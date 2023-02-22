Байден пообещал странам восточного блока НАТО защищать их территорию
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В среду президент США встретился в Варшаве с лидерами стран, расположенных у восточных границ НАТО - так называемой "Бухарестской девятки".
Ранее на этой неделе Байден побывал в Киеве, откуда отправился в Польшу, выступив во вторник вечером с речью о защите демократии в стране.
В ходе встречи с восточными союзниками Байден заявил, что от результата войны в Украине зависит не только свобода украинцев, но и "свободы демократий всей Европы и всего мира".
Обязательства, взятые на себя Вашингтоном в отношении союзников США, президент Байден назвал священным долгом.
"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заверил он.
Президент также в очередной раз пообещал, что США будут продолжать поддерживать украинцев, защищающих свою независимость.
"На кону не просто Украина, а свобода", - сказал он.
Решение Владимира Путина приостановить членство России в Договоре СНВ-III, ограничивающем ядерные арсеналы обеих стран, Байден назвал ошибочным, но развивать эту мысль не стал.
Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал состоявшийся накануне визит президента США в Киев четким посланием о том, что европейская безопасность - одна из приоритетных задач Вашингтона.
Глава альянса отметил, что президент Путин готовится не к миру, а к новой войне, а поэтому поддержку Украины необходимо усилить.
"Мы не знаем, когда закончится война, но когда она закончится, мы должны быть уверены, что история не повторится", - сказал он, добавив, что нельзя позволить России продолжать "исподтишка подтачивать" безопасность Европы.
"Дадим Украине оружие"
Большинство стран "Бухарестской девятки" - ярые сторонники военной поддержки Украины, призывающие расширить военную помощь Киеву, в том числе поставив ВСУ современные системы ПВО.
На встрече Байден подтвердил свои обязательства по обеспечению безопасности восточных союзников Вашингтона и обсудил с ними поддержку Украины.
Незадолго до выступления Байдена президент Польши Анджей Дуда напомнил, что нынешняя встреча проходит накануне годовщины вторжения России в Украину, "навсегда изменившего историю нашей части Европы" и ситуацию с безопасностью во всем мире.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что хочет более активного участия Соединенных Штатов в обеспечении европейской безопасности и увеличения поставок Украине оружия.
"Давайте дадим Украине все необходимое ей оружие, чтобы победить агрессора, - написал Науседа в "твиттере" перед встречей в среду. - Давайте продолжим укреплять нашу собственную оборону. Восточный фланг НАТО должен оставаться в центре нашего внимания. Не должно остаться ни одного уязвимого места".
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Перед отлетом в Варшаву премьер-министр Чехии Петр Фиала также напомнил, как важно не прекращать оказание помощи Киеву.
"Украинцы демонстрируют невероятную храбрость, - отметил Фиала. - Но они не могут вести войну без нашей помощи и без помощи больших, могущественных стран, у которых есть средства и возможности".
Однако полного единодушия в странах "девятки" нет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению огня и мирным переговорам по Украине, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и перерастания войны в более широкий конфликт. Это заявление расходится с призывами к полной победе Украины, на которой настаивают многие восточноевропейские страны.
"Слушая вчерашние выступления президентов США и России, я думаю, что они оказали бы человечеству гораздо большую услугу, поговорив друг с другом", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Венгрия поддержала не все санкционные меры, введенные ЕС в отношении России и, наряду с Турцией, пока не ратифицировала договор о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.
В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. С идеей создания блока выступили в 2015 году президенты Румынии Клаус Йоханнис и Польши Анджей Дуда. Цель союза - укрепление сотрудничества между новыми членами НАТО для повышения уровня безопасности и стабильности между Балтийским и Черным морями.
Митинг в Москве
Тем временем в Москве тысячи людей собрались на стадионе в Лужниках, где начался концерт, приуроченный к годовщине российского вторжения в Украину и отмечаемому в четверг Дню защитника отечества.
Концерт посетил российский президент Владимир Путин, обратившийся к собравшимся с приветственным словом, призвав их к единству и заявив, что на сегодняшний день защитником отечества фактически является каждый житель страны.
"Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей", - сказал Путин со сцены митинг-концерта в "Лужниках".
По словам Путина, слова "защитник отечества" имеют мощное мистическое и святое значение.
Ранее Путин провел переговоры с главой китайской дипломатии Ван И. В начале беседы, первые минуты которой показали российские СМИ, президент положительно отозвался о том, как развиваются отношения между двумя странами, в частности в сфере торговли.
Он также заверил Ван И, возглавляющего в ЦК Компартии Китая комиссию по иностранным делам, что с нетерпением ждет возможности обсудить с ним текущую международную обстановку, которую Путин охарактеризовал как тяжелую. Китайский дипломат с такой оценкой согласился.
"На фоне очень сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества и развиваются очень стабильно", - заверил, в свою очередь, Ван И.
"Хотя кризисы и случаются, они всегда несут с собой и новые возможности - а реализация этих возможностей, в свою очередь, может привести к кризису, - . Таков весь исторический опыт, и нам нужно активизировать взаимные усилия, направленные на углубление сотрудничества, чтобы оперативно реагировать на возникающие кризисы и открываемые ими возможности", - заключил китайский дипломат.