Япония хочет поднять "возраст согласия" с 13 до 16 лет

20 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, В 2019 году в Японии прошли несколько демонстрация протеста против оправдания насильников судами - и правительство согласилось пересмотреть законы о сексуальных преступлениях

В Японии планируют поднять возраст сексуального согласия с 13 до 16 лет. Это предложение содержится в пакете дополнений и поправок к законам о сексуальных преступлениях, который одобрила рабочая группа министерства юстиции.

Нынешний возраст согласия в Японии - самый низкий среди развитых стран, в том числе стран "большой семерки", куда входит и Япония.

В большинстве этих стран возраст согласия установлен на уровне 14-16 лет.

В Германии и Италии, например, возраст согласия - 14 лет, во Франции и Греции - 15, в Британии и многих штатах США - 16. В России - тоже 16 лет.

В Японии, подняв возраст согласия, собираются оставить одно исключение: наказуемым не будет секс между людьми, которым не меньше 13 лет, и у которых разница в возрасте составляет не больше пяти лет - то есть, речь прежде всего о сексе между тинейджерами.

"Возраст сексуального согласия" - это возраст, с которого, как считается и установлено законом, человек может осознанно соглашаться на половые сношения. Соответственно, секс с человеком младше этого возраста является наказуемым деянием.

Среди других изменений, которые Япония готовится внести в свои законы о сексуальных преступлениях - криминализация сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и расширение понятия "изнасилование".

Сейчас по закону жертва изнасилования в Японии должна доказать, что в отношении нее было применено насилие и запугивание, и что возможности сопротивляться у нее не было.

Это положение рабочая группа министерства юстиции менять не стала, но добавила другие критерии и обстоятельства, такие как действие одурманивающих веществ, неожиданное нападение и психологическое давление.

Кроме того, срок давности для подачи заявления об изнасиловании будет увеличен с 10 до 15 лет.

Представитель министерства юстиции Юсуке Асанума сказал журналистам, что эти дополнения к закону не помогут и не помешают жертвам изнасилования выигрывать суды, а просто позволят выносить более обоснованные приговоры.

Реакция на протесты

Пересмотреть законы о сексуальных преступлениях в Японии решили в 2019 году, после демонстраций протеста против случаев оправдания насильников судами.

В одном случае суд отпустил на свободу человека, который занимался сексом со своей дочерью-подростком, притом что в суде было доказано, что это происходило против ее воли. Этот человек, правда, затем проиграл апелляцию и все же был отправлен в тюрьму.

В другом случае суд оправдал человека, обвинявшегося в изнасиловании женщины, которая была очень сильно пьяна. Суд согласился, что человек просто не понял, что женщина не была согласна на секс.