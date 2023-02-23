ООН рассматривает резолюцию с призывом к России о выводе войск из Украины и прекращении войны

19 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Генассамблея ООН готовится рассмотреть резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее в четверг осудил российское вторжение в Украину, назвав его оскорблением коллективной совести мира.

"Это нарушение Устава ООН и международного права", - заявил Гутерриш на заседании Генассамблеи. Эскалация конфликта, по его словам, представляет явную и реальную опасность, а война "разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных глобальных проблем".

"Пришло время отступить от пропасти", - сказал Гутерриш.

"Самоуспокоенность только усугубит кризис и еще больше подорвет наши общие принципы, провозглашенные в Хартии. Война - это не решение. Война - это проблема. Люди в Украине очень страдают. Украинцы, русские и люди далеко за пределами Украины нуждаются в мире", - добавил он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил российское вторжение в Украину, назвав его оскорблением коллективной совести мира

Авторами резолюции выступили 60 стран. В тексте, предложенном Украиной, среди прочего, содержится:

призыв к к России вывести свои войска из Украины и прекратить войну;

подтверждение "приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды";

призыв не допускать ударов по украинской критической инфраструктуре;

предложение наказать виновных в преступлениях, совершенных в Украине, "путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне".

Свои поправки к проекту резолюции предложила и Беларусь. Минск хочет изъять из резолюции упоминание о вине России в войне, а также добавить положение о том, что мир может быть достигнут путем переговоров и запрета поставок оружия Украине.

Беларусь также предлагает осудить западных лидеров "относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации Минских соглашений".

Москва, в свою очередь, обвинила Запад в стремлении победить Россию любой ценой. Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники готовы ввергнуть весь мир в войну.

Голосование по резолюции пройдет позже в четверг, накануне годовщины российского вторжения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Семья у разрушенного дома в Изюме

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин направил в Украину до 200 тысяч солдат в рамках крупнейшего европейского вторжения со времен окончания Второй мировой войны, которое в России официально называют специальной военной операцией.

За год военного конфликта, по оценкам ООН, по меньшей мере 7 199 мирных жителей погибли и тысячи получили ранения, более 13 миллионов человек стали беженцами за границей или перемещенными лицами внутри Украины.