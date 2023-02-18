"Для нас это Перл-Харбор". Как живет город в Огайо после крушения поезда с токсичными химикатами
- Бернд Дебусманн
- Би-би-си, Восточная Палестина, Огайо
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Для Джона и Лизы Хаммер, жителей небольшого города Восточная Палестина в американском штате Огайо, нормальная жизнь закончилась 3 февраля в 20:55. В этот момент поезд с грузом токсичных химикатов сошел с рельсов всего в нескольких метрах от здания, где находилась их процветающая компания по вывозу мусора.
Этот репортаж был опубликован на английском языке, оригинал можно прочитать здесь.
Свой бизнес Хаммеры развивали в течение 18 лет, пройдя путь от пяти клиентов до более чем семи тысяч.
"Это полностью разрушило нашу жизнь", - говорит Джон Би-би-си, едва сдерживая слезы. Мы разговариваем с ним на парковке около его офиса его компании, где после катастрофы в воздухе все еще стоит плотный запах химикатов.
"Я уже решил валить отсюда, - добавляет он. - Мы переезжаем. Больше так нельзя".
После крушения поезда спасательным службам пришлось выпустить из пяти цистерн винилхлорид - токсичный бесцветный газ. В противном случае они могли взорваться.
У Джона покраснели и воспалились глаза - он считает, что в этом виноваты химикаты, которые попали в воздух после крушения в Восточной Палестине.
Но супруги рассказали Би-би-си, что еще больше они пострадали психологически.
"Я спать совсем не могу. Был у врача уже два раза, теперь принимаю успокоительное, - говорит Джон Хаммер. - Это в десять раз хуже, чем просто потерять средства к существованию. Мы этот бизнес построили с самого начала".
Так же как ее муж, Лиза Хаммер целыми ночами не спит, думая, что теперь будет с компанией, ее десятью сотрудниками - и всем городом, где она провела 20 лет жизни.
Несколько десятков ее постоянных клиентов уже отказались от услуг компании по сбору мусора - они теперь тоже планируют уехать из Восточной Палестины.
"Мне страшно за людей, которые здесь живут, - говорит она. - Не знаю никого, кто сейчас способен спать спокойно, потому что под угрозой буквально все. И бизнес, и здоровье, и здоровье друзей".
Мы поднимаемся на гору мусора, которая возвышается неподалеку от обожженных обломков вагонов, и Хаммер сравнивает произошедшую здесь железнодорожную катастрофу с аварией на Чернобыльской АЭС.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Он не один так думает. За те два дня, что мы провели в Восточной Палестине, несколько местных жителей рассказали Би-би-си, что считают крушение поезда критическим моментом в истории города. По крайней мере в обозримом будущем их жизни будут определяться именно тем, что произошло до и после это катастрофы.
Федеральные и местные чиновники советуют жителям не пить воду из-под крана, а покупать ее в бутылках. Власти заявили, что в город можно возвращаться уже через несколько дней после крушения, но эксперты в области охраны окружающей среды не уверены, что этим советам можно верить.
Вещества, попавшие в атмосферу после крушения (винилхлорид и бутилакрилат), опасны для здоровья и в достаточной концентрации могут вызывать различные осложнения - от тошноты до онкологических заболеваний.
"Для нашего города это Перл-Харбор или 11 сентября. Об этом теперь всегда будут вспоминать", - говорит владелец местного кафе Бен Ратнер.
В случае Ратнера произошедшее привело к "любопытной комбинации" переживаний и ощущений. Теперь он каждый раз заметно вздрагивает, когда слышит звук проходящего поезда, хотя раньше такие вещи не замечал. И добавляет, что теперь поезда кажутся ему более громкими и раздражающими, чем в прошлом.
Он говорит, что его друзья в Восточной Палестине начинают паниковать по любому поводу и постоянно остаются настороже - эти чувства он сравнивает с посттравматическим расстройством.
"Пора нам задуматься о долговременных последствиях для психики и эмоционального состояния людей, - говорит Ратнер. - Люди стали переживать, когда рядом проезжают поезда, когда их дети выходят на улицу, когда они выпускают собак - и те случайно могут напиться зараженной воды. Это все очень серьезно".
По его словам, местные дети только недавно пережили пандемию Covid-19, а теперь их жизнь была перевернута с ног на голову из-за еще одной травмы. "Все это может продолжаться поколениями, - считает он. - Это не просто газ или облака химикатов".
Профессор Университета Джонса Хопкинса Кив Нахман сказал Би-би-си, что вещества, попавшие в атмосферу после крушения, могут значительно повредить здоровью людей.
"Очень не хватает информации о том, каким образом люди контактировали с этими химикатами - через воздух, питьевую воду или почву", - говорит эксперт.
Все больше недоверия
В четверг глава американского Агентства по охране окружающей среды Майкл Реган посетил Восточную Палестину, чтобы своими глазами посмотреть, как идет спасательная операция, встретиться с местными чиновниками - и заверить жителей, что правительство делает для них все возможное.
"Мы вас видим, слышим и понимаем, почему вы переживаете", - сказал он.
Агентство утверждает, что в атмосфере не зафиксированы опасные концентрации токсичных веществ, и специалисты проверили воздух в сотнях жилых домов.
Кроме того, оба сенатора от штата Огайо - Джей Ди Вэнс и Шеррод Браун - отправили жителям города сообщения со словами поддержки. Губернатор Майк Деуайн попросил федеральные власти о содействии.
Представители местных водных сетей признали, что акватория реки Огайо загрязнена, но они утверждают, что система снабжения питьевой водой при этом не пострадала.
Глава компании Norfolk Southern, которой принадлежал потерпевший катастрофу поезд, понимает, что люди устали от происходящего, опасаются последствий, у них "есть много вопросов без ответов".
Но при этом представители железнодорожной компании в среду отказались встретиться с населением Восточной Палестины, объяснив это соображениями безопасности. И это не могло не разозлить местных жителей еще больше.
Многие в городе считают, что теперь никакие слова не помогут устранить недоверие и гнев, которые воцарились в Восточной Палестине.
Некоторые говорят, что ни инспекторы, ни какие-либо другие чиновники с ними не связывались - и это почти через десять дней после крушения.
"Никто к нам не приезжал, ничего у нас не спрашивал. Никто ничего не проверял. Вообще", - говорит Ким Хэнкок, которая живет примерно в полутора километрах от места, где произошла катастрофа.
"Как они могут утверждать, что тут не опасно? Это же нереально, - говорит она. - Я ведь не тупая. Я же видела, как над моим домом прошло облако дыма".
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