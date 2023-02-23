В граничащей с Украиной Белгородской области разбился штурмовик Су-25

час назад

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Автор фото, Красильников Станислав Подпись к фото, Российский штурмовик Су-25 в зоне боевых действий в Украине (архивное фото)

В Белгородской области потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России, его пилот погиб. Причиной катастрофы, по предварительным данным, стала техническая неисправность, следует из заявления российского Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, военный самолет разбился "после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области".

В чем именно состояла боевая задача, не уточняется. Белгородская область граничит с Украиной, войну с которой Россия начала год назад.

"Летчик погиб", - сказано в сообщении Минобороны. Ранее ТАСС сообщал, что пилоту удалось катапультироваться (источник агентства при этом утверждал, что разбился фронтовой бомбардировщик Су-24, а не штурмовик Су-25).

"Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, - утверждают в Минобороны России. - По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность" (цитаты по Интерфаксу).

Первым о крушении военного самолета, не уточняя его тип, сообщил губернатор Белородской области Вячеслав Гладков. "В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал он в своем телеграм-канале.

"Самолет потерпел аварию на окраине села. Пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется", - говорил источник ТАСС в силовых структурах.

"Зацепил гражданскую хозяйственную постройку. Жертв среди гражданских нет. Сам пилот катапультировался и выжил", - пишет в своем телеграм-канале провоенный блогер Борис Рожин.

17 октября 2022 года истребитель-бомбардировщик Су-34 упал около жилого дома в Ейске в Краснодарском крае. В результате погибли 15 человек. Минобороны сообщало о двух катапультировавшихся летчиках - они выжили.

Су-25 - бронированный дозвуковой всепогодный реактивный штурмовик, предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Разработан в первой половине 1970-х годов в ОКБ Сухого.

Белгородская область, которая граничит с Харьковской областью Украины, неоднократно подвергалась обстрелам после начала полномасштабного вторжения России год назад.

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