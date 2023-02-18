Экс-президент США Джимми Картер проведет оставшееся у него время дома, а не в больнице
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Бывший президент США Джимми Картер решил провести оставшееся у него время дома и будет получать хосписный уход, сообщил Картеровский центр.
До этого Картер несколько раз проходил курсы лечения в больнице, но теперь госпитализировать его не будут.
98-летний Джимми Картер - самый долгоживущий бывший лидер США в истории.
Он был избран на пост президента от Демократической партии и возглавлял Белый дом в течение одного срока, с 1977 по 1981 год. На следующих выборах он проиграл республиканцу Рональду Рейгану.
В последние годы Картер много болел, в том числе у него была обнаружена меланома (злокачественная опухоль кожи), которая распространилась в печень и мозг.
"Его полностью поддерживает семья и медицинские работники. Семья Картера просит обеспечить неприкосновенность ее частной жизни и благодарна за опасения, высказанные многими его поклонниками", - сказано в заявлении.
После отставки Картер продолжил заниматься гуманитарными проектами в рамках Картеровского центра. Он также известен правозащитной деятельностью.
В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира.