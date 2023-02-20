Еще два землетрясения в Турции. Сообщается о новых разрушениях
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На юге Турции, пострадавшем от мощного землетрясения в начале февраля, снова зафиксированы подземные толчки. Магнитуда двух новых землетрясений составила 6,4 и 5,8.
Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что землетрясение произошло в 20:04 по местному времени (17:04 по Гринвичу, 20:04 по московскому времени).
Свидетели сообщили агентству Рейтер о новых повреждениях зданий в городе Антакья - одном из наиболее пострадавших от предыдущего землетрясения, которое произошло 6 февраля и привело к гибели более 44 тыс. человек в Турции.
С тех пор турецкие власти зафиксировали более 6 тыс. афтершоков, однако журналисты Би-би-си, которые находятся в регионе, сообщают, что толчки в понедельник были намного более сильными, чем предыдущие.
Пока достоверно неизвестно, каковы масштабы разрушений в результате нового землетрясения и есть ли жертвы.
Мэр города Хатай на юге Турции сообщил, что в некоторые люди в этом населенном пункте заблокированы под обломками.
Местная жительница Муна аль-Омар рассказала агентству Рейтер, что находилась в палатке в парке, расположенном в центр Антакьи. "Я думала, что земля разверзнется у меня под ногами, - говорит она, плача и прижимая к себе своего семилетнего сына. - Будут ли новые афтершоки?"
Журналист AFP сообщает, что новые толчки в Антакье подняли облака пыли. По данным агентства, рухнули стены нескольких пострадавших во время предыдущего землетрясения зданий. Есть данные о раненых, которые просят о помощи.
В твиттере турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Afad появилось сообщение с призывом не приближаться к береговой линии из-за риска повышения уровня моря, но позднее это сообщение было удалено.
Гуманитарная группа "Белые шлемы", которая работает в соседней Сирии, также сообщает о раненых жителях.
Сообщается, что толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Сирии, Египте и Ливане.
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