На юге Италии разбилась и затонула лодка с мигрантами. Погибли более 30 человек

41 минуту назад

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Автор фото, Italian Red Cross Подпись к фото, Предполагается, что лодка разбилась о скалы во время шторма и затонула

Более 30 мигрантов, включая грудного младенца, погибли, и более 40 человек выжили после крушения лодки в штормовом море у берегов южной Италии.

Кораблекрушение произошло недалеко от Стеккато-Ди-Кутро, морского курорта на восточном побережье Калабрии, образующей оконечность "итальянского сапога".

Итальянские власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию на суше и на море.

По сообщениям, судно, на борту которого находилось около ста человек, разломилось при попытке высадки на берег.

Число погибших превысило 30 человек, сказал агентству Reuters представитель пожарной службы Калабрии Данило Майда, добавив, что это число - не окончательное.

Пожарные и другие аварийные службы ищут еще выживших в море с помощью гидроциклов, но поиски затрудняет плохая погода, добавил он.

Ранее итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что на пляже нашли 27 тел, и что еще больше тел было замечено в море. В официальном телеграм-канале пожарные сообщили, что им удалось обнаружить 28 тел.

По данным информационного агентства Adnkronos, на борту находились выходцы из Ирана, Афганистана и Пакистана.

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Некоторым удалось выжить после крушения

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила "глубокую скорбь" по поводу случившегося, возложив вину за гибель людей на торговцев людьми.

"Премьер-министр Джорджия Мелони выражает глубокую скорбь по поводу множества человеческих жизней, оборванных торговцами людьми, - говорится в заявлении ее канцелярии. - Бесчеловечно обменивать жизни мужчин, женщин и детей на цену "билета", который они заплатили за ложную перспективу безопасного путешествия".

"Правительство стремится предотвратить путешествия мигрантов, а вместе с ними - и подобных трагедий, и будет продолжать это делать, в первую очередь требуя максимального сотрудничества от стран, откуда эти люди родом и откуда они отправляются", - говорится в заявлении итальянского премьера.

"Это огромная трагедия, которая показывает абсолютную необходимость решительных действий против каналов нелегальной миграции", - заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози. По его словам, торговцы людьми, предлагая мигрантам "иллюзорный мираж лучшей жизни" в Европе, наживаются на человеческих жизнях.

Правое правительство Мелони, пришедшее к власти в прошлом году в том числе и благодаря жесткой анти-иммигрантской предвыборной риторике, пообещало не допустить мигрантов к берегам Италии и на днях приняло новый закон, ужесточающий правила спасения на море.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Катер итальянской финансовой полиции оказывает помощь лодке с мигрантами после того, как правительство Италии отказало в помощи неправительственному судну Aita Mari, занимающемуся спасением мигрантов в Средиземноморье, 21 февраля 2023 года. В лодке находилось 40 человек, из них 20 несовершеннолетних, 18 из них - без сопровождения взрослых

Новый закон предписывает судам, оказывающим помощь мигрантам, предпринимать только одну попытку спасения за раз, что, по мнению критиков, приведет к увеличению жертв подобных путешествий в центральном Средиземноморье.

Италия - один из главных пунктов высадки мигрантов, пытающихся попасть в Европу по морю. Большое количество людей, спасающихся от конфликтов и бедности, в поисках лучшей жизни в Европе пересекают Средиземное море из Африки в Италию.

Так называемый "центральный средиземноморский маршрут" считается одним из самых опасных в мире.