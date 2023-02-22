Автор "Гарри Поттера" ответила на обвинения в трансфобии в новом подкасте "Суд над ведьмой Дж. K. Роулинг"

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роулинг рассказала, что получала прямые угрозы в свой адрес за свою позицию по поводу трансгендеров

Во вторник вышли первые две серии подкаста "Суд над ведьмой Дж. K. Роулинг" (The Witch Trials of JK Rowling), который автор "Гарри Поттера" записала вместе с американской журналисткой и активисткой Меган Фелпс-Ропер.

В подкасте Роулинг заявила, что не хотела никого обижать и что ее не волнует, как негативная реакция на ее высказывания о трансгендерных людях повлияет на ее литературное наследие.

"Я не хожу по дому, размышляя о своем наследии. Что за помпезный способ прожить свою жизнь - ходить и думать, каким будет мое наследие? Что бы там ни было, меня к тому моменту уже не будет. Меня волнует настоящее. Меня волнуют живые", - заявила Роулинг.

И призналась: "Мне не было некомфортно слезать с пьедестала".

"Суд над ведьмой Джоан Роулинг" - это документальный сериал из семи эпизодов, в котором Роулинг рассказывает о своем нелегком пути - от жизни с мужем-абьюзером и сжигания ее книг про Гарри Поттера до шквала критики и угроз расправы за комментарии по поводу трансгендерных людей.

Ведущая и автор подкаста Меган Фелпс-Ропер так описала это в "Твиттере": "Личная история Джоан Роулинг - призма для изучения куда более масштабной истории. История о поляризации общественного мнения. О трещинах в общественном диалоге. Об опасности уверенности и тяжести проницательности".

Пока опубликованы лишь два эпизода, где делается попытка провести параллели между христианскими фундаменталистами, призывавшими запретить книги о Гарри Поттере в начале 2000-х за оккультизм, и активистами, критикующими Роулинг сегодня.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Детектив Джоан Роулинг "Дурная кровь" (Troubled Blood), ставший причиной появления в соцсетях хэштега #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Дж. К. Роулинг"). В книге о серийном убийце, который фетишизирует женскую одежду, критики усмотрели отголоски ее позиции о трансгендерах

Интересно, что сама Фелпс-Ропер в течение 26 лет воспитывалась в печально известной экстремистской баптистской церкви Вестборо, пока не сбежала оттуда в 2012 году.

Ее дед, пастор, имел крайне радикальными взгляды на ЛГБТ, ему и его дочери даже запретили въезд в Великобританию за разжигание ненависти. Позже Меган рассказала об этом в документальном фильме журналиста Луи Теру "Самая ненавистная семья в Америке".

Обвинения в трансфобии

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Скандал с обвинениями Роулинг в трансфобии разразился в 2020 году из-за ее взглядов на гендерную идентичность и вопрос о допуске трансженщин в женские раздевалки и прочие места, предназначенные только для женщин.

В эссе на своем веб-сайте в 2020 году она написала: "Когда вы распахиваете двери туалетов и раздевалок перед любым мужчиной, который считает себя женщиной или чувствует себя ею, вы [фактически] открываете эту дверь для всех без исключения мужчин, которые хотят туда войти".

Роулинг также высказала озабоченность по поводу того, как проблемы трансгендеров влияют на права женщин, и выразила несогласие с законопроектом о гендерной идентичности в Шотландии.

Некоторые интерпретировали это как трансфобию, что привело к призывам бойкотировать всю индустрию, связанную со вселенной Гарри Поттера - начиная от самих книг и фильмов и заканчивая видеоигрой-блокбастером "Наследие Хогвартса".

Роулинг раскритиковали и актеры, сыглавшие главные роли в фильмах о Гарри Поттере - Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Актер Рэйф Файнс, сыгравший в киносаге злодея Волан-де-Морта, в свою очередь, встал на защиту писательницы, назвав полученные ею оскорбления отвратительными и ужасающими.

В ответ на обвинения Роулинг тогда заявила: "Я знаю и люблю трансгендерных людей, но размывание понятия пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду - это не ненависть".

В вышедшем во вторник подкасте Роулинг также рассказала о прямых угрозах расправы, которые она получала в то время.

"Приходили в мой дом, где живут мои дети, мой адрес опубликовали в интернете. Я получала то, что полиция в любом подобном случае расценила бы как реальные угрозы", - рассказывает Роулинг.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эмма Уотсон, Джоан Роулинг, Руперт Гринт и Дэниэл Рэдклифф на премьере фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" в Лондоне

Она заявила, что не все вопросы обязательно имеют четкие ответы.

"Черно-белое мышление очень привлекательно, и я пытаюсь показать это в книгах о Гарри Поттере. Это самая легкая позиция в жизни, во многих смыслах самая безопасная - если вы считаете "всё или ничего", то всегда легко найдете единомышленников", - говорит Роулинг.

"Что я пыталась показать в книгах о Поттере и что я твердо чувствую сама, это то, что мы должны больше всего не доверять себе, именно тогда, когда мы твердо в чем-то уверены", - продолжает она.

Откровения о бывшем муже

Роулинг также откровенно рассказала в подкасте об абьюзивных отношениях со своим бывшим мужем Жоржи Арантишем - по ее словам, жестоким человеком, державшим ее под своим контролем.

Писательница поведала о том, как он отобрал у нее рукопись первой книги о Гарри Поттере, чтобы помешать ей уйти, так что писательнице пришлось буквально воровать по частям свою собственную рукопись из своего дома в Португалии, где она тогда работала учительницей.

"Когда я поняла, что уйду от него, я каждый день брала на работу несколько страниц рукописи, всего несколько страниц, чтобы он не заметил, что чего-то не хватает, и делала фотокопии. Постепенно стопка листов в шкафу учительской комнаты росла и росла: я подозревала, что, если не успею ее забрать, он ее просто сожжет", - призналась Роулинг.

Роулинг рассказала, как бывший муж контролировал каждый ее шаг, не давал ей ключи от собственной квартиры, регулярно обыскивал сумочку, а сама она чувствовала себя в постоянном напряжении.

В ночь, когда Роулинг ушла от мужа, он ее избил и забрал дочь, за которой потом пришлось прийти с полицией.

Всё это, по словам Роулинг, отразилось на первых годах после выхода "Гарри Поттера" - она скрывала свою частную жизнь из опасений, что бывший супруг ее выследит. Однажды он действительно ворвался в ее дом в Эдинбурге.

"Перемены происходили быстрее, чем я могла с ними справляться, и все время меня преследовал страх того, что где-то есть тот, кто желает мне зла", - призналась писательница.