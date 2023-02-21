Англиканство и однополые браки: консервативные церкви отреклись от архиепископа Кентерберийского

32 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, 105-й архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби получил символический "вотум недоверия" от консервативных англиканских церквей

Архиепископы нескольких англиканских церквей из разных регионов мира в знак протеста против решения Церкви Англии благословлять однополые пары заявили, что больше не считают архиепископа Кентерберийского лидером всемирного Англиканского сообщества.

В начале февраля Генеральный синод Церкви Англии после двух дней дебатов сделал важный символический шаг навстречу однополым парам: разрешил им приходить в церковь и получать благословение.

"Генеральный Синод Церкви Англии приветствует предложения, согласно которым однополые пары, заключившие гражданский брак или находящиеся в гражданском партнерстве, смогут приходить в церковь для благодарения, посвящения их отношений Богу и получения Божьего благословения", - говорилось в официальном сообщении Синода.

Это еще не признание однополых браков со стороны церкви, а лишь разрешение однополым парам приходить в церковь и получать благословение именно в качестве пары, но и такой шаг возмутил консервативных архиепископов Всемирного южного содружества англиканских церквей.

Заявление об утере архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби статуса морального лидера подписали главы англиканских церквей Южного Судана, Судана, Чили, региона Индийского океана, Конго, Мьянмара, Бангладеш, Уганды, Александрии и Меланезии.

Церкви Южного содружества утверждают, что их прихожане составляют 75% англикан в мире.

"Церковь Англии выбрала путь разрыва с теми провинциями, которые хранят верность исторической библейской вере [...] мы больше не может признавать архиепископа Кентерберийского первым среди равных лидеров глобального содружества", - говорится в заявлении.

Англиканские церкви мира объединены в Англиканское содружество, но все они автокефальны, самостоятельны и равны, и предстоятель Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский, считается лишь символическим лидером содружества.

Однополые браки в Англии и Уэльсе узаконены с 2013 года. Англиканская церковь, однако, не стала их признавать вслед за государством, а начала в 2017 году долгую внутреннюю дискуссию на эту тему, придя к промежуточному результату только в этом году.

Представитель архиепископа Кентерберийского, комментируя заявление консервативных англиканских церквей, сказал, что серьезные расхождения во взглядах на половую жизнь и брак среди англикан существуют давно, и что реформы в одной церкви никак не влияют на правила, которых придерживаются остальные.