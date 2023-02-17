Фонд катарского шейха хочет купить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"

47 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нынешние владельцы "Манчестер юнайтед", американская семья Глейзеров, владеют клубом с 2005 года

Катарский консорциум Nine Two Foundation, который контролирует Шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, заявил, что сделал официальное предложение о покупке британского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Фонд опубликовал заявление за несколько часов до истечения предварительного срока для подачи заявок на выкуп клуба у семьи американского инвестора Малкольма Глейзера, купившей его в 2005 году.

После того как Глейзеры заявили, что рассматривают продажу клуба в рамках "изучения стратегических альтернатив", предложение о его покупке уже успел сделать британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф и его компания Ineos.

В заявлении катарского консорциума говорится, что он хочет "вернуть клуб к прошлой славе".

В Nine Two Foundation заявили, что полностью профинансируют покупку из собственных средств и пообещали инвестировать в игроков, тренировочный центр и стадион легендарного клуба.

"Наше видение - это "Манчестер Юнайтед", который прославится совершенной игрой и будет считаться величайшим футбольным клубом в мире", - говорится в заявлении консорциума.

Шейх Джасим Аль Тани - председатель одного из крупнейших банков Катара, Qatari bank QIB, и сын бывшего премьер-министра страны. Сколько именно его фонд готов заплатить за "Манчестер Юнайтед", в заявлении не говорится.

Автор фото, Press Eye Подпись к фото, Шейх Джасим Аль Тани

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Ожидается, что еще по меньшей мере два предложения о покупке клуба поступят из США, также интерес к клубу проявляли инвесторы из Саудовской Аравии.

Это значит, что на покупку клуба, возможно, будут претендовать до пяти сторон. Другие фонды или компании попытаются купить небольшие пакеты клуба в рамках большой сделки.

Одним из потенциальных посредников в сделке с катарскими инвесторами может стать президент и генеральный директор футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи. Его фонд Qatar Sports Investment (QSI) проявлял интерес к покупке небольшой доли клуба.

Однако из-за правил УЕФА, запрещающих одной структуре владеть несколькими клубами, предложение от имени этого фонда, возможно, должно будет непосредственно исходить от другого человека или компании.

Перспектива крупных инвестиций Катара в клубы английской Премьер-лиги вызывает тревогу у ЛГБТ+-сообщества и правозащитников, которые давно критикуют эту шариатскую страну за нарушения в области прав человека.