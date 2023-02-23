От срочников до вагнеровцев. Правительство предложило расширить состав миротворцев, но не объяснило, кто туда попадет

30 минут назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Правительство внесло в Госдуму проект поправки в закон о миротворческой деятельности. Власти хотят узаконить задним числом присутствие в горячих точках за границами России военных, не имеющих контракта с Минобороны. Эксперт говорит, что это может быть попыткой легализации участия в миротворческих операциях "срочников" или добровольцев, "замаскированных под ЧВК".

Поправка правительства меняет статью 8 закона 93-ФЗ, которая регламентирует правила комплектования "военного персонала" для участия в миротворческой деятельности за границами России. Миротворцев по этой статье набирают на добровольной основе, после предварительной спецподготовки и только из числа военных - контрактников.

Правительство предлагает расширить эти возможности - согласно внесенному законопроекту, добровольно вступать в миротворческие подразделения cможет любой прошедший спецподготовку военнослужащий.

До войны с Украиной российская армия состояла только из контрактников и срочников, проходящих службу по призыву. Однако с осени 2022 года к статусу военнослужащих указом Владимира Путина приравнены все мобилизованные (в том числе, не подписавшие контракт о военной службе), а федеральным законом - участники добровольческих формирований, создаваемых Минобороны при военных частях.

На какую из этих трех категорий направлен законопроект и позволяет ли он включать в состав миротворческих сил не только контрактников и срочников, но и мобилизованных и добровольцев, правительство в пояснительной записке не уточняет.

При этом внесенную в Думу поправку правительство без объяснения причин предлагает ввести в действие задним числом - с 15 августа 2022 года. Вероятнее всего дата вступления в силу поправки означает, что еще не закрепленные законом правила по факту уже реализованы, и российские срочники или добровольцы в миротворческих операциях уже участвуют.

Кого власти России считают миротворцами

Директор правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко (признана в России "иноагентом") отмечает, что специальная подготовка миротворцев подразумевает в том числе, подготовку в сфере международного права. Но Россия трактует понятие миротворческих операций шире, чем ООН, которая позволяет их реализовывать только по решению Совета Безопасности, сказал Би-би-си Кривенко.

Российские власти до войны в Украине посылали миротворцев в Африку по решению ООН, при этом называли миротворцами и военных, которых без решения ООН отправляли в Приднестровье, Таджикистан, Абхазию, Осетию, напоминает он.

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Миротворцами за пределы России закон разрешает отправлять как "отдельных военнослужащих", так и целые воинские формирования. В первом случае решение принимает президент, во втором - Совет Федерации по предложению президента. В обоих случаях эти решения должны определять район действий и задачи военных, их подчиненность, срок пребывания и порядок замены. А также - устанавливать в соответствии с федеральными законами дополнительные гарантии и компенсации им и их семьям.

Поскольку обратную силу законам можно придавать только для улучшения положения тех, на кого они направлены, возможно для выплат новым категориям миротворцев необходимо ввести в действие внесенную поправку именно задним числом.

Минобороны России в 2022 году постоянно публикует на своем сайте информацию о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. Российские миротворцы патрулируют там несколько маршрутов, сопровождают колонны с гуманитарным грузом, занимаются разминированием.

22 февраля ведомство сообщило, что в Нагорном Карабахе расположено 30 российских наблюдательных постов и зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. А всего с 23 ноября 2020 года российскими военными, по данным Минобороны, было очищено 2511,4 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26765 взрывоопасных предметов.

Могут ли власти России назвать бойцов ЧВК "Вагнер" миротворцами?

По мнению Кривенко, Минобороны, возможно, собирается перебросить всех контрактников на войну в Украину и заменить их в миротворческих операциях на срочников - их на войну пока не посылают, хотя закон это не запрещает. Однако, по мнению эксперта, различия уровней подготовки между контрактниками и срочниками по сути нивелированы, "она низкая у тех и других".

"Конечно, плюсом остается необходимость добровольного согласия на участие в миротворческих операциях. Но добиться такого согласия командованию не трудно", говорит эксперт.

Кривенко также не исключает, что под новую редакцию закона о миротворцах в случае его принятия могут попасть и участники добровольческих формирований, которые с ноября вправе создавать Минобороны - в том числе для выполнения задач за пределами России.

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Такие добровольцы заключают краткосрочные контракты с Минобороны, обеспечиваются вооружением, экипировкой и продовольствием в военных частях, к которым приписаны их формирования, и по статусу приравниваются на время пребывания в добровольческих формированиях к военнослужащим - в том числе с правом на выплаты и социальные гарантии их семьям.

Неподконтрольные властям РФ вооруженные формирования законами России запрещены. При этом статус ЧВК "Вагнер", которую ее владелец Евгений Пригожин называет "частной армией", но при этом публично требует боеприпасы у Минобороны, до сих пор российским законодательством не урегулирован. ЧВК "Вагнер" при этом действует не только в Украине, но активно присутствует в Африке и других горячих точках.

Кривенко не исключает, что поправка в закон о миротворцах может быть направлена на легализацию участия в миротворческих операциях как "срочников", так и "замаскированных под ЧВК" добровольцев.

В августе немецкая Die Welt писала в статье "Как Путин выживает немцев из Мали", что Россия вытесняет Францию и Германию из их приоритетных стран влияния в Африке. "К 18 августа последние французские солдаты покинут страну. В оставленные ими казармы вселятся русские". "По некоторым сведениям помимо самолетов и вертолетов из России в Мали доставлены радары и противовоздушная вооружение", пишет издание.