Наплыв беженцев в Британию: выходцам из пяти стран личное собеседование заменят анкетой

14 минут назад

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Британское правительство рассмотрит дела примерно 12 тысяч человек, желающих получить статус беженца, без личного собеседования.

Вместо этого гражданам Афганистана, Эритреи, Ливии, Сирии и Йемена, подавшим заявления до июля прошлого года, надо будет заполнить 10-страничную анкету, подготовленную Министерством внутренних дел.

Это делается для того, чтобы сократить число ходатайств о получении убежища, накопившихся за годы и все еще остающихся нерассмотренными.

Число просителей убежища, ожидающих решения по своему делу в Великобритании, взлетело до рекордного уровня - в настоящий момент около 166 тыс. человек находятся в очереди в ожидании ответа Хоум-офиса.

В декабре премьер-министр страны Риши Сунак пообещал вдвое сократить число людей, которые ждут предварительного решения по своему ходатайству о предоставлении убежища более полугода - тогда их было более 92 тыс. человек. Сейчас, согласно обнародованным в четверг данным Министерства внутренних дел, почти 110 тыс. человек ждут решения шесть месяцев и больше.

Министерство внутренних дел утверждает, что новые правила - это не карт-бланш для получения статуса беженца, но они позволят упорядочить систему для жителей пяти стран.

В 95% случаев жители этих стран получают статус беженца, напомнили в Хоум-офисе.

По словам чиновников, обычные проверки на благонадежность и криминальное прошлое никуда не денутся, у заявителей также будут брать биометрические данные, но личные собеседования проводиться не будут.

Вместо этого лица, имеющие право на получение убежища, должны будут заполнить анкету и ответить на 40 вопросов.

Ее нужно заполнить на английском языке и отправить в Хоум-офис в течение 20 рабочих дней, иначе Министерство внутренних дел может посчитать, что заявитель отозвал свое ходатайство о получении убежища.

Однако, по словам чиновников, в случае, если анкета не придет вовремя, заявителю будет направлено уведомление, и каждое заявление будет рассматриваться отдельно.

Задержки в рассмотрении ходатайств

Ранее в министерстве не раз говорили о пользе и необходимости личных собеседований. Поэтому теперь, вероятно, чиновников будут обвинять в том, что новые процедуры введены для того, чтобы премьер смог сдержать свое обещание, а не для того, чтобы выявлять лиц, не имеющих права находиться в стране.

В прошлом месяце проситель убежища из Афганистана был приговорен к пожизненному заключению за убийство молодого человека возле кафе в Борнмуте.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мигрантам в Британии рады не все. Надпись на плакате гласит: "Сначала надо дать жилье нашим бездомным". Эта демонстрация была организована в Ротерхэме у отеля, где разместили просителей убежища, ожидающих рассмотрения заявлений

В ходе расследования выяснилось, что до приезда в Великобританию Лованджин Абдулрахимзай был осужден за убийство в Сербии и скрывался от правосудия.

Министерство внутренних дел утверждает, что никаких послаблений в этом вопросе не будет: всех заявителей по-прежнему будут проверять на благонадежность по базам данных уголовных преступлений.

Однако похоже, что желание поскорее разобрать накопившиеся завалы означает упрощение процедуры получения разрешения на пребывание в Великобритании для тысяч мигрантов, часть из которых пересекла Ла-Манш на лодках.

Это поставит в неудобное положение министра внутренних дел Суэллу Браверман, которая публично занимает жесткую позицию по отношению к нелегальным мигрантам и просителям убежища.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На складе Хоум-офиса в Дувре хранятся десятки надувных лодок самого разного рамера, на которых мигранты пересекают Ла-Манш

В прошлом году в Великобританию с континента на лодках сумели добраться 45 756 человек - это рекордный показатель.

Накануне Браверман заявила: "Совершенно очевидно, что в городах и поселках нашей страны сложилась неустойчивая ситуация, когда из-за огромного количества людей, прибывающих сюда нелегально, и наших юридических обязанностей по их размещению, нам приходится размещать их в гостиницах".

В этом году Хоум-офис также собирается вдвое увеличить количество сотрудников, занимающихся вопросами предоставления убежища.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что система предоставления убежища перестала функционировать, а в предложениях Хоум-офиса есть очевидный риск.

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По словам лидера лейбористов, многих беженцев в страну ввезли "преступные группировки, наживающиеся на человеческих страданиях". В случае прихода к власти лейбористы создадут специальное подразделение в рамках Национального агентства по борьбе с преступностью для решения этой проблемы, пообещал он.

Теневой министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что лейбористское правительство заключит специальные соглашения, чтобы те, кому отказали в убежище, могли безопасно вернуться на родину, и примет более решительные меры против банд, перевозящих людей через Ла-Манш на лодках.

Совет по делам беженцев и Британский Красный Крест ранее призывали правительство ввести ускоренную процедуру для просителей убежища из стран, жителям которых редко отказывают в получении убежища. В прошлом году они рекомендовали рассмотреть по такой процедуре 40 тыс. заявлений от жителей Афганистана, Эритреи, Сирии, Судана и Ирана.