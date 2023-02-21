В России вынесли первый после начала войны приговор по делу о диверсии

21 минуту назад

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Автор фото, Russian Defence Ministry/TASS

Белгородской областной суд приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима двух мужчин, обвиняемых в подготовке диверсии на пути следования военных эшелонов, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, осужденные Зеленин и Турьянский планировали "осуществить механическое повреждение участка железной дороги" в районе поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области перед следованием поезда.

"Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих", - заявили в ФСБ.

Как утверждают в спецслужбе, мужчины собирались фиксировать свои действия с помощью фото- и видеосъемки для массового распространения в интернете.

Зеленин и Турьянский были задержаны в марте 2022 года. Их судили по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

Как отмечает ТАСС, это первый приговор по делу о диверсии, возбужденному после начала российского вторжения в Украину. Он уже вступил в силу.

Случаи повреждения железнодорожных объектов

После 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, российские спецслужбы неоднократно заявляли о задержаниях подозреваемых в диверсиях или попытках диверсий на железной дороге.

Задержанным обычно предъявляют обвинения по статьям "Террористический акт" или "Диверсия", которые предполагают срок от 10 лет до пожизненного заключения.

Как правило, подозреваемыми проходят молодые люди либо подростки. Следствие часто выдвигает версию о заказном характере диверсии: с исполнителями якобы связывались неизвестные, давали инструкции и обещали деньги за выполнение задания.

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Случаи повреждения железнодорожных объектов были отмечены в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Пензенской и Свердловской областях, Башкирии и других российских регионах.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что 19-летнего жителя Краснодарского края обвинили в диверсии из-за поджога трансформатора на участке железной дороги между городами Армавир и Курганинск. По статье о диверсии (ч. 1 статьи 281 УК РФ) молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы.

Также на прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье мужчины, который поджог два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. В спецслужбе утверждали, что задержанный якобы является агентом Службы безопасности Украины (СБУ).

14 февраля стало известно о задержании четырех подозреваемых в поджогах на железной дороге в Пензенской области. Сначала против них было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК), а затем дело было переквалифицировано на статью о диверсии.

В конце декабря-начале января серия поджогов произошла на станции Бугач в Красноярском крае. Как сообщали телеграм-каналы, по подозрению в поджоге электровоза и релейных шкафов у путей были задержаны пять человек в возрасте от 17 до 22 лет. По обвинению в диверсии им грозит до 20 лет колонии.

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