лишения свободы.

58-летний Смит признан виновным в передаче информации о лицах, работающих в посольстве, российским чиновникам и спецслужбам, а также в сборе дополнительных сведений о деятельности посольства.