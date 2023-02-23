Стрельба в полицейского в Северной Ирландии: полиция подозревает республиканцев-диссидентов

14 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

В Северной Ирландии полиция арестовала трех человек, подозреваемых в покушении на убийство полицейского в городе Ома в графстве Тирон. Во время нападения инспектор Джон Колдуэлл находился не при исполнении служебных обязанностей - он проводил выходной на футбольном поле, тренируя школьников.

Колдуэлл находится в критическом, но стабильном состоянии в больнице Алтнагельвин в Лондондерри, ночью ему сделали операцию, по последним данным - не последнюю.

Главный констебль Полицейской службы Северной Ирландии (PSNI) Саймон Бирн сообщил, что в связи с нападением арестованы три мужчины 38, 45 и 47 лет.

Его помощник Марк Макэван сказал, что в ходе расследования будут проверяться связи с республиканцами-диссидентами с упором на "Новую Ирландскую республиканскую армию" - одну из нескольких группировок, отколовшихся от Ирландской республиканской армии (ИРА), которая считается террористической в Британии и США.

"Новая ИРА" не признает мирные соглашения и заявляет о продолжении вооруженной борьбы за объединение Ирландии. Она считается крупнейшей диссидентской республиканской фракцией и стоит за многочисленными попытками нападения на полицейских. Группировка образовалась в 2012 году в результате слияния нескольких других отколовшихся фракций, и, в отличие от основной ИРА, возобновила террористическую деятельность.

Диссиденты-республиканцы выступают против мирного процесса и считают насилие законным средством объединения Ирландии.

Расстрел на спортплощадке

Нападение произошло возле спортивного комплекса.

Около восьми часов вечера, когда Колдуэлл вместе со своим сыном укладывал в багажник машины футбольные мячи, в него несколько раз выстрелили двое вооруженных людей.

Во время стрельбы в спортивном комплексе находились ученики средней школы Ома. По словам очевидцев, услышав выстрелы, они "в полном ужасе" разбежались.

Первую помощь Колдуэллу оказал один из находившихся поблизости взрослых.

Автор фото, Pacemaker Подпись к фото, Старший инспектор Джон Колдуэлл

Инспектор Джон Колдуэлл - один из самых известных детективов в Полицейской службе Северной Ирландии (PSNI).

Он был старшим детективом во многих громких расследованиях, включая убийство его коллеги Ронана Керра республиканцами-диссидентами в 2011 году.

Он также был первым ведущим детективом, расследовавшим убийство Натали Макнелли в Лургане.

Как стало известно Би-би-си, в прошлом он получал угрозы и знал, что его расследования, связанные с нападениями республиканцев-диссидентов - такими как убийство Ронана Керра и убийство Лиры Макки в 2019 году - привлекают к нему внимание и делают его мишенью.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Новая ИРА": борьба за независимость или терроризм?

Всеобщее осуждение

Федерация полиции Северной Ирландии осудила то, что она назвала "ужасающим и варварским актом насилия в отношении офицера, не находящегося при исполнении служебных обязанностей".

Председатель Федерации полиции Лиам Келли сказал, что стрельба стала "суровым напоминанием" о том, насколько опасна работа полицейского в Северной Ирландии.

Католический архиепископ и архиепископ Ирландской церкви выступили с совместным заявлением с осуждением нападения. Президент Методистской церкви Ирландии назвал его "ужасающим актом зла".

Полиция Ирландской республики заявила, что усилила патрулирование в приграничных графствах.

Автор фото, Pacemaker Подпись к фото, На месте нападения работают судебно-медицинские эксперты

Политические лидеры, включая премьер-министра Риши Сунака, министра по делам Северной Ирландии Криса Хитона-Харриса и премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, осудили стрельбу.

Лидеры крупнейших партий Северной Ирландии выступили с совместным заявлением, в котором осудили нападение и назвали его исполнителей "врагами нашего мира".

Лидер выступающей за единую Ирландию партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд назвала нападение "абсолютно дьявольским". "Каким бы ни был мотив, если это республиканцы-диссиденты... это совершенно неприемлемо для всех нас", - сказала она.

"Шинн Фейн", созданная в 1905 году Артуром Гриффитом, долгое время считалась политическим крылом ИРА. Один из лидеров партии Мартин Макгиннес играл важную роль в боевой организации ИРА и, как стало известно позже, лично участвовал в подготовке как минимум одного теракта.

Однако сейчас во главе "Шинн Фейн" стоят политики, никак не связанные с повстанческим прошлым партии: Мишель О'Нил возглавляет ее в Северной Ирландии, а глава партии Мэри Лу Макдональд - лидер оппозиции в Ирландской Республике.

Анализ

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Джулиан О'Нил, корреспондент Би-би-си по Северной Ирландии

Нет ничего удивительного в том, что главные подозреваемые в нападении - "Новая ИРА".

После нескольких лет затворничества эта организация вновь заявила о себе, подорвав полицейский патруль в Страбане в ноябре прошлого года.

Нападение на Джона Колдуэлла - самый серьезный инцидент, связанный с нападением на полицейского за многие годы.

Последний такой громкий случай - это убийство в 2011 году Ронана Керра, ставшего последним полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

События минувшей ночи будут рассматривать не только как нападение на офицера полиции, но и на человека, который принимал непосредственное участие в расследовании деятельности республиканцев-диссидентов.

Около года назад, по рекомендации МИ-5, уровень угрозы безопасности в Северной Ирландии был понижен - впервые за более чем десятилетие.

В этом контексте шок, который сегодня испытывают полицейские Ольстера, скорее всего, будет еще сильнее.

Последнее нападение с применением огнестрельного оружия на полицейского в Северной Ирландии произошло в январе 2017 года. Офицер PSNI был ранен из автоматического оружия на заправочной станции в северном Белфасте. Ранения пришлись в руку, считается, что жизнь ему спас бронежилет.