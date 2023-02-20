BAFTA-2023: "На Западном фронте без перемен" собрал семь призов; "Навальный" признан лучшим докфильмом

час назад

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Автор фото, BAFTA/Getty Подпись к фото, Команда создателей и участников фильма "Навальный" (слева направо) - Мария Певчих, Дайан Бекер, Одесса Рэй, Юлия Навальная, Мелани Миллер, Шейн Борис, Даша Навальная.

На вручении призов Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в это воскресенье немецкий фильм "На Западном фронте без перемен" установил рекорд для не-англоязычных картин, собрав семь призов. Документальный фильм "Навальный" ожидаемо признали лучшим в своей категории.

"На Западном фронте без перемен" - новая экранизация знаменитого романа Эриха Марии Ремарка - получила призы BAFTA за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий, лучший фильм не на английском.

Новоиспеченный лауреат BAFTA, режиссер фильма Эдвард Бергер, принимая награды за этот фильм о Первой мировой войне, напомнил о тех, кто сейчас сражается за Украину, а также рассказал, что преодолеть сомнения, браться ли за эту картину, ему помогла дочь Матильда, которая прочла книгу Ремарка в школе.

По четыре приза от BAFTA получили фильмы "Банши Инишерина" и "Элвис" - биографическая картина об Элвисе Пресли.

Документальный фильм об отравлении Алексея Навального, "Навальный", признан британцами лучшим документальным фильмом года.

Продюсер фильма Одесса Рэй в речи на церемонии напомнила о болгарском журналисте-расследователе Христо Грозеве, который участвовал в создании фильма, но не смог приехать на церемонию награждения, поскольку британская полиция сочла это небезопасным.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эдвард Бергер признан лучшим режиссером года, а его фильм по роману Ремарка - лучшим фильмом не на английском

Лучшими актрисой и актером второго плана по версии BAFTA в этом году стали сыгравшие в "Банши Инишерина" Керри Кондон и Барри Кион, автор сценария и режиссер картина Мартин Макдона получил награду за лучший оригинальный сценарий, а кроме того, этому во всех отношениях ирландскому фильму дали приз как "выдающейся британской картине".

Мартин Макдона на церемонии вначале пошутил по этому поводу, но потом объяснил, что фильм попал в категорию британских, потому что его финансировал британский телеканал Channel 4.