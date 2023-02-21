"Сегодня одни обещания, завтра - другие". Выдержит ли российский бюджет новые планы Путина

Ольга Шамина, Виктория Сафронова

Русская служба Би-би-си

53 минуты назад

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Автор фото, Dmitry Rogulin/TASS

Традиционные обещания Владимира Путина в послании Федеральному собранию - президент России во время публичных выступлений любит раздавать деньги и различные льготы - в этом году оказались довольно скромными. Возможно, причины в рекордном дефиците бюджета. Би-би-си рассказывает, что пообещал президент и как это скажется на экономике.

В этот вторник Владимир Путин впервые за два последних года выступил с посланием Федеральному собранию. Два других его традиционных выступления - "Прямую линию" и большую пресс-конференцию - в военном 2022 году отменили.

Обычно подобные выступления для Путина становятся не только поводом рассказать о планах Запада по разрушению Россию, но и возможностью публично раздать "подарки" народу - социальные выплаты, льготы и деньги на различные проекты вроде строительства дорог.

Во вторник Путин тоже пошел по этому пути, правда, его обещания были не столь щедры, как в предыдущие годы. Пообещал он следующее:

Создать специальный фонд для помощи семьям военнослужащих . Он будет заниматься вопросами материальной поддержки семей, образования детей военнослужащих, трудоустройством и переквалификацией. Путин поручил, чтобы за каждым военнослужащим был закреплен собственный социальный работник. Структуры фонда уже в этом году должны появиться во всех регионах.

. Он будет заниматься вопросами материальной поддержки семей, образования детей военнослужащих, трудоустройством и переквалификацией. Путин поручил, чтобы за каждым военнослужащим был закреплен собственный социальный работник. Структуры фонда уже в этом году должны появиться во всех регионах. Минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 18,5% до 19 242 рублей (примерно 255 долларов) . От уровня МРОТ зависят и различные социальные выплаты, например, пособия по безработице или "декретные".

. От уровня МРОТ зависят и различные социальные выплаты, например, пособия по безработице или "декретные". Жители оккупированных Россией регионов Украины смогут получить материнский капитал на детей, рожденных после 2007 года. В этом году размер материнского капитала на первого ребенка составил 589 тыс. рублей, а на второго - более 779 тыс. (но только если семья не получала выплаты на первого). Эти деньги разрешается потратить, например, на жилье.

на детей, рожденных после 2007 года. В этом году размер материнского капитала на первого ребенка составил 589 тыс. рублей, а на второго - более 779 тыс. (но только если семья не получала выплаты на первого). Эти деньги разрешается потратить, например, на жилье. Н алоговый вычет на обучение детей вырастет до 110 тыс . рублей с нынешних 50 тысяч.

с нынешних 50 тысяч. Еще 50 млрд рублей будет выплачено в рамках бюджетных кредитов регионам на обновление транспорта.

После послания глава Минфина Антон Силуанов, сидевший во время речи Путина с довольно мрачным видом, заявил, что все поручения президента будут полностью обеспечены финансированием.

Что самое дорогое?

"Наверное, самыми дорогими новыми расходными обязательствами будет спецфонд для участников боевых действий и распространение маткапитала для жителей четырех регионов, о присоединении которых Путин объявил в прошлом году", - считает Александр Исаков из Bloomberg Economics.

Он оценивает обе меры в 400-500 млрд рублей в год, но оговаривается, что деталей пока нет: "вопрос финансирования новых обязательств остался полностью открытым".

Он предполагает, что финансирование спецфонда может происходить за счет бизнеса - идею единоразового "добровольного" взноса в бюджет власти обсуждают в этом году с крупными компаниями.

Издание The Bell (признанное в России "иноагентом") писало, что советник президента Максим Орешкин называл этот взнос "подарком" президенту. Правда, бизнес высказывался против.

Затем фонд, по мнению Исакова, можно будет финансировать за счет повышенного налога на доходы физических лиц - люди с высокими доходами платят больше. По такой схеме финансируется фонд "Круг добра".

Многие обещания президента носят вероятностный характер - это не прямые выплаты из бюджета, а льготы по запросу или при выполнении определенных условий, считает экономист Александра Осмоловская-Суслина.

"Значит, дополнительные расходы по таким мерам растянутся по времени и не будут очень существенными", - говорит она.

Но наращивание расходов бюджета все еще остается главным риском, добавляет она.

"Сегодня одни обещания, завтра - другие, год только начался. Вероятно, что эти обещания не последние. Ресурсов бюджетной системы на выполнение всех обязательств пока хватает, но долго так не может продолжаться", - считает экономист.

Рекордный дефицит бюджета

В январе дефицит бюджета в России оказался на рекордном за последние пару десятилетий уровне - 1,8 трлн рублей. Это было связано с резким ростом расходов и падением доходов.

"Ситуация не так ужасна, как может показаться, просто глядя на сухие цифры", - считает Осмоловская-Суслина. Она объясняет, что этот "огромный дефицит" во многом был связан с реформой налогового администрирования и опережающим финансированием расходов. Оба эти фактора временные.

Минфин после публикации январских данных также объяснил дефицит именно этими причинами.

Но ситуация с бюджетом остается тяжелой даже по официальному прогнозу: в него заложена цена на нефть в 70 долларов за баррель и даже при такой цене он дефицитный. Фактически же российская нефть сейчас существенно дешевле.

"Бюджету сейчас нелегко, он будет дефицитным весь этот год и следующий, и увеличение расходов увеличит масштаб дефицита, но не критично", - добавляет Осмоловская-Суслина.

Уже после речи президента Антон Силуанов вновь пообещал, что дефицит не выйдет за рамки 2% ВВП, несмотря на новые обещания Путина.

Оперативные данные за февраль пока тоже выглядят тревожно: по данным на 16 февраля, расходы бюджета составили 4,9 трлн рублей, а доходы - меньше триллиона. Дефицит бюджета оказался почти в два раза больше январского - почти 4 трлн рублей.

"Оперативные цифры не учитывают доходы, которые поступят в конце месяца", - объясняет Исаков. Он считается, что в феврале дефицит будет ниже, чем в январе.

Но ситуацию это не изменит. Исаков ожидает, что в 2023 году доходы от продажи нефти и газа будут ниже заложенного в бюджете, а расходы существенно выше. В итоге, по прогнозу экономиста, итоговый дефицит составит 6 трлн рублей вместо запланированных трех.

Стране, изолированной от внешнего мира, тяжело существовать с дефицитом бюджета - его можно покрыть за счет собственных резервов или с помощью займов у бизнеса и населения. Правда, у населения не так много денег, да и не факт, что компании или люди будут готовы активно финансировать власти воюющей страны.

Резервов у России осталось не так много: сейчас в Фонде национального благосостояния почти 11 трлн рублей - при таком дефиците этого хватит на год-два.

Когда резервы иссякнут, властям придется сокращать расходы. Урезать расходы на оборону или силовиков почти невозможно. Останется урезать деньги на образование, здравоохранение и экономику. В этой новой реальности Путину будет куда сложнее раздавать деньги и обещания.

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