Ультраправые хотели убить Макрона ножом. Суд во Франции приговорил участников группы, планировавшей госпереворот

20 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Макрона планировали убить ножом во время государственного праздника

Суд во Франции признал трех членов ультраправой группировки виновными в сговоре с целью убийства президента Эммануэля Макрона. Они приговорены к срокам от одного до трех лет лишения свободы.

По версии обвинения, члены группы, известной как Les Barjols, планировали осуществить государственный переворот. Его частью должно было стать покушение на Макрона во время церемонии в честь Дня перемирия, когда Франция празднует окончание Первой мировой войны. Президента хотели убить ножом.

Как объясняет британская газета Guardian, Les Barjols (то есть "баржольцы", выходцы из французской коммуны Баржоль) - это прозвище, которое жители Мали дали участникам французской военной операции "Сервал". В 2013-2014 году ее проводили вооруженные силы Франции против восставшего племени туарегов, "Аль-Каиды" (в России и других странах мира группировка признана террористической и запрещена) и исламистов.

Адвокаты экстремистов настаивали, что четкого плана действий у группировки не было. Тем не менее, всех троих "баржольцев" суд счел виновными в сговоре с целью подготовки теракта и приговорил к разным срокам заключения.

К самому большому сроку, четырем годам заключения (в том числе одному году условно), приговорен 66-летний Жан-Пьер Буйе. Остальным двум мужчинам суд назначил по три года заключения, два из которых это условный срок. Таким образом Буйе фактически проведет в заключении три года, а его сообщники - по одному.

Максимальный срок по статье составляет 10 лет.

Еще один обвиняемый был осужден на шесть месяцев условно за незаконное хранение оружия. Девятерых членов группировки суд оправдал.

Крайне правые

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Всех "баржольцев" задержали в департаменте Мозель на северо-востоке Франции. В машине у Буйе в ходе обыска нашли военный нож и бронежилет, а в доме - оружие.

В ходе суда обвинение зачитывало полные расизма отрывки из онлайн-чатов "баржольцев". Они обсуждали миграцию, страх гражданской войны и свою неприязнь к Макрону.

В частности, одна из членов группировки, мать троих детей, заявила, что способна взять штурмом президентский дворец с помощью 500 российских солдат.

Членов группировки также заподозрили в подготовке нападений на мечети и мигрантов.

"Я была в ярости, настолько рассержена, что действительно могла что-то такое сказать", - заявила в суде одна из обвиняемых, 55-летняя женщина, в ответ на вопрос о ее призыве похищать и сжигать мусульман.

Группа "баржольцев", по данным AFP, была создана в группе на фейсбуке в 2017 году, вскоре после нападений исламистов на редакцию журнала "Шарли Эбдо" и теракта в концертном зале "Батаклан".

Суд над 13 активистами группировки начался месяц назад, 17 января. В прокуратуре называли группировку "рассадником насилия". Представители гособвинения подчеркивали, что хотя со стороны "баржольцы" могут казаться просто эксцентричными людьми, они представляют реальную угрозу для общества.