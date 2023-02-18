Расследователя Христо Грозева не пустят на вручение премии BAFTA в Лондоне из-за угрозы безопасности

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Грозев обвинен в розыск в России, а Bellingcat признан властями страны "нежелательной организацией" и "иностранным агентом"

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, объявленный Россией в розыск, не сможет посетить церемонию вручения кинопремий BAFTA в Лондоне из-за опасений относительно безопасности. Огранизаторы премии по совету лондонской полиции решили не пускать Грозева на церемонию, где в качестве номинанта будет представлен документальный фильм об Алексее Навальном.

Грозев, один из главных героев фильма, возмутился решением организаторов в "Твиттере". Полиция Лондона ему ответила.

О том, что имя Грозева исчезло из списка приглашенных на BAFTA и на церемонию его не пустят, сам журналист накануне сообщил в своем твиттере. Он уточнил, что узнал об этом от коллеги из Си-эн-эн.

Позже, в интервью Би-би-си, Грозев рассказал, что у него были билеты на церемонию, которая состоится в воскресенье, но по совету британской полиции приглашение было отозвано.

"Я был удивлен, узнав, что мне и моей семье было запрещено посещать премию BAFTA, на которую номинирован документальный фильм "Навальный". Причина в том, что мы якобы представляем собой "риск в области общественной безопасности", - написал Грозев. - Подобные случаи показывают, что независимые журналисты во всем мире подвергаются растущей опасности, и ее источник - не только диктаторы-убийцы. Он еще и в том, что мир, которому пытаются служить эти журналисты, заглушает их голоса вместо того, чтобы их усиливать".

Впрочем, в интервью Би-би-си Грозев сообщил, что получал "несколько предупреждений от различных правоохранительных агентств в Европе, и есть явные доказательства того, что моя жизнь в опасности".

Многие из фолловеров Грозева в "Твиттере" с ним согласились, хотя нашлись и те, кто сказал, что запрет оправдан, а безопасность - превыше всего. Через некоторое время в треде появился официальный аккаунт лондонской полиции с заявлением, "связанным с онлайн-дискуссией вокруг посещения премии BAFTA".

"Мы не можем комментировать какие-либо конкретные дела, но мы безусловно обеспокоены в связи с положением журналистов по всему миру и тем фактом, что они сталкиваются с враждебными намерениями зарубежных государств, даже находясь в Соединенном Королевстве", - заявили в полиции. Тем не менее, продолжили там, с этими враждебными намерениями приходится считаться, и это значит, что организаторам публичных мероприятий иногда приходится делать сложный выбор.

Решение не возвращаться в Австрию

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Грозев - руководитель издания Bellingcat, которое занимается журналистскими расследованиями, используя в числе прочего данные из открытых источников. Группе Грозева, в частности, удалось установить реальные имена двух предполагаемых агентов ГРУ, которых Лондон обвиняет в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

В фильме "Навальный" Грозев рассказывает о попытке отравить Алексея Навального нервно-паралитическим агентом "Новичок", после которой Навальный временно уехал в Германию.

В России Bellingcat признан "нежелательной организацией" и "иностранным агентом", а сам Грозев объявлен в розыск МВД. Российские спецслужбы обвиняют его в помощи Киеву.

В начале февраля Грозев сообщил австрийской газете Falter, что решил не возвращаться в Австрию, где прожил многие годы, и будет жить в США. "Я подозреваю, что в [Вене] больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских", - сказал он (цитата по публикации Русской службы Deutsche Welle, которая в России внесена в реестр СМИ-"иноагентов").

В организационном комитете BAFTA сказали агентству AFP, что многие из продюсеров фильма о Навальном приглашены на церемонию. Соратники российского политика, живущие в Европе, не говорили, посетят ли они премию BAFTA.

Фильм "Навальный" также номинирован на получение премии американской киноакадемии "Оскар".

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