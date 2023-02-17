Стрельба в Миссисипи. Мужчина убил шестерых жителей крошечного городка и был задержан

44 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аркабатла (фото архивное) - небольшой город на северо-западе штата Миссисипи с населением менее 300 человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в небольшом городке Аркабатла в американском штате Миссисипи. Сообщается, что подозреваемый в камуфляжной одежде стрелял, передвигаясь от здания к зданию.

Трех жертв нашли в двух жилых домах, остальные тела были обнаружены в магазине, в автомобиле и на близлежащей дороге.

В местной полиции подтвердили Би-би-си, что предполагаемый стрелок задержан.

Город Аркабатла находится примерно в 72 км к югу от Мемфиса в соседнем штате Теннеси. Тела были обнаружены недалеко друг от друга.

Как сообщают СМИ, стрелок зашел в местный магазин, где застрелил мужчину, затем дошел до близлежащего дома, где убил женщину и ранил ее мужа, сообщил телеканалу Action News 5 окружной шериф Брэд Лэнс. Полиция обнаружила еще четырех жертв на той же улице, двое находились внутри жилого дома.

Полицейские опознали автомобиль подозреваемого на основании его описаний свидетелями и после короткой погони задержали. Сообщается, что погоня закончилась, когда предполагаемый стрелок подъехал к своему дому.

По словам одного из опрошенных местными СМИ свидетелей, стрелявший был одет в камуфляж, и у него было "длинноствольное оружие".

Еще один свидетель, 19-летний Итан Чейс, сказал в интервью местному телеканалу, что видел вооруженного человека и вышел на улицу, чтобы проверить пульс у одной из жертв. "Такое здесь никогда не происходит. Этот город считается спокойным", - сказал он.

Численность населения Аркабатлы по данным последнего опроса - менее 300 человек.

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