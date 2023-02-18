Роскошный жилой комплекс в Турции рухнул из-за халатности при строительстве, утверждают местные жители

Ник Бик

Би-би-си, Газиантеп

час назад

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Подпись к фото, Все, что осталось от жилого комплекса "Айше Мехмет Полат" в Газиантепе

Вопросы к безопасности одного из жилых комплексов в турецком Газиантепе у многих жителей этого возникли задолго до недавнего смертоносного землетрясения. Обрушение дома в результате подземного толчка унесло сразу 130 жизней. Корреспондент Би-би-си Ник Бик провел три дня на руинах здания, разбираясь, что там произошло и о каких проблемах предупреждали жители.

Русская служба Би-би-си перевела статью на русский язык, сохранив авторский стиль.

Костер в качестве единственного источника света и тепла. Большая семья сидит на обочине дороги в ожидании чуда. Но чуда не происходит.

Эти люди провели здесь девять дней и столько же ночей, но их близких спасатели так и не нашли.

Разворачивается описанная семейная трагедия на развалинах дома в одном из самых престижных кварталов Газиантепа - ничего лучше тут не купишь. Ни за какие деньги.

"Это один из самых роскошных жилых районов Газиантепа. Здесь живут самые богатые. Эти квартиры продавались за миллионы", - рассказывает 28-летний музыкант Юнус Эмре. Остальные четверо членов его семьи и двоюродный брат после землетрясения числятся пропавшими без вести.

Только ведь землетрясению все равно, сколько стоит та или иная квартира...

"Я просто зол, - добавляет Юнус. - Я хочу привлечь хоть кого-то к ответственности - но не знаю, кого".

В его представлении, в том, что стало не только национальной трагедией, но и национальным скандалом - учитывая колоссальное количество разрушенных жилых домов, - виноватых по меньшей мере несколько.

Подпись к фото, Юнус Эмре потерял во время землетрясения пятерых родственников

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"Начинается всё со строителей - они используют некачественные материалы. Затем - надзорные органы, которые принимают здание и признают его безопасным для проживания. Кровь погибших - на руках этих людей", - уверен Юнус.

"Неправильно вешать всю вину на одних строителей и делать из них козла отпущения, - продолжает он. - Ответственность несут и те, кто утверждал эту стройку - представители органов власти. Этот проект вообще не должен был быть утвержден".

Жилой комплекс "Айше Мехмет Полат" построен 24 года назад. Землетрясение обрушило четыре из шести его жилых блоков, хотя другие здания вокруг не только выстояли, но и почти не получили повреждений.

Группа журналистов Би-би-си приехала сюда, поскольку появились сообщения об аресте человека, возглавлявшего строительную компанию, которая возводила комплекс четверть века назад.

Позже через своих адвокатов он передал Би-би-си, что не преступал закон, а потому считает себя невиновным и не заслуживает того, чтобы понести ответственность за произошедшее.

Но что именно произошло здесь 6 февраля, и можно ли было предотвратить катастрофу?

На следующее утро, вернувшись на развалины дома, мы узнаем от спасателей шокирующие цифры: в ночь землетрясения здесь погибли 136 человек - жителей комплекса, которые мирно спали в своих кроватях.

На заправке по соседству мы попросили видео, записанное той ночью камерами внешнего наблюдения. Предоставленные нам кадры демонстрируют весь разворачивающийся ужас: сначала начинает трястись подсветка, потом появляются бегущие люди, видимо, пытающиеся спастись - пока экран не начинает быстро затягивать облаком пыли, поднявшимся от обрушившихся домов.

Жилой комплекс рухнул в считанные секунды.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Камеры наблюдения на заправке рядом с жилым комплексом зафиксировали момент землетрясения

По дороге от заправки к тому, что осталось от здания, мы обращаем внимание на сваленные грудой на площади личные вещи - удручающие экспонаты печального музея внезапно оборванных жизней. Куклы, кастрюли, семейный фотоальбом, чья-то домашняя работа...

В куче, рыдая, копается 65-летняя Эмель Филик.

"Ничего не осталось", - сокрушается она.

Эмель рассказывает, что в числе спавших в одном из четырех рухнувших жилых блоков был ее двоюродный брат. А ответственность за безопасность проживания в здании никто не хотел на себя брать и задолго до подземного толчка.

"Ты заселяешься в свою квартиру - и на этом все, - возмущается Эмель. - Никаких инспекций, застраховать жилье от землетрясения невозможно. Муниципалитет проверок не проводит, никакого мониторинга нет".

Подпись к фото, Эмель Филик говорит, что жители комплекса были обеспокоены по поводу его безопасности еще до землетрясения

Еще до землетрясения у жителей были вопросы к безопасности комплекса, говорит Эмель, ссылаясь на главу ассоциации жильцов, которую знали как Сельму - она приглашала соседей собраться и обсудить этот вопрос.

"Шесть месяцев назад Сельма рассказала нам о проблемах жилого комплекса, - продолжает рассказывать Эмель. - Она сказала: "Дорогие жители, наши здания могут обрушиться от малейшего подземного толчка. Давайте укрепим опоры. Если у кого-то проблемы с деньгами, муниципалитет может помочь нам найти более дешевое решение". Она провела несколько собраний по этому поводу, но ничего не изменилось".

Мы нашли номер телефона Сельмы, и та подтвердила, что собирала жильцов, чтобы поделиться с ними своими опасениями.

Но должны ли жильцы платить за то, чтобы находится в безопасности в своих собственных домах? Это был вопрос структурной целостности здания, а не просто перекраски стен.

Глава организации, представляющей архитекторов Турции, Эйюп Мухчу, говорит нам, что ответственность за обеспечение безопасности зданий лежит на правительстве страны.

"Во главу угла турецкие власти ставят не безопасность проживания в том или ином городе, а реализацию как можно большего числа проектов - для получения максимальной прибыли. По этой причине две трети всех зданий в Турции могут нести риски для жизни и здоровья своих жителей. И никаких мер по этому поводу не принимается", - говорит Мухчу.

Получив еще от двух местных жителей подтверждения того, что по поводу комплекса действительно высказывались серьезные опасения, мы попытались выяснить, знали ли о проблемах те, кто нес ответственность за строительство, и действительно ли они не приняли по этому поводу никаких мер.

Когда мы пришли к дому в первый раз, прошлым вечером, к нам подошел мальчик и рассказал, что его отец голыми руками вытащил из-под завалов семерых человек. Это звучало невероятно, учитывая масштабы разрушений, но не невозможно - так что мы не могли исключить, что мальчик сказал чистую правду.

Позже мы еще не раз слышали рассказ о подвиге этого мужчины по имени Бахаттин Ашан - и решили его разыскать.

"Я увидел, как здание накреняется и рушится, прибежал сюда - было темно, шел дождь и снег. Я первым среагировал", - рассказывает Бахаттин.

Подпись к фото, Бахаттин Ашан говорит, что вытащил из-под завалов дома семь человек

В элитном жилом комплексе Ашан работал охранником.

Он показывает нам душераздирающее видео, которое снял на пыльных руинах, прося отозваться тех из погребенных под развалинами людей, кто остался в живых (и сохранил сознание), но оказался замурован под обломками. В ответ раздаются несколько голосов.

"Я в одиночку спас семерых человек. Это выглядело как конец света. Даже сейчас, когда я вам это рассказываю, меня все еще трясет", - говорит он.

Но как насчет высказываемых опасений по поводу безопасности зданий, спрашиваю я? Видел ли он сам что-либо, что могло бы подтвердить или опровергнуть эту версию?

"Я своими глазами видел дефекты строительства на автомобильной парковке. Трогаешь бетонные колонны рукой - а они мгновенно рассыпаются, оставляя в руках одну пыль, как будто и не бетон это вовсе", - уверяет Бахаттин.

"Железные стяжки внутри колонн проржавели от дождей, и металл потерял гибкость", - продолжает он.

Я спрашиваю Бахаттина, сообщал ли он о своих наблюдениях в администрацию дома или еще какие-либо инстанции. В ответ он уверяет, что проблемы были очевидны и управляющим, и жильцам.

"Я говорил друзьям, что если бы мне предложили тут квартиру, то я бы отказался. Потому что был уверен: в случае землетрясения колоннам просто не хватит прочности", - говорит Бахаттин.

Однако Мехмет Акай, возглавляющий компанию-застройщика, уверяет, что на момент, когда здание сдавали в эксплуатацию, оно полностью соответствовало существующим нормам безопасности.

По его словам, водопроводные и канализационные трубы заменили уже после строительства - и именно это (или какие-то еще проводимые позднее работы) привело в итоге к повреждению несущих колонн.

Сколько еще подобных трагедий может случиться в стране, расположенной прямо на пересечении движущихся тектонических плит?

Трагедия в Газиантепе произошла не по чьему-то злому умыслу - она стала результатом безразличия и бездействия.

Все знали, что проблемы есть, но никто по этому поводу ничего предпринимать не стал.

Для депутата от оппозиционной левой "Демократической партии народов" Гаро Пайлана, который приехал на место трагедии, это свидетельство преступной халатности промышленных масштабов - в турецкой строительной отрасли и системе контроля.

"Это преступление. Это грех", - говорит Пайлан.

Он обвиняет правительство Реджепа Тайипа Эрдогана в неспособности обеспечить безопасность новых зданий и укрепить старые.

"Ученые кричали о том, что катастрофа грядет, но правительство практически ничего не делало. Мы предупреждали городские власти, мы просили их подготовить спасательные отряды, но они ничего не делали. И вот - мы переживаем эту катастрофу", - возмущается Пайлан.

"Нам говорят, что это судьба. Нет, это не так. В цивилизованных странах такие стихийные бедствия тоже случаются, но гибнет там куда меньше людей. А у нас под завалами десятки тысяч", - возмущается он.

Мехмет Акай, который, по мнению властей, несет ответственность за строительство жилого комплекса "Айше Мехмет Полат", был арестован в субботу 11 февраля - через пять дней после трагедии. Его задержали в аэропорту Стамбула при попытке выехать из страны.

Прокуратура утверждает, что именно он отвечал за строительство, однако, отвечая на наши вопросы через своего адвоката, Акай заявил, что лишь координировал строительство, но не руководил постройкой. Он также отверг обвинения в использовании дешевых низкокачественных материалов.

Автор фото, Istanbul Police Подпись к фото, Полиция задержала Мехмета Акая в аэропорту Стамбула

Мы направили запрос в муниципалитет Газиантепа Шехиткамиль. Пресс-секретарь Ахмет Айдын Серт ответил, что никаких жалоб по поводу жилого комплекса не поступало, а потому и проверок никаких там не проводилось.

"Мы просмотрели свои записи и не нашли никаких нарушений", - заявил он.

Президент Турции Эрдоган выразил беспокойство по поводу медленной реакции спасателей на местах, однако призвал людей не слушать тех, кто, по его мнению, пытается заработать на трагедии политические очки.

Правительство страны отвергает обвинения в халатности и утверждает, что более 98% разрушенных и наиболее пострадавших зданий - вроде комплекса "Айше Мехмет Полат" - были построены до того, как нынешняя правящая партия пришла к власти.

Многие возразят, что страна несет моральную - если не юридическую - ответственность за защиту своих граждан, независимо от смены власти или возраста построек.

И когда летом этого года жители Турции придут на избирательные участки, у них будет шанс самостоятельно решить, кто способен обеспечить безопасность их семей в их собственных домах наилучшим образом.