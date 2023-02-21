В Грузии придумали свой закон об иноагентах. Оппозиция и правозащитники говорят, что страна идет по пути России

Нина Ахметели

Би-би-си

49 минут назад

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Автор фото, netgazeti.ge

В Грузии могут появиться "агенты иностранного влияния". Депутаты из поддерживающего правительство движения "Сила народа", которые инициировали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", уверяют, что их проект - смягченный вариант американского закона. Оппозиция, правозащитники и Госдепартамент США говорят, что это ложь, и что закон позволит властям притеснять независимые организации.

"Нет российскому закону!" - скандировали редакторы и журналисты 20 февраля во время заседания бюро парламента. Сотрудники нескольких онлайн-изданий вышли на акцию протеста против законопроекта, по которому многие неправительственные организации и СМИ станут в Грузии "агентами иностранного влияния".

Журналисты считают целью законопроекта маргинализацию и дискредитацию гражданского общества и независимых СМИ и опасаются повторения в Грузии российского сценария, где похожее законодательство появилось еще в 2012 году и постепенно ужесточалось.

Несмотря на протест журналистов, бюро парламента в понедельник приняло решение начать процедуры рассмотрения законопроекта.

Автор фото, netgazeti.ge Подпись к фото, "Сами вы иностранные агенты!", "Российский закон - это не выбор Грузии", - с такими плакатами протестовали журналисты против нового законопроекта

"Агенты иностранного влияния"

Инициированный депутатами движения "Сила народа" законопроект предусматривает создание реестра "агентов иностранного влияния". Такими "агентами" станут некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, а также спортивных федераций.

Зарегистрированные в качестве агентов организации должны будут ежегодно подавать финансовую декларацию. Тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве "агента" или не подаст декларацию, будет грозить штраф в размере 25 тысяч лари - около 9,5 тысячи долларов.

Министерство юстиции для выявления "агентов иностранного влияния" и проверки выполнения требований закона получит право проводить мониторинг, а чиновник, уполномоченный проводить такой мониторинг - добывать необходимую информацию, в том числе персональные данные.

"Принятие данного закона значительно повысит качество информированности общества, что поможет людям в принятии правильного решения", - заявил перед внесением законопроекта в парламент депутат Гурам Мачарашвили. Депутат уверяет, что законопроект в основном скопирован с американского закона и доработан с учетом "лучших практик" демократических стран.

Законопроект может быть изменен во время предстоящих слушаний в парламенте, но, по мнению как правозащитников, так и оппозиционеров, не только принятие, но даже обсуждение подобной инициативы в парламенте бросает тень на декларированный официально, в том числе на уровне конституции, курс на европейскую интеграцию Грузии.

Сила народа или голос "Грузинской мечты"

Автор фото, Vano SHLAMOV / AFP Подпись к фото, Принципиальных расхождений с "Силой народа" у правящей партии нет

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"Сила народа" - движение, созданное группой депутатов, которые покинули правящую партию "Грузинская мечта", но при этом поддерживают правительство. Многие критики властей и аналитики считают движение антизападным проектом и крылом правящей партии.

В правящей партии говорят, что принципиальных отличий во взглядах с ушедшими из партии депутатами у них нет. В отношении нового законопроекта их, судя по заявлениям политиков, тоже нет.

"По существу то, что представлено в законопроекте, относится к прозрачности, правилам прозрачности соответствующих организаций. В прозрачности, естественно, никто не сможет увидеть проблему, даже если захочет", - заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, представители правящей партии проводили определенные консультации с депутатами "Силы народа" по поводу их инициативы, так как те просили совета по поводу перспектив принятия в Грузии копии американского закона.

"У нас была принципиальная позиция: американский закон на самом деле не совместим со стандартами прав человека. Исходя из этого, принятие копии этого закона в Грузии было абсолютно неприемлемым. Соответственно, они разработали такой законопроект, который является не копией американского, а его модифицированной версией", - сказал Кобахидзе.

Председатель фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе в понедельник после заседания парламентского большинства сказал, что на уровне принципов договоренность достигнута, и фракция поддержит законопроект. Обсуждение деталей, по его словам, продолжится.

16 февраля спикер Госдепартамента США Нед Прайс назвал ложными заявления о том, что предложенный в Грузии законопроект основан на американском Акте о регистрации иностранных агентов (FARA).

"На самом деле, как видно, этот законопроект основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве, {а не на FARA или любом другом американском законе}", - заявил Прайс.

По его словам, такой закон позволит властям "заглушить независимые голоса тех грузинских граждан, кто стремится к построению лучшего будущего в своем обществе".

Дальше от Запада, ближе к России

Автор фото, netgazeti.ge Подпись к фото, Журналисты видят в законопроекте угрозу независимым СМИ и повторение пути России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая все чаще выражает отличную от правящей партии позицию, не поддержит законопроект.

"Президент Грузии не может поддержать такой закон", - говорится в заявлении администрации президента, распространенном 20 февраля.

"Именно время, когда готовится первоначальная оценка выполнения 12 рекомендаций Европейской комиссии, когда приближение 24 февраля для всех трех стран ассоциированного трио [Грузия, Молдова, Украина] делает вопрос европейского будущего еще более актуальным, одна из политических групп решает инициировать закон, который по своему содержанию приближает нас не к Европе, а к порочной модели России", - отмечается в заявлении.

В грузинской оппозиции считают, что на самом деле за законопроектом стоит сама правящая партия "Грузинская мечта".

"Они не собираются интегрировать страну в Европу, они собираются утопить Грузию в российском болоте", - сказал, комментируя законопроект, депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.

Председатель политической группы "Лело" - партнерство для Грузии", депутат Давид Усупашвили считает, что инициированный законопроект - это свидетельство того, что лидеры "Грузинской мечты" видят в Западе смертельную опасность для себя.

"Подобное тому, что они вносят и чем жонглируют, есть только в Москве и больше нигде [.,..]Наши власти врагами и носителями угрозы для страны объявляют Европу и демократический Запад", - заявил депутат.

С резкой критикой законопроекта выступают и правозащитники. В совместном заявлении сорока неправительственных организаций из разных стран законопроект назван серьезной угрозой для демократии и гражданского общества Грузии и повторением практики авторитарных государств.

"Нижеподписавшиеся организации призывают членов парламента Грузии не принимать предлагаемый закон об "иностранных агентах", поскольку это еще больше втянет страну в орбиту политического влияния России и отдалит от европейских устремлений грузинского народа", - говорится в заявлении.

Россия -Венгрия -Грузия

Грузия, в отличие от Молдовы и Украины, летом прошлого года не получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Еврокомиссия выдвинула 12 условий, выполнив которые, Грузия сможет получить этот статус.

Одно из условий касается вовлеченности гражданского общества в принятие решений на всех уровнях.

Предложенный "Силой народа" законопроект, как раз наоборот, нацелен на дискредитацию гражданского сектора, отмечают в неправительственной организации IDFI (Института развития свободы информации), посвятившей целое исследование так называемому законодательству об "иноагентах". Здесь отмечают, что ни в одной из стран ЕС нет законов, которые бы предусматривали статус иноагента для неправительственных организаций.

В исследовании приводятся примеры России и Венгрии. В Венгрии после решения Европейского суда (ЕСJ) вынуждены были отказаться от принятого в 2017 году закона "О прозрачности финансируемых из-за границы организаций".

В России, где клеймо "иностранного агента" ассоциируется со "шпионом", многие организации закрылись или отказались от иностранного финансирования, резко сократив свою деятельность, отмечают в IDFI.

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Подпись к фото, В Грузии абсолютное большинство выступает за будущее в страны в ЕС. Но, в отличие от Украины и Молдовы, страна не получила статус кандидата в Евросоюз летом прошлого года

Власти, как и инициаторы законопроекта, называют заявления о том, что их законопроект являет собой аналог российского законодательства, ложью.

В грузинских СМИ, между тем, уже появились архивные кадры, где российский президент Владимир Путин говорит, что закон об иноагентах был придуман в США, и российская версия будто бы гораздо мягче. Рядом для сравнения грузинские журналисты помещают нынешние похожие заявления инициаторов грузинского законопроекта и председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе.

"Именно на основании подобного закона преследуют в России неправительственные организации и медиа", - предупреждает под видеокадрами, размещенными в соцсети грузинское онлайн издание "Публика".

Интернет-издания "Netgazeti" все свои материалы стало сопровождать сообщением о законопроекте об иноагентах, набранным прописными буквами, на манер извещения, которым в заставляют сопровождать все свои публичные записи "иностранных агентов" в России.

В России, между тем, законодательство продолжает ужесточаться, а список "иноагентов" растет. С декабря прошлого года действует новый закон, который позволяет признавать "иноагентом" любого, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние" - доказывать (или инсценировать) наличие иностранного финансирования властям уже не нужно.