Президент США Джо Байден прибыл в Киев в канун годовщины российского вторжения. О визите заранее не объявляли

20 февраля 2023, 10:19 GMT Обновлено 27 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Президент США Джо Байден прибыл с неожиданным визитом в Киев и встретился с президентом Зеленским.

"Ваш визит является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев", - сказал украинский президент. Владимир Зеленский и Джо Байден посетили мемориал солдатам, погибшим за девять лет этой войны.

О визите американского президента не было известно заранее, более того, Белый дом неоднократно заявлял, что организовать его нереально - обеспечить безопасность президента в воюющей стране не представляется возможным.

Байден должен был посетить Польшу 20-22 февраля и встретиться с ее президентом Анджеем Дудой. Об этом визите Белый дом объявил заранее.

С утра понедельника в Киеве перекрыли ряд важных улиц, из-за чего город встал в пробках. Позже на дорогах были замечены кортежи, и появились предположения, что улицы перекрыли в связи с визитом иностранных гостей ко Дню памяти Героев Небесной сотни 20 февраля.

В Киев действительно прибыла парламентская делегация Израиля - об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Ранее информационные агентства сообщали и о готовящемся визите премьер-министра Италии Джорджии Мелони и главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Однако такие меры безопасности ни разу еще не задействовали при визитах иностранных гостей (притом что с начала большой войны такие визиты, а их было много, обычно заранее не анонсируются).

Как пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, Байдену предложили несколько планов для этой поездки. Один предусматривал встречу Байдена и Зеленского в секретном месте на польско-украинской границе. Другая идея предполагала проведение встречи во Львове, который с начала войны несколько раз подвергался российским авиаударам, но остается относительно безопасным местом по сравнению с востоком страны. Однако Байден решил ехать именно в Киев.

Как пишет New York Times, в Киев Байден приехал на поезде из Польши, как это делали и другие американские официальные лица высокого ранга.

Подпись к фото, С утра в Киеве перекрыли многие важные магистрали

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Тот факт, что президент США встречается с лидером Украины в самом центре столицы в разгар полномасштабного конфликта, знаменателен и символичен, отмечают обозреватели.

Спустя почти год после полномасштабного вторжения это ясный сигнал Москве - Америка и Запад не будут уклоняться от поддержки Украины.

"Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для продолжительной беседы о нашей поддержке Украины, - говорится в официальном заявлении американского президента, распространенном Белым домом. - Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. В конце этой недели мы объявим о введении дополнительных санкций против представителей элит и компаний, которые пытаются уклониться от них или поддержать российскую военную машину".