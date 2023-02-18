Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших приближается к 46 тысячам и может вырасти

час назад

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Автор фото, Getty Images

На юго-востоке Турции продолжаются поиски погибших в результате землетрясений 6 февраля. По последним данным, в результате стихийного бедствия, коснувшегося десяти турецких провинций, погибло около 40 тысяч человек. Еще около 5,8 тысяч погибших зарегистрировано в соседней Сирии, но там число жертв не менялось уже несколько дней - и это может свидетельствовать о том, что истинные масштабы трагедии неизвестны.

Сообщается, что число погибших в Турции также может вырасти, поскольку были разрушены 345 тыс. квартир и многие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Глава турецкой спасательной службы AFAD Юнус Сезер объявил, что спасательные работы в городе Кахраманмараш, самом близком к эпицентру толчков, близки к завершению. "У нас осталось 19 зданий в Кахраманмараше, и продолжаются работы на объекте Чинар в Адыямане. Поисково-спасательные работы будут в значительной степени завершены завтра вечером" - сказал он.

В четверг в турецкой провинции Хатай, серьезно пострадавшей от толчков 6 февраля, произошло еще одно землетрясение, магнитудой 5,1. В субботу губернатор Хатая Рахми Доган заявил, что обломки зданий в провинции начнут убирать только 19 февраля.

Число жертв последнего землетрясения в Хатае еще уточняется. Всего результате землетрясений в Турции получили травмы разной степени тяжести более 100 тысяч человек, сообщает Турецкая служба Би-би-си.

За медицинской помощью обратилось гораздо больше людей, говорит министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его информации, число первичных медицинских осмотров в городах, пострадавших от стихийного бедствия, за первые 12 дней достигло 962 тыс. человек. В ООН же общее число пострадавших от землетрясений оценивают в 5,2 млн.

Коджа добавил, что в больницах по-прежнему остаются более 6 тыс. пострадавших. Более 13 тысяч уже выписаны, добавил он.

Помощь жертвам и поиск виноватых

Спасательные работы в Турции не прекращались все 12 дней с шестого февраля. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в пятницу, что в провинциях, пострадавших от землетрясений, осталось меньше 200 разрушенных зданий, которые спасатели продолжают разбирать.

Выступая после заседания кабинета министров 14 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что 98% зданий, разрушенных в результате землетрясений, были построены до 1999 года.

Вместе с тем, есть свидетельства того, что в результате стихийного бедствия пострадали более современные дома.

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Эрдоган заявил, что 890 тысяч выживших после землетрясения были размещены в общественных общежитиях, еще 50 тысяч - в гостиницах, а в общей сложности временные дома нашли около 1,6 млн пострадавших от землетрясения.

В спасательной службе AFAD 16 февраля заявили, что турецкие и международные организации отправили в регион около 387 тыс. палаток, из которых 172 265 из них были установлены и используются. В регион также отгружено более 3 млн одеял.

Однако 17 февраля группы помощи беженцам продолжали просить выслать им палатки, одеяла чистящие средства и еду. По данным AFAD, из региона было эвакуировано 216 347 человек.

В турецком Минюсте тем временем продолжаются аресты тех, кто, по мнению властей, виновен в том, что здания не вынесли подземные толчки.

В начале недели стало известно, что турецкие власти выдали не менее 113 ордеров на арест подозреваемых, которых считают потенциально ответственными за гибель людей. Позже министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что меры приняты в отношении 134 человек, якобы виновных в разрушении зданий.