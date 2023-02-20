"Повышение ставок, когда Путину нечем ответить": что говорят о визите Байдена в Киев

17 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Байден приехал в Киев на поезде от границы с Польшей, пишет New York Times

Президент США Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом за несколько дней до первой годовщины начала войны России против Украины - и всего за один день до ежегодного послания российского президента Владимира Путина парламенту. Эксперты ожидают обострение противостояния между Москвой и Западом.

Визит Байдена удалось сохранить в секрете до последней минуты, когда украинские СМИ начали публиковать фото и видео из центра Киева, где Байден и президент Украины Владимир Зеленский почтили память украинских военнослужащих, погибших в ходе войны.

Вскоре фотографии опубликовал сам Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит - это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", - заявил Зеленский. А агентство Reuters сообщило, что президент Украины обсудил с лидером США вопрос о дальнобойных вооружениях, а Байден анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов.

Автор фото, t.me/V_Zelenskiy_official Подпись к фото, Первое официальное фото появилось в понедельник в телеграм-канале Зеленского

"Послание ожидалось ястребиным, сейчас могут быть внесены дополнительные правки"

"Джо Байден в Киеве. Кончено, для Кремля это будет расценено как очередное доказательство того, что США окончательно сделали ставку на стратегическое поражение России в войне, - прокомментировала новости политолог Татьяна Становая (цитата по ее телеграм-каналу). - И что сама по себе война бесповоротно превратилась в войну России и Запада".

Ее ожидания в какой-то степени оправдало государственное РИА Новости, которое вскоре после первых сообщений о приезде Байдена в Киев опубликовало комментарий профессора РАН Александра Гусева. Поездка президента США демонстрирует, что коллективный Запад стал стороной конфликта, заявил он.

"Мы воюем не с Украиной, тем более не с украинским народом, а сегодня киевская власть олицетворяет инструмент коллективного Запада. В противном случае Байден не стал бы тратить время на перелеты, переговоры с Зеленским и так далее", - цитирует его агентство.

Фото Байдена из Киева были опубликованы меньше чем за сутки до начала ежегодного послания Путина, которое не состоялось в прошлом году. Ожидается, что Путин будет говорить о войне - вернее, о "специальной военной операции", как ее называют российские власти. Это анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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"Завтрашнее послание ожидалось очень ястребиным, нацеленным на демонстративный разрыв отношений с Западом. Сейчас могут быть внесены дополнительные правки, делающие его еще более жестким", - пишет Становая.

"Когда пришла новость о визите Байдена, я как раз был в эфире на одном украинском телеканале, - рассказал в своем телеграм-канале политолог Аббас Галлямов (объявлен в России "иностранным агентом"). - Предположил, что это может быть как повышением ставок в ситуации четкого понимания того, что Путину нечем ответить, так и осознанным провоцирование такового ответа".

"Предположим, что, взбесившись, Путин отдаст приказ о нанесении удара по Киеву. В этой ситуации армия может отказаться этот приказ выполнять - там ведь понимают, что это будет уже не "СВО", а полноценная война. И совершенно не факт, что российские военные к ней готовы. А отказ выполнять приказ - это уже по сути попытка переворота", - строит предположения Галлямов, ранее сотрудничавший с Кремлем, а теперь его жестко критикующий.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Владимир и Елена Зеленские с Джо Байденом в Киеве

"Байден в Киеве, Путину надо ехать в Донецк"

Провластный политолог Сергей Марков заявил, что Байдену ничего не угрожает в Украине, с которой Россия воюет уже почти год (во время прогулки президента США по Киеву там и в остальной Украине объявили воздушную тревогу).

"Байден посещает Киев не потому, что он такой смелый, а потому, что его враг Путин такой честный и цивилизованный. Байден может спокойно посещать Киев, потому что он уверен, что Путин сдержит свое слово и Байдену ничего не угрожает, - написал Марков в канале "Логика Маркова". - А Путин не посещает Донецк, потому что все знают, что в Киеве у власти террористы и обязательно попытаются убить Путина множеством способов".

"Байден в Киеве, Путину надо ехать в Донецк, - пишут острословы. И снова полумеры. Не в Донецк, а в Мариуполь", - отшутился политтехнолог Константин Калачев.

"Байден выходит к началу собственной избирательной кампании не как "старый дед", а как "герой, не побоявшийся приехать на линию фронта". Так и будут подавать", - написал в своем телеграм-канале близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков.

"Наша общая цель - победа Украины над Россией"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь написал в твиттере, что Байден приехал в Киев в канун годовщины войны, чтобы "чтобы прямо заявить: Россия обязательно проиграет". "Никаких компромиссов. Совершенно четкие сигналы. Совершенно конкретный сценарий разрушения Кремля", - заявил Подоляк.

Глава президентского офиса Ермак назвал визит Байдена "стратегическим": "Решаются немало вопросов и будут решены те, которые подвисли. Наша общая цель - победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия".

В заявлении самого Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что он приехал встретиться с президентом Зеленским, чтобы подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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"Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен, - заявил президент США. - Но он ошибался".

По его словам, позже на этой неделе США объявят о дополнительных санкциях против российской элиты и компаний, а в Польше, куда он отправится из Киева, встретится с президентом Дудой и лидерами стран-союзников из Восточной Европы.

Как пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, Байдену предложили несколько планов для этой поездки. Один предусматривал встречу с Зеленским в секретном месте на польско-украинской границе, другой предполагал встречу во Львове. Однако Байден решил ехать в Киев. Это его первый визит в Украину с момента избрания в 2020 году.

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