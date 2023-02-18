"Для нас это Перл-Харбор". Как живет город в Огайо после крушения поезда с токсичными химикатами

Бернд Дебусманн

Би-би-си, Восточная Палестина, Огайо

22 минуты назад

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Подпись к фото, Многие жители города Восточная Палестина в штате Огайо теперь могут пить только бутилированную воду - от воды из-род крана у них появляются странные симптомы

Для Джона и Лизы Хаммер, жителей небольшого города Восточная Палестина в американском штате Огайо, нормальная жизнь закончилась 3 февраля в 20:55. В этот момент поезд с грузом токсичных химикатов сошел с рельсов всего в нескольких метрах от здания, где находилась их процветающая компания по вывозу мусора.

Этот репортаж был опубликован на английском языке, оригинал можно прочитать здесь.

Свой бизнес Хаммеры развивали в течение 18 лет, пройдя путь от пяти клиентов до более чем семи тысяч.

"Это полностью разрушило нашу жизнь", - говорит Джон Би-би-си, едва сдерживая слезы. Мы разговариваем с ним на парковке около его офиса его компании, где после катастрофы в воздухе все еще стоит плотный запах химикатов.

"Я уже решил валить отсюда, - добавляет он. - Мы переезжаем. Больше так нельзя".

После крушения поезда спасательным службам пришлось выпустить из пяти цистерн винилхлорид - токсичный бесцветный газ. В противном случае они могли взорваться.

Автор фото, Reuters

У Джона покраснели и воспалились глаза - он считает, что в этом виноваты химикаты, которые попали в воздух после крушения в Восточной Палестине.

Но супруги рассказали Би-би-си, что еще больше они пострадали психологически.

"Я спать совсем не могу. Был у врача уже два раза, теперь принимаю успокоительное, - говорит Джон Хаммер. - Это в десять раз хуже, чем просто потерять средства к существованию. Мы этот бизнес построили с самого начала".

Так же как ее муж, Лиза Хаммер целыми ночами не спит, думая, что теперь будет с компанией, ее десятью сотрудниками - и всем городом, где она провела 20 лет жизни.

Несколько десятков ее постоянных клиентов уже отказались от услуг компании по сбору мусора - они теперь тоже планируют уехать из Восточной Палестины.

"Мне страшно за людей, которые здесь живут, - говорит она. - Не знаю никого, кто сейчас способен спать спокойно, потому что под угрозой буквально все. И бизнес, и здоровье, и здоровье друзей".

Мы поднимаемся на гору мусора, которая возвышается неподалеку от обожженных обломков вагонов, и Хаммер сравнивает произошедшую здесь железнодорожную катастрофу с аварией на Чернобыльской АЭС.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Место аварии

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Он не один так думает. За те два дня, что мы провели в Восточной Палестине, несколько местных жителей рассказали Би-би-си, что считают крушение поезда критическим моментом в истории города. По крайней мере в обозримом будущем их жизни будут определяться именно тем, что произошло до и после это катастрофы.

Федеральные и местные чиновники советуют жителям не пить воду из-под крана, а покупать ее в бутылках. Власти заявили, что в город можно возвращаться уже через несколько дней после крушения, но эксперты в области охраны окружающей среды не уверены, что этим советам можно верить.

Вещества, попавшие в атмосферу после крушения (винилхлорид и бутилакрилат), опасны для здоровья и в достаточной концентрации могут вызывать различные осложнения - от тошноты до онкологических заболеваний.

"Для нашего города это Перл-Харбор или 11 сентября. Об этом теперь всегда будут вспоминать", - говорит владелец местного кафе Бен Ратнер.

В случае Ратнера произошедшее привело к "любопытной комбинации" переживаний и ощущений. Теперь он каждый раз заметно вздрагивает, когда слышит звук проходящего поезда, хотя раньше такие вещи не замечал. И добавляет, что теперь поезда кажутся ему более громкими и раздражающими, чем в прошлом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 60-летний владелец автомойки Рон Рафферти говорит, что носит маску на работе из-за опасений за свое здоровье

Он говорит, что его друзья в Восточной Палестине начинают паниковать по любому поводу и постоянно остаются настороже - эти чувства он сравнивает с посттравматическим расстройством.

"Пора нам задуматься о долговременных последствиях для психики и эмоционального состояния людей, - говорит Ратнер. - Люди стали переживать, когда рядом проезжают поезда, когда их дети выходят на улицу, когда они выпускают собак - и те случайно могут напиться зараженной воды. Это все очень серьезно".

По его словам, местные дети только недавно пережили пандемию Covid-19, а теперь их жизнь была перевернута с ног на голову из-за еще одной травмы. "Все это может продолжаться поколениями, - считает он. - Это не просто газ или облака химикатов".

Профессор Университета Джонса Хопкинса Кив Нахман сказал Би-би-си, что вещества, попавшие в атмосферу после крушения, могут значительно повредить здоровью людей.

"Очень не хватает информации о том, каким образом люди контактировали с этими химикатами - через воздух, питьевую воду или почву", - говорит эксперт.

Все больше недоверия

В четверг глава американского Агентства по охране окружающей среды Майкл Реган посетил Восточную Палестину, чтобы своими глазами посмотреть, как идет спасательная операция, встретиться с местными чиновниками - и заверить жителей, что правительство делает для них все возможное.

"Мы вас видим, слышим и понимаем, почему вы переживаете", - сказал он.

Агентство утверждает, что в атмосфере не зафиксированы опасные концентрации токсичных веществ, и специалисты проверили воздух в сотнях жилых домов.

Кроме того, оба сенатора от штата Огайо - Джей Ди Вэнс и Шеррод Браун - отправили жителям города сообщения со словами поддержки. Губернатор Майк Деуайн попросил федеральные власти о содействии.

Представители местных водных сетей признали, что акватория реки Огайо загрязнена, но они утверждают, что система снабжения питьевой водой при этом не пострадала.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители городка много раз обсуждали проблемы с представителями властей на собраниях

Глава компании Norfolk Southern, которой принадлежал потерпевший катастрофу поезд, понимает, что люди устали от происходящего, опасаются последствий, у них "есть много вопросов без ответов".

Но при этом представители железнодорожной компании в среду отказались встретиться с населением Восточной Палестины, объяснив это соображениями безопасности. И это не могло не разозлить местных жителей еще больше.

Многие в городе считают, что теперь никакие слова не помогут устранить недоверие и гнев, которые воцарились в Восточной Палестине.

Некоторые говорят, что ни инспекторы, ни какие-либо другие чиновники с ними не связывались - и это почти через десять дней после крушения.

"Никто к нам не приезжал, ничего у нас не спрашивал. Никто ничего не проверял. Вообще", - говорит Ким Хэнкок, которая живет примерно в полутора километрах от места, где произошла катастрофа.

"Как они могут утверждать, что тут не опасно? Это же нереально, - говорит она. - Я ведь не тупая. Я же видела, как над моим домом прошло облако дыма".

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