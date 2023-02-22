"Жена джихадиста" Шамима Бегум проиграла апелляцию по делу о лишении ее британского гражданства

22 февраля 2023, 12:06 GMT Обновлено 49 минут назад

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Автор фото, Josh Baker Подпись к фото, Шамиме Бегум сейчас 23 года, в 2019 году ее лишили британского гражданства

Шамима Бегум, в 15-летнем возрасте уехавшая из Лондона в Сирию, чтобы присоединиться к "Исламскому государству" (организация признана террористической и запрещена во многих странах мира, в том числе в России), проиграла апелляцию о лишении ее британского гражданства и теперь не сможет вернуться в Великобританию.

Великобритания лишила Бегум британского гражданства по соображениям национальной безопасности в 2019 году, когда ее обнаружили в лагере для перемещенных лиц в Сирии, и она заявила СМИ, что хочет вернуться на родину в Великобританию.

Министерство внутренних дел настаивало, что решение лишить Бегум гражданства было оправданным, поскольку она представляет угрозу безопасности страны.

Дело Бегум рассматривалось Специальной апелляционной комиссией по иммиграции в Лондоне с ноября 2022 года. В среду комиссия постановила, что решение лишить Бегум гражданства было законным.

Адвокаты Шамимы Бегум утверждали, что она стала жертвой торговли людьми, и ее вывезли в Сирию с целью сексуальной эксплуатации. Она по-прежнему находится в лагере беженцев на севере Сирии, контролируемом курдскими повстанцами.

Реакция

Мнения по поводу вердикта суда предсказуемо разделились.

Адвокаты Бегум призвали министра внутренних дел Суэллу Браверман вновь рассмотреть это дело "в свете тревожных выводов комиссии".

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По их мнению, решение суда лишит британских жертв торговли детьми защиты в случаях, когда речь идет о национальной безопасности.

Юристы Бегум заявили, что предпримут все возможные меры, чтобы оспорить решение суда, однако не сообщили подробностей возможной апелляции.

Представитель Министерства внутренних дел заявил, что доволен результатом, добавив: "Приоритетом правительства остается обеспечение безопасности Великобритании, и мы будем решительно защищать любое принятое для этого решение".

Правозащитные группы выступили с критикой решения и позиции правительства.

Директор по правам беженцев и мигрантов британского отделения Amnesty International Стив Вальдес-Саймондс сказал: "Министр внутренних дел не должен заниматься высылкой британских граждан".

Член парламента от консерваторов Дэвид Дэвис, который неоднократно оспаривал позицию правительства по вопросам гражданских свобод, назвал ситуацию "позорным отказом от ответственности" и призвал немедленно ее исправить.

Дело Шамимы Бегум

В 2014 году Шамима, тогда 15-летняя старшеклассница, сбежала из дома своих родных в восточном Лондоне и уехала с двумя школьными подругами в Сирию, где вышла замуж за боевика "ИГ". Она родила троих детей, все они скончались в младенчестве. Муж Бегум, обратившийся в ислам голландец, по имеющимся данным, сидит в сирийской тюрьме.

Зимой 2019 года британские журналисты нашли Бегум в лагере беженцев в Сирии. Она дала пространное интервью газете Times, в котором, в частности, заявила, что не жалеет о решении присоединиться к "ИГ", и ее не смущает вид отрезанной головы в мусорной урне.

Бегум также утверждала, что взрыв на концерте в Манчестере в 2017 году, в результате которого погибли 22 человека, в том числе несколько детей, был "местью", и сравнивала его с военными ударами по целям "Исламского государства".

После скандального интервью тогдашний министр внутренних дел Саджид Джавид лишил ее британского гражданства "по соображениям национальной безопасности".

В июле 2020 года апелляционный суд постановил, что Бегум не может эффективно оспорить это решение, находясь в лагере беженцев в Сирии, и, таким образом, нарушено ее право на объективное судебное разбирательство.

Адвокаты Бегум доказывали, что решение МВД незаконно, поскольку в результате она оказалась вообще без гражданства (родители Бегум приехали в Британию из Бангладеш, но страна отказалась предоставить ей свое гражданство), и ей угрожает гибель или жестокое и унизительное обращение.

Однако в феврале 2021 года Верховный суд Великобритании отказал ей в разрешении приехать в страну для ведения дела о восстановлении гражданства, поданного против Министерства внутренних дел.

Подпись к фото, Предыдущие высказывания Шамимы Бегум вызвали скандал в Великобритании. Это ее изображение зимой 2019 года

Аргументы защиты

Тасниме Акунджи, адвокат семьи Бегум, заявил, что главный упор в деле делается на том, считать ли ее жертвой торговли людьми, а также на том, учел ли тогдашний министр внутренних дел Саджид Джавид эти обстоятельства, принимая решение о лишении ее гражданства.

В опубликованной в начале 2022 года книге журналиста Ричарда Кербаджа утверждается, что Бегум и ее подруг вывез в Сирию некий Мохаммед Аль-Рашед, сириец, сотрудничавший с канадскими службами безопасности и отвечавший за турецкую сторону обширной сети контрабанды людей ИГ.

"Сейчас уже достаточно точно установлено, что ее и ее подруг перевез через границу... агент канадских сил безопасности, - сказал Акунджи. - Это довольно четко укладывается в само определение торговли людьми".

В суде адвокаты Бегум утверждали, что "лишение ее британского гражданства было непропорциональным средством для устранения любого предполагаемого риска национальной безопасности".

Адвокат Саманта Найтс сказала: "По сути речь идет о британском ребенке в возрасте 15 лет, который вместе со своими друзьями попал под влияние эффективной пропагандистской машины ИГ".

Найтс заявила, что имеются неоспоримые доказательства того, что Бегум завербовали, перевезли, укрыли и приняли в Сирии с целью сексуальной эксплуатации и брака со взрослым мужчиной.

"Она следовала хорошо известной схеме, по которой ИГ цинично вербовало и готовило детей женского пола, начиная с 14 лет, чтобы их можно было предложить в качестве "жен" взрослым мужчинам", - сказала Найтс.

По ее мнению, решение лишить ее гражданства после нашумевшего интервью было поспешным и необоснованным.

Угроза безопасности

Адвокаты Министерства внутренних дел, в свою очередь, утверждали, что решение о лишении Шамимы Бегум гражданства было правильным. Обвинение считает, что, покидая территории, подконтрольные ИГ, Бегум руководствовалась лишь соображениями собственной безопасности.

Адвокаты МИД также напоминали, что в своих многочисленных интервью она не выразила никакого раскаяния и признала, что ей было известно о том, что из себя представляет ИГ. Со временем Бегум поменяла позицию, заявляя, что лучше умрет, чем вернется в ИГ, и утверждая, что ее единственное преступление - это глупость, заставившая ее примкнуть к боевикам.

На апелляционных слушаниях представитель обвинения сэр Джеймс Иди заявил, что угроза национальной безопасности является наиболее важным фактором при принятии подобных решений.

"Можно стать жертвой торговли людьми самым ужасным, неприемлемым способом, подвергнуться самому неприемлемому воздействию и, к сожалению, все же представлять угрозу безопасности, - сказал он. - Если такие люди действительно представляют опасность, то неважно, почему это случилось. Важно, что они действительно представляют такую опасность".

В официальном заключении британской контрразведки МИ-5 говорится: "MИ-5 считает, что лица, которые приехали на территорию, контролируемую ИГ после образования так называемого халифата, а также те, кто приехал до июня 2014 года и остался в рядах ИГ, радикализировались и подверглись влиянию экстремизма и насилия со стороны ИГ. Мы также считаем, что если эти люди вернутся с территории, контролируемой ИГ, они будут представлять угрозу национальной безопасности Великобритании".

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"Дайте мне шанс"

Дело Бегум стало предметом ярых споров в британском обществе - есть те, кто считает, что она должна отвечать за содеянное ею по британским законам, другие же убеждены, что своими действиями она лишила себя права на британское гражданство. Газета Sun назвала ее "ярой фанатичкой, которой не должно быть места на британской земле".

Правозащитная группа Liberty заявила, что "демократические правительства не могут лишать человека права на объективное судебное разбирательство, равно как и гражданства, по собственной прихоти".

Сама же Шамима просила разрешить ей вернуться в Великобританию, чтобы помогать борьбе с терроризмом. Она собиралась рассказать властям о тактике, которую ИГ использует при вербовке людей, и была готова, по ее словам, предложить способы переубеждения тех, кто рискует подпасть под влияние экстремистской идеологии.