Владимир Путин заявил, что Россия "приостанавливает" участие в доворе о стратегических наступательных вооружениях

45 минут назад

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Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Кроме того он поручил минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.

Как объяснил Путин, НАТО требует от России вернуться к договору об СНВ, включая допуск западных экспертов на российские объекты, но это "театр абсурда" "в нынешних условиях".

"Они хотят осматривать наши оборонные объекты. Это звучит как бред, - заявил Путин. - Нам проводить полноценные инспекции не дают. Наши заявки остаются без ответа или их отклоняют по формальным основаниям. Мы ничего толком не можем проверить на той стороне".

В этих условиях, как заявил Путин, Россия вынуждена приостановить свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", - подчеркнул он.

Минобороны и Росатом теперь должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия, добавил Путин. При этом он пообещал, что "первыми, мы, разумеется, делать это не будем".

"Но если США испытают, мы тоже испытаем", - пригрозил российский президент.

Заявление прозвучало в конце почти двухчасового выступления Путина, которое он завершил словами: "Правда за нами".

Послание Путина парламенту проходило за три дня до годовщины российского вторжения в Украину. В 2022 году послания не было, потому что, как объяснял Путин, "динамика событий очень большая" и результаты "сложновато было зафиксировать".

Накануне, в понедельник, президент США Джо Байден посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал новые поставки вооружений.

Как отмечала политолог Татьяна Становая, послание Путина и так ожидалось ястребиным и нацеленным на демонстративный разрыв отношений с Западом, а после появления Байдена в Киеве в него могли внести дополнительные правки, делающие его еще более жестким.

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