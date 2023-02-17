"Голиаф падет уже в этом году". Зеленский выступил на Мюнхенской конференции и призвал дать Украине оружие

41 минуту назад

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Автор фото, EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на открытии Мюнхенской конференции по безопасности провел параллели между нынешней войной и сюжетами Ветхого завета. Он призвал вооружить Украину как можно лучше, предупредив, что в случае победы Кремль не остановится.

Видеовыступление Зеленского, открывшее Мюнхенскую конференцию, было анонсировано под заголовком "Давид на Днепре: борьба Украины за свободу". Президент Украины обратился к ветхозаветной истории о Давиде и Голиафе.

"Быть Давидом - значит бороться. И мы боремся. Быть Давидом означает иметь пращу для победы. У нас еще нет пращи Давида из Израиля. Но я верю, что это только временно", - заявил президент, вероятно намекая на помощь от Израиля. Накануне министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился с Зеленским в Киеве и пообещал, что его страна поможет Украине в совершенствовании ее системы ПВО.

"У Голиафа нет шансов. Но, к сожалению, у него есть потенциал... Он пытается выиграть дополнительное время для своей агрессии, торгуя с миром... Поэтому надо спешить. Нам нужна скорость", - добавил Зеленский. "Он обязательно падет. Уже в этом году! Мы можем это сделать. Мы все вместе - как и Давид", - заключил президент Украины.

Зеленский вновь повторил мысль, что добившись своих целей в Украине Россия не остановится и будет угрожать безопасности всей Европы. "Мы должны освободить Украину и Европу. Когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей. Может ли Европа быть вопросом компромисса? Нет", - подчеркнул он.

"Промедление всегда было ошибкой"

Зеленский вновь призвал союзников Украины не затягивать с поставками вооружения.

На недавней международной конференции в Брюсселе, где обсуждалась западная военная помощь Украине, союзники Киева не приняли решение о поставках западных военных самолетов, о чем неоднократно просил Зеленский. В то же время, они окончательно согласовали план предоставления Вооруженным силам Украины основных боевых танков, в том числе германских Leopard.

Автор фото, Reuters

"Россия пытается выиграть свободное время, торгуясь с миром. К сожалению, она должна уничтожить множество жизней. И потому нам нужно поспешить. Нам нужна скорость наших договоренностей, поставок, чтобы усилить нашу армию, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал", - сказал Зеленский, добавив, что "промедление всегда было и является до сих пор ошибкой".

"Пока мы ведем переговоры о том, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Пока мы убеждаем, что Украине нужна современная боевая авиация, Россия уже убедила иранский режим - и результатом уже являются не только иранские дроны в украинском небе, а что-то, чем Кремль уже заплатил [Ирану]. Вы уверены, что это деньги?", спросил Зеленский, вероятно намекая на иранскую ядерную программу, для которой этой стране нужен обогащенный уран.

Что еще говорят на конференции

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Мюнхене после Зеленского, пообещал поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Он заявил, что нужно готовиться к долгой войне, но не ответил на вопрос от ведущей Кристиан Аманпур о том, сколько именно она, по его мнению, продлится.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции

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"Путин должен понять, что он просчитался [предположив], что если он будет затягивать как можно дальше, то мы прекратим поддержку - этого не произойдет", - заверил канцлер Германии. Он также отметил, что помощь и оружие партнеров Украине не затягивают войну, а наоборот приближают мир.

Шольц напомнил, что Германия выделила более 12 млрд евро на помощь Украине в прошлом году и приняла более миллиона украинских беженцев.

Высказывания Шольца поддержал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Я оптимистичен в отношении того, как Украина справилась с этим, но я довольно пессимистичен в отношении того, что эта война скоро закончится. Боюсь, война будет продолжаться весь 2023 год", - сказал Ринкевичс.

"И именно поэтому мы считаем, что должны перейти к модели стратегической выносливости. Нам нужно сделать много вещей, которые, как мы, вероятно, думали, нам не нравятся: наращивание мощностей оборонной промышленности и дальнейшая помощь Украине более совершенным оружием", - подчеркнул глава латвийского МИДа.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи призвал союзников усилить военную поддержку Украины, чтобы помочь ВСУ начать контрнаступление.