Автор "Гарри Поттера" ответила на обвинения в трансфобии в новом подкасте "Суд над ведьмой Дж. K. Роулинг"
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Во вторник вышли первые две серии подкаста "Суд над ведьмой Дж. K. Роулинг" (The Witch Trials of JK Rowling), который автор "Гарри Поттера" записала вместе с американской журналисткой и активисткой Меган Фелпс-Ропер.
В подкасте Роулинг заявила, что не хотела никого обижать и что ее не волнует, как негативная реакция на ее высказывания о трансгендерных людях повлияет на ее литературное наследие.
"Я не хожу по дому, размышляя о своем наследии. Что за помпезный способ прожить свою жизнь - ходить и думать, каким будет мое наследие? Что бы там ни было, меня к тому моменту уже не будет. Меня волнует настоящее. Меня волнуют живые", - заявила Роулинг.
И призналась: "Мне не было некомфортно слезать с пьедестала".
"Суд над ведьмой Джоан Роулинг" - это документальный сериал из семи эпизодов, в котором Роулинг рассказывает о своем нелегком пути - от жизни с мужем-абьюзером и сжигания ее книг про Гарри Поттера до шквала критики и угроз расправы за комментарии по поводу трансгендерных людей.
Ведущая и автор подкаста Меган Фелпс-Ропер так описала это в "Твиттере": "Личная история Джоан Роулинг - призма для изучения куда более масштабной истории. История о поляризации общественного мнения. О трещинах в общественном диалоге. Об опасности уверенности и тяжести проницательности".
Пока опубликованы лишь два эпизода, где делается попытка провести параллели между христианскими фундаменталистами, призывавшими запретить книги о Гарри Поттере в начале 2000-х за оккультизм, и активистами, критикующими Роулинг сегодня.
Интересно, что сама Фелпс-Ропер в течение 26 лет воспитывалась в печально известной экстремистской баптистской церкви Вестборо, пока не сбежала оттуда в 2012 году.
Ее дед, пастор, имел крайне радикальными взгляды на ЛГБТ, ему и его дочери даже запретили въезд в Великобританию за разжигание ненависти. Позже Меган рассказала об этом в документальном фильме журналиста Луи Теру "Самая ненавистная семья в Америке".
Обвинения в трансфобии
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Конец истории Подкаст
Скандал с обвинениями Роулинг в трансфобии разразился в 2020 году из-за ее взглядов на гендерную идентичность и вопрос о допуске трансженщин в женские раздевалки и прочие места, предназначенные только для женщин.
В эссе на своем веб-сайте в 2020 году она написала: "Когда вы распахиваете двери туалетов и раздевалок перед любым мужчиной, который считает себя женщиной или чувствует себя ею, вы [фактически] открываете эту дверь для всех без исключения мужчин, которые хотят туда войти".
Роулинг также высказала озабоченность по поводу того, как проблемы трансгендеров влияют на права женщин, и выразила несогласие с законопроектом о гендерной идентичности в Шотландии.
Некоторые интерпретировали это как трансфобию, что привело к призывам бойкотировать всю индустрию, связанную со вселенной Гарри Поттера - начиная от самих книг и фильмов и заканчивая видеоигрой-блокбастером "Наследие Хогвартса".
Роулинг раскритиковали и актеры, сыглавшие главные роли в фильмах о Гарри Поттере - Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.
Актер Рэйф Файнс, сыгравший в киносаге злодея Волан-де-Морта, в свою очередь, встал на защиту писательницы, назвав полученные ею оскорбления отвратительными и ужасающими.
В ответ на обвинения Роулинг тогда заявила: "Я знаю и люблю трансгендерных людей, но размывание понятия пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду - это не ненависть".
В вышедшем во вторник подкасте Роулинг также рассказала о прямых угрозах расправы, которые она получала в то время.
"Приходили в мой дом, где живут мои дети, мой адрес опубликовали в интернете. Я получала то, что полиция в любом подобном случае расценила бы как реальные угрозы", - рассказывает Роулинг.
Она заявила, что не все вопросы обязательно имеют четкие ответы.
"Черно-белое мышление очень привлекательно, и я пытаюсь показать это в книгах о Гарри Поттере. Это самая легкая позиция в жизни, во многих смыслах самая безопасная - если вы считаете "всё или ничего", то всегда легко найдете единомышленников", - говорит Роулинг.
"Что я пыталась показать в книгах о Поттере и что я твердо чувствую сама, это то, что мы должны больше всего не доверять себе, именно тогда, когда мы твердо в чем-то уверены", - продолжает она.
Откровения о бывшем муже
Роулинг также откровенно рассказала в подкасте об абьюзивных отношениях со своим бывшим мужем Жоржи Арантишем - по ее словам, жестоким человеком, державшим ее под своим контролем.
Писательница поведала о том, как он отобрал у нее рукопись первой книги о Гарри Поттере, чтобы помешать ей уйти, так что писательнице пришлось буквально воровать по частям свою собственную рукопись из своего дома в Португалии, где она тогда работала учительницей.
"Когда я поняла, что уйду от него, я каждый день брала на работу несколько страниц рукописи, всего несколько страниц, чтобы он не заметил, что чего-то не хватает, и делала фотокопии. Постепенно стопка листов в шкафу учительской комнаты росла и росла: я подозревала, что, если не успею ее забрать, он ее просто сожжет", - призналась Роулинг.
Роулинг рассказала, как бывший муж контролировал каждый ее шаг, не давал ей ключи от собственной квартиры, регулярно обыскивал сумочку, а сама она чувствовала себя в постоянном напряжении.
В ночь, когда Роулинг ушла от мужа, он ее избил и забрал дочь, за которой потом пришлось прийти с полицией.
Всё это, по словам Роулинг, отразилось на первых годах после выхода "Гарри Поттера" - она скрывала свою частную жизнь из опасений, что бывший супруг ее выследит. Однажды он действительно ворвался в ее дом в Эдинбурге.
"Перемены происходили быстрее, чем я могла с ними справляться, и все время меня преследовал страх того, что где-то есть тот, кто желает мне зла", - призналась писательница.
Семь книг о Гарри Поттере разошлись по миру тиражом более полумиллиарда экземпляров, а саму Роулинг называют одной из самых успешных авторов всех времен.