В России впервые завели уголовное дело на военного врача за отказ ехать в Украину

50 минут назад

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Автор фото, t.me/pchikov Подпись к фото, Будучи курсантом, Васильев помогал военным лечиться от коронавируса, в том числе в красной зоне, за что был награжден медалью минобороны "За борьбу с пандемией Covid-19"

В Мурманской области возбудили уголовное дело против военного врача, который отказался поехать на фронт. Ранее об уголовных делах по этой статье, заведенных на военных медиков, не сообщалось.

Против лейтенанта медицинской службы Дениса Васильева возбудили уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (невыполнение приказа в период мобилизации), рассказал глава правозаитной группы "Агора" Павел Чиков. Васильева защищает адвокат "Агоры".

По словам Чикова, выпускник военно-медицинской академии 2022 года по специальности "врач общей практики" с лета прошлого года служил в одной из воинских частей Северного флота.

Сразу после распределения офицер подал рапорт на увольнение, уточняет Чиков. В сентябре Васильев был представлен к досрочному увольнению из вооруженных сил, но уволиться не успел из-за объявленной в России мобилизации.

Руководство медицинской службы Северного флота предложило ему перевестись на Землю Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Васильев согласился, однако до приказа на перевод в часть успел прийти другой приказ - об отправке в зону боевых действий, исполнять который врач отказался по личным убеждениям.

Как отмечает Чиков, будучи курсантом, Васильев работал с больными коронавирусом военнослужащими, за что был награжден медалью минобороны "За борьбу с пандемией Covid-19".

По статье о невыполнении приказа в период мобилизации мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Эта статья появилась в российском уголовном кодексе в сентябре 2022 года. Соответствующий закон был принят Госдумой 20 сентября - за день до объявления в России так называемой частичной мобилизации.

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