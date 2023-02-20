США обвинили Китай в намерении дать России оружие. Пекин готовит мирный план и отправляет делегацию в Москву

49 минут назад

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Власти США обвинили Китай в намерении предоставить России оружие и боеприпасы для ее войны против Украины. В ответ Пекин заявил, что российско-китайское сотрудничество основано на принципе не причинения вреда третьим странам, но при этом призвал Вашингтон не вмешиваться в отношения двух стран. Самый высокопоставленный китайский дипломат Ван И в ближайшее время посетит Москву с визитом.

В течение выходных государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании СBS, что у Вашингтона есть информация о поставках Китаем нелетальных изделий для нужд российской армии. По словам Блинкена, у Вашингтона есть основания полагать, что Пекин также может поставить и летальные - оружие и/или боеприпасы.

"Мы наблюдаем за этим очень внимательно. Пока мы видели китайские компании, - а в Китае, конечно, нет реального различия между частными компаниями и государством, - и вот эти компании, как мы видели, оказывают России нелетальную поддержку для использования в Украине, - заявил госсекретарь США. - И у нас есть опасения, основанные на имеющейся у нас информации, что они рассматривают предоставление и летальной поддержки. Мы им дали очень ясно понять, что это создаст серьезную проблему для нас и для наших взаимоотношений [c Китаем]".

В понедельник власти Китая назвали эти утверждения ложными. "Мы никогда не согласимся с тем, что США критикуют или даже оказывают давление на китайско-российские отношения", - передает агентство "Синьхуа" слова Ван И во время встречи с Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Синьхуа" также цитирует заявление официального представителя МИД Китая, по словам которого отношения Москвы и Пекина "основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьей стороны".

Глава Китая Си Цзиньпин считается союзником российского лидера Владимира Путина, и он прямо не выступал с осуждением российского вторжения в Украину. Однако официальный Пекин предпочитает сохранить в этом конфликте нейтральную позицию - и он открыто призвал Россию воздержаться от ядерных угроз.

Во время Мюнхенской конференции Блинкен не уточил, какую именно потенциальную помощь Китая России он имеет в виду. Однако в ответ на вопрос, что конкретно Пекин может поставить Москве, он предположил, что это могут быть оружие и боеприпасы.

"Билет на "Титаник"

Ранее США ввели санкции против одной из китайских компаний, которая, как утверждают в Вашингтоне, предоставляла спутниковые снимки российской ЧВК "Вагнера", которая ведет ожесточенные бои в районе Бахмута.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Компартии Китая Ван И выступил на Мюнхенской конференции и направляется с визитом в Москву

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В последние месяцы отношения между США и Китаем резко осложнились. Страны неоднократно обменивались жесткими заявлениями по вопросу Тайваня, а в начале февраля США сбили в своем воздушном пространстве предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар.

Однако если Китай действительно согласится начать поставки оружия России, американо-китайские отношения могут испортиться еще более основательно.

Республиканский сенатор Линдси Грэм заявил, что подобное развитие событий станет для связей двух стран настоящей катастрофой. "Это как купить билет на "Титаник" после того, как ты уже посмотрел про него фильм, - сказал политик в интервью ABC News. - Этого делать нельзя".

Во время интервью журналистам Блинкен также заявил, что США озабочены тем, что Китай помогает России уходить от западных экономических санкций.

После начала российского вторжения объемы российско-китайской торговли продолжают расти, и Пекин стал одним из основных покупателей российских нефти, газа и угля.

Визит в Москву и мирный план Пекина

Между тем, в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Ван И - глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Компартии Китая - в ближайшее время отправится с визитом в Москву и может встретиться с Путиным.

Анонимный дипломатический источник сообщил агентству Рейтер, что Ван И в числе прочего обсудит китайские предложения о мирном урегулировании конфликта в Украине.

Во время Мюнхенской конференции Ван И сообщил, что китайский план вскоре будет опубликован - и в нем будет зафиксирована необходимость уважать территориальную целостность всех стран.

Как передает агентство Рейтер, в Мюнхене Ван И заявил, что в связи с войной в Украине Китай "не стоял безучастно, но и не подливал масла в огонь". "Я думаю, что все должны начать думать спокойно, особенно наши друзья в Европе, о том, как мы можем остановить эту войну", - сказал глава китайской дипломатии.

Он добавил, что есть "некоторые силы, которые явно не хотят успеха переговоров или быстрого конца войны".